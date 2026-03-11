Las repercusiones del mundo del fútbol tras los errores Antonin Kinsky en la derrota de Tottenham frente a Atlético de Madrid

El fútbol europeo sigue hablando sobre los groseros errores de Antonin Kinsky a la vista del mundo. Este último martes, el arquero del Tottenham Hotspur fue sustituido a los 17 minutos del partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante Atlético de Madrid, después de recibir tres goles en ese lapso, dos de ellos producto de equivocaciones garrafales dentro de su área.

El checo Kinsky fue una elección sorpresa en la alineación inicial, por delante del titular de los Spurs, Guglielmo Vicario, con lo que se trataba de su primera aparición desde octubre. Sin embargo, el jugador de 22 años fue sustituido por el DT interino del equipo inglés, Igor Tudor, antes de los 20 minutos, cuando el conjunto liderado por el Cuti Romero ya perdía 3-0 y el guardavallas era culpable del primer y tercer gol del Atlético. Un dato: solo tres arqueros fueron sustituidos anteriormente en la historia de la Champions, el más reciente de ellos fue Peter Gulacsi del RB Leipzig, en 2022.

Como contrapartida, la jornada fue provechosa para Julián Alvarez, autor de un doblete, con el que acumula siete goles en esta Champions (anotó en seis de los 10 encuentros). La Araña recibió una ovación tras ser reemplazado por Nicolás González a los 28 minutos del segundo tiempo. “Contento por el partido que se hizo, fue un gran paso en casa. Supimos aprovechar las fallas de ellos, que nosotros generamos a partir de la presión. Me encuentro bien. Hubo semanas en las que las cosas no se me daban, pero siempre doy el 100% en la cancha”, expresó el cordobés.

Pero quedaron en las retinas las macanas del arquero checo, que ya apenas a los seis minutos resbaló al ejecutar un saque de arco, regalando la posesión al equipo local al borde del área, en tanto que Marcos Llorente remató tras el pase de Julián para abrir el marcador. Y el segundo error de Kinsky se produjo cuando dio mal un simple pase hacia atrás, lo que permitió a Álvarez llevar el balón efectivamente al arco vacío.

Después de una charla con el Cuti Romero, Tudor pidió inmediatamente el ingreso de Vicario, quien se encontraba en el banco de suplentes, mientras que Kinsky fue aplaudido al salir del campo por la mayoría del Wanda Metropolitano. El portero se dirigió directo al túnel de vestuarios sin que su entrenador lo mirara. Así y todo, el cambio no surtió efecto: en cuestión de minutos, Vicario había concedido el cuarto gol de los Spurs, con Robin Le Normand cabeceando sobre la línea después de que el italiano hiciera una gran atajada. Pedro Porro acortó distancias para Tottenham unos minutos más tarde para poner el 4-1, pero el marcador terminó 5-2 y los visitantes no pudieron reducir más el déficit.

La reacción del mundo del fútbol

“Me rompió el corazón”, señaló el ex arquero del Manchester City y de la selección inglesa Joe Hart a TNT. “Tuvo 14 minutos muy malos, no hay vuelta atrás”. El guardavallas que salió campeón con el Kun Agüero en los Ciudadanos amplió: “Hasta el estadio le tiene lástima. Tudor ni siquiera reconoció a su arquero cuando salió. Si eso es gestión de jugadores... estoy atónito. Se queda ahí parado y finge que no ha sucedido. Eso no pasa en ningún nivel. Ni siquiera en la liga dominical. Si no lo cuidan, se sentirá muy mal recibido en ese club y por parte de los dirigentes. Tienes que ser tratado como un ser humano”.

Steve McManaman, comentarista que jugó en Liverpool y Real Madrid, se sumó a la reacción de Hart en la misma cobertura de TNT: “Eso es gestión personal en su máxima expresión. Ha logrado ni siquiera reconocerlo... es una frialdad extrema”.

“La culpa es del manager”, dijo Jamie Carragher, también exfutbolista de Liverpool, en la cadena Paramount. “Él lo puso ahí. Tiene tanta culpa como cualquiera”.

“Nadie que no haya sido arquero puede entender lo difícil que es jugar en esta posición”, dijo David de Gea, ex portero de la Fiorentina y del Manchester United, en redes sociales. “Mantén la cabeza en alto y volverás a jugar”.

Peter Schmeichel, icono del Manchester United y campeón de la Eurocopa de 1992 con Dinamarca, dijo que la decisión del DT podría poner en peligro toda su carrera en la cobertura de Paramount: “Esto tendrá consecuencias para el resto de su carrera. Este será un momento que todos en el fútbol recordarán siempre cada vez que vean o escuchen su nombre”. Y agregó: “Hay que aguantarlo, al menos hasta el descanso. Ha arruinado su carrera. Va a costar mucho superarlo. Lo siento muchísimo por él”.

Mientras tanto, el ex portero de los Spurs, Paul Robinson, declaró en BBC 5 Live: “Es egoísta por parte del entrenador; sabe que no estará aquí mucho tiempo. Nunca he visto eso en toda mi carrera. Es claramente por instinto de supervivencia y sin ninguna consideración hacia el joven portero”.

Diego Simeone, en tanto, buscó ser cauto cuando le consultaron sobre la actuación desgraciada de Kinsky tras la goleada de su equipo sobre Tottenham: “No opino sobre acciones y decisiones que puede tomar un colega. Y soy muy respetuoso porque evidentemente, si un entrenador toma una decisión es por algo en concreto”.

En una posición contraria, en declaraciones a CBS Sports, el exdelantero del Watford, Deeney, criticó al arquero checho: “A todos nos han sustituido. Te sientas junto a tu equipo y aguantamos la situación juntos. Él lo está pasando mal, te arrastran… por cierto, él cometió los errores, no el entrenador, nadie más. El entrenador hace el cambio, tienes que sentarte con tu equipo".

¿Cómo explicó el DT Tudor la decisión de sustituirlo? El croata explicó “Llevo 15 años entrenando y nunca había hecho esto”, dijo el entrenador interino después del partido. “Era necesario preservar al jugador, preservar al equipo. Una situación increíble”.

“Toni es un muy buen portero. Para mí, fue la decisión correcta. Le expliqué a Toni después de hablar. Es una buena persona y un buen portero. Desafortunadamente, en este partido tan importante, cometimos estos errores. Así que pagamos por ello. El comienzo del partido fue demasiado para nosotros en este momento de fragilidad, de debilidad, digamos así”.