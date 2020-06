El abrazo con Messi en Barcelona; más allá de su fuerte temperamento, Vidal tiene una buena relación con el N° 10 Fuente: AP

Claudio Mauri Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de junio de 2020 • 23:59

A los 33 años, Arturo Vidal mantiene una actitud sanguínea y combativa, tanto en el fútbol como para la vida . Su extensa y exitosa trayectoria, con 19 títulos, no enfriaron su espíritu volcánico. En la cancha, le pone cuerpo a todas las refriegas por la pelota. Sin haberse ganado la titularidad en las dos temporadas que lleva en Barcelona , son muchas las veces que salta desde el banco de los suplentes cuando el equipo necesita una cuota de energía, de empuje, de un ir y venir solidario que agradecen sus compañeros, como más de una vez lo hizo Lionel Messi. No por nada fue uno de los pocos jugadores, sino el único, que no salió señalado en la estrepitosa goleada 4-0 sufrida ante Liverpool en la Champions League.

El Rey Arturo no se guarda nada ni se hace el distraído cuando le llegan críticas. Se prende en acalorados cruces. En las últimas horas hizo una fuerte defensa de su compromiso social con su país, ante los que lo acusan de estar más pendiente de los reclamos de justicia por el asesinato de George Floyd que de los padecimientos de sus compatriotas durante las graves revueltas sociales del año pasado.

Sin nombrarla, el bicampeón de la Copa América, en dos finales ganadas a la Argentina, salió a responderle a la futbolista Catalina Carillo, exintegrante del seleccionado de Chile, que lo había provocado en su cuenta de Instagram: "Que lindo que te ves apoyando el #BlackOutTuesday pero se te olvidó tu pueblo en octubre".

Vidal recogió el guante y en sus redes sociales salió con la misma enjundia que muestra en el fútbol: "Ustedes pueden hablar y decir lo que quieran de mí, pero: Soy del pueblo, soy de uno de uno de los barrios más pobres de Santiago y hoy puedo decir que lo que soy es gracias a la gente que se crió conmigo y vivió lo mismo que yo, gracias a ellos también, familia y amigos...Y para los sin memoria, que quieren dejarme mal con mi pueblo, que les importa más los colores que la igualdad en nuestro país. Por eso, yo dejo la vida en lo que hago, no soy de hablar, soy real y me he ganado todo a pulso...".

Su contundente respuesta a los que lo acusan de olvidarse del pueblo chileno Crédito: Instagram

Por su alto perfil mediático, alimentado por varios comportamientos públicos que no pasan inadvertidos, Vidal es juzgado al milímetro en su país. No le perdonan ningún descuido. En noviembre pasado, en ocasión de su incorporación al seleccionado de Chile para disputar las eliminatorias, se mostró a favor de las reivindicaciones sociales de sus compatriotas: "Estoy con el pueblo. Se levantó y creo que está pidiendo lo justo, hay que apoyarlo al máximo". Pero en esa misma rueda de prensa tuvo palabras que muchos interpretaron como una trivialización de lo que estaba ocurriendo en las calles de Santiago: "Sería bueno ganarle a Perú para que la gente se olvide de lo que está pasando y sufriendo".

En diciembre, su llegada en helicóptero al estadio Monumental de Santiago fue vista como una muestra de ostentación. Allí disputaba una final por el ascenso el equipo Rodelindo Román, que el Rey Arturo gestiona con el empresario Andrónico Luksic dentro del proyecto "Reyes de barrio", que desarrolla en San Joaquín, el barrio de su infancia."Siempre hay algunos que no hacen otra cosa que criticar, pero yo soy una persona muy cercana a la gente, me gusta compartir y disfrutar con ellos. Son los que te apoyan y dan cariño", se defendió el mediocampista.

En Rodelindo Román destacan que, pese a la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus, Vidal no hizo recortes. El técnico Rodolfo Madrid expresó: "Arturo siempre está pendiente de que los jugadores se encuentren bien, de seguir manteniendo lo que prometió. Para todos nosotros es fundamental".

Arturo Vidal relativiza la gestión de Marcelo Bielsa al frente del seleccionado de Chile, en contrario de lo que piensa la mayoría de sus compatriotas Crédito: Instagram

En las últimas horas, Inter descartó la posibilidad de que Vidal sea incluido dentro de la operación de Lautaro Martínez debido a su elevada edad . Dentro del plantel de Barcelona, el Rey Arturo tiene el aprecio y la valoración de Messi. En cuarentena, Vidal fue en contra de la gran mayoría de los chilenos que exaltan el trabajo de Marcelo Bielsa en el seleccionado. Escribió "Alguien que dice las cosas de frente", acompañado de cinco símbolos de aplausos y de las copas continentales que levantó con Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi, para replicar una declaración del director técnico chileno José Sulantay: "A Bielsa en Chile le han besado los pies pero nunca ha ganado nada en el extranjero. No ha hecho una cosa fantástica como para decir él cambió toda la historia". Unos meses antes, en una entrevista con el diario L'Equipe, Vidal había rebajado el reconocimiento hacia el Loco: "Es un buen entrenador, sí. Por supuesto, él sabe mucho sobre fútbol. Pero es excesivo. No está entre los que más me han aportado".

Hace poco le pidió una aclaración a su excompañero en Juventus Giorgio Chiellini, que en una entrevista sobre su reciente autobiografía dijo que "el alcohol era un poco el punto débil" de Vidal. "Hablé con Chiellini y me explicó, y está todo bien. No me parece contar cosas privadas que uno hace. Me dijo que también reflejó aspectos positivos que no se tuvieron en cuenta, como que soy un ganador o un líder".

Vidal se prepara para la reanudación de la Liga de España; el sábado próximo, Barcelona visitará a Mallorca Fuente: AFP

A Vidal tampoco le cayó bien que los hinchas de Bayer Leverkusen, donde jugó durante cuatro temporadas, eligieran en una encuesta a su compatriota Charles Aranguiz como el mejor futbolista de la historia. Pocos horas después, el jugador de Barcelona hizo una publicación con todas las camisetas que vistió, menos la alemana del Leverkusen. Claudio Borghi, que dirigió a los dos volantes en el seleccionado trasandino, hizo una comparación que fue más allá de las condiciones de cada uno en declaraciones a CNN Chile: "Sin ser mi jugador preferido en cuanto a trato, formas y estilo, Vidal está en otro planeta. La carrera de Aranguiz es maravillosa en un medio tan competitivo. A Aranguiz lo podemos ver en la esquina de una plaza con un buzo sin darnos cuenta quién es, mientras que Arturo va a pasar con un Lamborghini tocando bocina y acelerando para que todos lo vean".