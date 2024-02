escuchar

El calendario 2024 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) avanza con la Copa de la Liga Profesional y hay clubes que, si bien tienen 36 encuentros más por delante, no descuidan la tabla de promedios porque están comprometidos a no quedar en el último puesto para no descender por esa vía a la Primera Nacional. En este contexto, Deportivo Riestra es el más complicado, ya que sigue sin poder ganar ganar desde que llegó a la élite del fútbol nacional.

Este jueves, luego de cuatro fechas, el equipo de Pompeya anotó el primer gol de su historia en la máxima categoría de la mano de Mauro Ortiz, pero no le alcanzó para siquiera empatar con Vélez, por lo que permanece en el último lugar de la clasificación. En su cancha, cayó por 2 a 1 ante el Fortín, que se quedó con tres puntos vitales gracias a las anotaciones de Lenny Lobato y Braian Romero. Todos los resultados de la Copa de la Liga, como así también las tablas de posiciones y promedios, se pueden seguir en canchallena.com.

Más atrás del equipo dirigido por el ‘Ogro’ Fabbiani, aparecen Unión y Central Córdoba, ambos con la misma media de 1.149. Los que se encuentran por encima de ellos, aunque también continúan comprometidos, son: Sarmiento y Platense (1.160 cada uno), Vélez y Lanús (1.172), Banfield (1.195) e Independiente Rivadavia (1.200). Luego, con un poco más de tranquilidad pero sin lugar para el exceso de confianza, aparecen Barracas Central (1.264), Tigre (1.275), Belgrano (1.282) e Independiente (1.287).

Central Córdoba no pudo con Boca en la Bombonera y se hunde en la tabla de promedios Walter Manuel Cortina

La temporada 2024 del fútbol argentino tiene, nuevamente, dos descensos a la Primera Nacional, al igual que ocurrió en 2023 con Colón y Arsenal de Sarandí. La manera de definirlos no se modificó, a excepción de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) opte por realizar cambios de último momento al igual que el año pasado. Bajarán a la segunda categoría el equipo con peor rendimiento del 2024 sumando la Copa de la Liga y la Liga Profesional (Tabla Anual), como así también el que finalice con el promedio más bajo, una clasificación que tiene en cuenta lo hecho en los últimos tres años o los que cada equipo acumula en primera división si ascendió recientemente.

Así se juega la sexta fecha

La sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional comienza este sábado. Los 14 partidos correspondientes a los grupos A y B se programaron para disputarse entre ese día y el martes 20 de febrero. Las señales de TV ESPN Premium y TNT Sports se reparten en partes iguales la televisación de los encuentros de cada día, aunque se requiere tener el 'pack fútbol' para acceder al contenido. La TV Pública, por su parte, emite un par de duelos por fecha.