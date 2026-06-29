La periodista que entrevistó a Bielsa reveló qué ocurrió antes del exabrupto: “Le pidieron que retrocediera y explotó”

La rápida eliminación de la selección de Uruguay en la Copa del Mundo dejó en el ojo de la tormenta al entrenador Marcelo Bielsa. “Soy el responsable de esta decepción“, fue una de las frases del argentino, que realizó una fuerte autocrítica, tras la derrota (1-0) ante España. Uno de los momentos de mayor crispación del DT fue durante la última entrevista que brindó en el campo de juego -en forma obligada, por los derechos de la FIFA-, teniendo un exabrupto. ”¡Daaale de una vez!“, le gritó a los que trabajaban detrás de cámara.

El exabrupto de Bielsa tras la eliminación

EL ENOJO DE MARCELO BIELSA TRAS LA ELIMINACIÓN DE URUGUAY 🇺🇾😡#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/CLijYorNeX — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Luego, la nota la realizó la periodista Majo Paiva, que habló sobre ese momento incómodo. “Con Arabia, ya en el debut de Uruguay, se dio esta situación, sólo que la cámara no estaba. Entonces, ya me la vi venir. Si en el primer partido, que se empata, donde Uruguay en el segundo tiempo dejó una buena imagen, él estaa exacerbado y molesto, ya me la vi venir con la eliminación. Dije: ‘Va a pasar algo similar’. Entonces es como que ya estaba abstraída de verlo molesto y más allá de que se puso como se puso, que quiero aclarar: esas palabras no fueron para mí, fueron para el camarógrafo, lo cual también es una pena, con el que me disculpé, más allá de que no fue algo mío, pero fue el técnico de mi selección hasta ese momento. Y el colega que es trabajador de la FIFA, que habla solamente inglés, me dijo que no había problema, que entiende la situación de la eliminación pero que no era manera de hablar. Estoy de acuerdo”, explicó Paiva en el programa español El Partidazo de Cope.

Y continuó: “No me tomó por sorpresa, entonces por eso mantuve la frialdad en la entrevista. ¿Cuántos segundos tuvo que esperar Bielsa para la entrevista? Nada. Lo estaban encuadrando, chicos. O sea, simplemente le dijeron que retrocediera un paso, él se acomodó y le dijeron: ‘Un poco más atrás’. Y ahí fue donde explotó. Ya lo explotaron".

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🎙️ Majo Paiva, la periodista que lo sufrió, explica que se esperaba la reacción del técnico



😠 "Contra Arabia y Cabo Verde ya estaba molesto y exacerbado, contra Uruguay ya me la vi venir"



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La eliminación en la etapa de grupos expuso con crudeza los desencuentros y diferentes criterios del entrenador con el plantel: el ciclo de Bielsa en Uruguay está terminado. Luego del enojo en el campo de juego, en la rueda de prensa convencional, el DT dijo: “Nadie está dispuesto a escuchar ninguna explicación y es natural que así sea. Volcar sobre mí, que soy el responsable, toda la decepción que genera el trabajo que yo hice... está bien que así sea”.

Por lo pronto, en esta mañana, Bielsa y el resto de la delegación uruguaya ya llegaron a Montevideo. El entrenador dejó el Aeropuerto de Carrasco sin hablar, en una camioneta particular y este martes por la tarde dará una conferencia de prensa, en el estadio Centenario.

Bielsa llegó hoy a Montevideo

Marcelo Bielsa y el resto de la delegación ya llegaron a Montevideo.



El entrenador dejó el Aeropuerto de Carrasco en una camioneta particular y el martes dará una conferencia de prensa. pic.twitter.com/JEGs0iQkMg — El Espectador Deportes 🔊 (@ElEspectadorUy) June 29, 2026

En el mismo vuelo llegó Jorge Giordano, director de selecciones nacionales, que dijo: “La sensación es la misma que tienen todos los uruguayos: de mucha tristeza y angustia; hay que dejar pasar unos días y hacer una evaluación”.