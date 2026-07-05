La decisión de la FIFA de suspender la sanción a Folarin Balogun no solo generó cuestionamientos desde Bélgica y el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sino que también provocó una catarata de memes en las redes sociales. Usuarios en redes sociales reaccionaron con ironía a la medida, que le permitirá al delantero disputar los octavos de final frente al conjunto belga.

La suspensión de la roja a Folarin Balogun desató una catarata de memes en redes sociales

En plataformas como X, Instagram y Facebook, las publicaciones se multiplicaron pocos minutos después del anuncio. Gran parte de los chistes hicieron referencia a la influencia de Trump sobre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, luego de que trascendiera que el mandatario lo llamó para pedirle revisar la expulsión.

El formato de meme que más se repite es el de Balogun, Trump y un careo con el árbitro tras recibir la roja

Balogun había sido expulsado el miércoles, durante la victoria de Estados Unidos por 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final. El delantero del Mónaco, autor del primer gol del encuentro, recibió una tarjeta roja directa a los 64 minutos por pisar el tobillo derecho del defensor Tarik Muharemovic en una disputa por la pelota, una sanción que lo dejaba automáticamente fuera del cruce con Bélgica.

Sin embargo, este domingo la Comisión Disciplinaria de la FIFA resolvió dejar en suspenso el cumplimiento de esa suspensión durante un período de prueba de un año, en aplicación del artículo 27 del Código Disciplinario.

Folarin Balogun sostiene un Hércules de la Fuerza Aérea estadounidense mientras el árbitro le muestra la tarjeta roja

De esta manera, Balogun quedó habilitado para jugar los octavos de final. El organismo aclaró que, si el atacante comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante ese plazo, la sanción será reactivada y se aplicará junto con cualquier castigo adicional que pudiera corresponder.

FIFA reverses Balogun red card suspension. 🇺🇸🇺🇸💪💪 pic.twitter.com/52Wi03mPBT — JeffXmemes (@JeffXmemes) July 5, 2026

“¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, posteo con el que celebró la decisión tomada por máximo organismo rector del fútbol a nivel mundial.

Cristiano Ronaldo fue beneficiado con la misma regla meses antes del inicio de la competencia. El portugués había recibido una roja en las eliminatorias contra Irlanda y le correspondía una suspensión de tres partidos. Se perdió la última fecha de las eliminatorias europeas frente a Armenia y debía cumplir las otras dos en esta Copa del Mundo. La FIFA dejó en suspenso la sanción y el astro pudo jugar desde el primer partido.

"Salvando al soldado Balogun", una parodia de "Salvando al Soldado Ryan" de Steven Spilberg

El único antecedente similar al de Balogun en un Mundial —ocurrido en el mismo momento en que transcurría la competencia— sucedió en Chile 62, cuando se le retiró la suspensión al brasileño Garrincha, que había sido expulsado en el partido de semifinales contra Chile por pegarle una patada a Eladio Rojas.

Esa expulsión suponía que Garrincha se perdería por sanción la final; sin embargo, y tras “movimientos” políticos del propio gobierno de Brasil, la FIFA consideró la medida y permitió que disputara la final contra Checoslovaquia, partido que le dio el bicampeonato al equipo de Pelé.

Gianni Infantino en la Casa Blanca junto a Donald Trump, que sostiene una carta carta de reversa en sus manos

Entre tantas injusticias, algunos recuerdan la amarilla a Claudio Caniggia durante la semifinal frente a Italia en el Mundial de 1990 que privó al mejor jugador de aquella selección de Bilardo jugar el partido decisivo ante Alemania,