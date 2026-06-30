Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026, con Messi, Mbappé y Haaland

La lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026, el premio que se le entrega al máximo anotador de la Copa del Mundo, está al rojo vivo. Con seis tantos en los primeros tres partidos, Lionel Messi encabeza la tabla de goleadores junto a Kylian Mbappé, de Francia, y se mantiene en carrera por uno de los pocos galardones individuales que le faltan en su vitrina. Sin embargo, otra figura de renombre los persigue cada vez más de cerca: Erling Haaland, de Noruega.

El delantero de Manchester City acumula cinco tantos en el certamen ecuménico. El último lo convirtió este martes en la victoria de los noruegos frente a Costa de Marfil por 2 a 1. Más atrás aparecen otras estrellas internacionales como Ousmane Dembélé (Francia) y Vinícius Jr. (Brasil), con cuatro.

Vinícius Jr. está teniendo un gran Mundial y quiere guiar a Brasil a su sexta Copa del Mundo Rebecca Blackwell - AP

El podio lo completan 12 jugadores con tres goles: los neerlandeses Brian Brobbey y Cody Gakpo; los alemanes Deniz Undav y Kai Havertz; el neozelandés Elijah Just; el inglés Harry Kane; el marroquí Ismael Saibari; el senegalés Ismaïla Sarr; el canadiense Jonathan David; el suizo Johan Manzambi; el congoleño Yoane Wissa; y el brasileño Matheus Cunha.

La Bota de Oro se entrega oficialmente desde España 1982, pero la FIFA también reconoce con esa distinción a los futbolistas que más tantos anotaron en los certámenes previos, entre Uruguay 1930 y Argentina 1978. El jugador que más festejos tuvo en una misma Copa del Mundo es el francés Just Fontaine con 13 en Suecia 1958.

Hay un método de desempate para definir al ganador en caso de igualdad en cantidad de tantos. Ante esa situación, se pondera primero la cantidad de asistencias y, de persistir el empate, la cantidad de minutos jugados.

Kylian Mbappé fue el máximo goleador de Qatar 2022, con ocho, y se quedó con la Bota de Oro Aníbal Greco - LA NACIÓN

Ganadores de la Bota de Oro en Mundiales