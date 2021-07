Arsenal - San Lorenzo: horario, TV y formaciones del partido

San Lorenzo iniciará el nuevo ciclo con el entrenador uruguayo Paolo Montero cuando visite este domingo a Arsenal de Sarandí, en uno de los cuatro partidos que le darán continuidad a la fecha inicial del nuevo torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El encuentro se jugará a partir de las 15.45 en el estadio del Viaducto, será arbitrado por Leandro Rey Hilfer y televisado por la señal Fox Sports.

El “Ciclón” de Boedo comenzará la nueva temporada con la premisa de dejar atrás el mal desempeño durante el primer semestre del año con la conducción de Diego Dabove, sin resultados en el torneo doméstico y eliminado en la fase previa de la Copa Libertadores y en la de grupos de la Copa Sudamericana.

En el comienzo, el uruguayo Paolo Montero no contará con las máximas figuras del equipo, los gemelos paraguayos Ángel y Oscar Romero, quienes regresaron a Buenos Aires el jueves último por la noche luego de haber participado con su seleccionado de la Copa América que ganó Argentina, y están cumpliendo con una semana de aislamiento.

Néstor Ortigoza vuelve a vestir la camiseta de San Lorenzo Prensa San Lorenzo

Tampoco con el goleador Franco Di Santo, lesionado, y a último momento se sumó un nuevo problema con otro titular indiscutido: Juan Ramírez no se presentó a la concentración para presionar por su salida a Boca Juniors. El futbolista recibió un llamado del vicepresidente segundo de Boca, Juan Román Riquelme, con quien jugó en Argentinos Juniors, y acordó su futuro contrato, por lo que no quiere firmar planilla este domingo como jugador de San Lorenzo para no trabar su eventual transferencia. El que sí volverá a vestir oficialmente la camiseta azulgrana será el histórico Néstor Ortigoza después de su paso por Estudiantes de Rio Cuarto en la Primera Nacional.

Arsenal, en tanto, reservará algunos de los titulares este domingo, habida cuenta de que el próximo miércoles jugará ante Sporting Cristal como local en el partido revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana y tras haber perdido ajustadamente en Perú por 2-1. Rondina preservará a jugadores como el arquero Alejandro Medina, el veterano lateral Emiliano Papa, el mediocampista Juan Andrada, y los delanteros Lucas Albertengo y Bruno Sepúlveda. De esta manera se producirían los ingresos de Daniel Sappa, Lucas Suárez, Emiliano Méndez, Nicolás Mazzola y Matías Belloso, respectivamente.

El historial entre ambos favorece a San Lorenzo con 14 triunfos contra 9 de Arsenal, más 7 empates al cabo de 30 partidos.

Probables Formaciones

Arsenal: Daniel Sappa; Julián Navas, Mateo Carabajal, Gastón Suso y Lucas Suárez; Jorge Ortiz o Valentín Larralde, Emiliano Méndez, Leonel Picco y Nicolás Castro; Nicolás Mazzola y Matías Belloso. DT: Sergio Rondina.

Daniel Sappa; Julián Navas, Mateo Carabajal, Gastón Suso y Lucas Suárez; Jorge Ortiz o Valentín Larralde, Emiliano Méndez, Leonel Picco y Nicolás Castro; Nicolás Mazzola y Matías Belloso. Sergio Rondina. San Lorenzo: Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Francisco Flores y Gabriel Rojas; Julián Palacios, Néstor Ortigoza, Yeison Gordillo y Juan Ramírez; Alexander Díaz y Nicolás Fernández. DT: Paolo Montero.

Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Francisco Flores y Gabriel Rojas; Julián Palacios, Néstor Ortigoza, Yeison Gordillo y Juan Ramírez; Alexander Díaz y Nicolás Fernández. Paolo Montero. Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Leandro Rey Hilfer. Estadio: Arsenal de Sarandí.

Arsenal de Sarandí. Hora: 15.45.

15.45. TV: Fox Sports.

LA NACION