En qué canal pasan Boca vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026 hoy

El encuentro correspondiente a la fecha 10 del Grupo A se disputa este miércoles a las 19.45 en la Bombonera, con arbitraje de Pablo Echavarría

Santiago Ascacíbar viene de convertir su primer gol con la camiseta de Boca, ante Lanús, y sería titular frente a San Lorenzo
Este miércoles, desde las 19.45 (horario argentino), Boca y San Lorenzo se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 10 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Pablo Echavarría, se disputa en la Bombonera y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El xeneize, de andar irregular hasta el momento, viene de conseguir una importante victoria por 3 a 0 frente a Lanús como visitante con dos goles del uruguayo Miguel Merentiel y uno de Santiago Ascacíbar. Con este resultado cortó una racha de cuatro partidos consecutivos sin triunfos y se trepó al sexto lugar de la tabla de posiciones de su zona con 12 puntos.

Boca goleó a Lanús, flamante campeón de la Recopa Sudamericana, y llega envalentonado al clásico ante San Lorenzo
El Ciclón, por su parte, se mantiene en el octavo puesto de la clasificación general con la misma cantidad de unidades que el combinado de la Ribera y Defensa y Justicia, pero con peor diferencia de gol que el equipo dirigido por Claudio Úbeda (tiene +2 al igual que el Halcón de Florencio Varela, con el que también comparte la cantidad de tantos a favor -7- y en contra -5-). En la última jornada empató 0 a 0 con Talleres de Córdoba.

Boca vs. San Lorenzo: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 19.45 (horario argentino) en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

  • ESPN Premium.
  • Flow - ESPN Premium.
  • Telecentro Play - ESPN Premium.
  • DGO - ESPN Premium.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.70 contra los 6.57 que se repagan por un hipotético triunfo de San Lorenzo. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.40.

Las casas de apuestas ponen a Boca como favorito al triunfo en el clásico de este miércoles ante San Lorenzo
Posibles formaciones

  • Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ádam Bareiro.
  • San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ezequiel Cerutti, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Agustín Ladstatter; Luciano Vietto y Alexis Cuello.
