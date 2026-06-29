Mundial 2026: así fue la solitaria llegada de Marcelo Bielsa a Uruguay

En silencio, prácticamente solo. Así fue el arribo del todavía DT de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, a tierra charrúa. Tras salir primero del aeropuerto de Montevideo, unos minutos más tarde egresó de la terminal el único integrante del plantel que viajó con el técnico a la ciudad capital, el defensor central Sebastián Cáceres.

La llegada de la diminuta comitiva fue alrededor de las 6 de la mañana de este lunes. De acuerdo al medio local El País, el entrenador rosarino de 70 años salió por la puerta del VIP del aeropuerto internacional de Carrasco y se subió a un vehículo particular para dejar la terminal aérea sin hacer ningún tipo de declaraciones. Este martes, a las 18, Bielsa dará una conferencia de prensa en el Estadio Centenario para, probablemente, darle un cierre a su ciclo como DT de la selección charrúa en medio de las tensiones internas con algunos integrantes del plantel.

Así fue la solitaria llegada de Marcelo Bielsa a Uruguay

Quien sí habló al pisar suelo “celeste” fue Jorge Giordano, director de selecciones nacionales. “La sensación es la misma que tienen todos los uruguayos: de mucha tristeza y angustia; hay que dejar pasar unos días y hacer una evaluación”, expresó ante los medios presentes.

Ante la consulta de cuál es la evaluación primaria a nivel futbolístico, el referente dijo: “Para mí, futbolísticamente, Uruguay fue superior a los dos primeros adversarios y compitió de manera pareja con España. Creo que esa sensación es verificable. Lamentablemente, quedamos afuera”.

Así fue la solitaria llegada de Marcelo Bielsa a Uruguay. Natacha Pisarenko - AP

El jugador Cáceres también habló: “Tengo todo el respeto hacia Marcelo [Bielsa] y mucho agradecimiento. Capaz alguno puede opinar distinto, pero a rasgos generales la mayoría sabe cómo fueron las cosas”, expresó el zaguero de América de México.

“Hubo cosas que se dijeron que no fueron verdad; lo que se habló en la interna no voy a revelarlo, se manipuló mucho lo que se habló para dejar mal a Marcelo y eso no está bien”, añadió el futbolista antes de retirarse.