Así quedaron los cruces de los playoffs del Torneo Apertura 2025: cuándo podría haber Superclásico

Este domingo finalizó la etapa de grupos del Torneo Apertura 2025 y, de esta manera, quedaron definidos los 16 clasificados a octavos de final (ocho por zona). River y Boca, que vienen de enfrentarse en la fecha 15 con triunfo del Millonario por 2 a 1, podrían verse las caras únicamente en la final, ya que quedaron emparejados en lados opuestos del cuadro.

Con respecto a otros clásicos, Racing vs. Independiente y San Lorenzo vs. Huracán corren con la misma suerte: solo se enfrentarían en una hipotética definición. Por otro lado, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo podría jugar ante la Academia en cuartos de final, siempre y cuando ambos avancen de ronda, al igual que lo que podría ocurrir con el xeneize y el Rojo. Argentinos Juniors vs. Platense, en tanto, podría darse en semifinales.

Al igual que lo que ocurre con el Superclásico, Independiente y Racing solo podrían jugar en la final Gonzalo Colini

En el Grupo A los equipos que sacaron pasaje a la siguiente ronda son Argentinos Juniors, líder de la tabla de posiciones; Boca (33), Racing (28), Huracán (27), Tigre (27), Independiente Rivadavia (27), Barracas Central (26) y Estudiantes de La Plata (21). En la zona B, en tanto, los que avanzaron fueron: el puntero Rosario Central (35), River (31), Independiente (29), San Lorenzo (27), Deportivo Riestra (24), Platense (23), Lanús (20) e Instituto (18).

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Apertura 2025

Los clubes mejor ubicados en la primera ronda tendrán la ventaja de jugar como local, con excepción de la final, programada para el 1° de junio a las 15.30 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Para crear los emparejamientos, el orden utilizado fue el siguiente: 1°A vs. 8°B, 4°B vs. 5°A, 2°B vs. 7°A, 3°A vs. 6°B, 1°B vs. 8°A, 4°A vs. 5°B, 2°A vs. 7°B y 3°B vs. 6°A.

Así se juegan los octavos de final

Argentinos Juniors (1°A) vs. Instituto (8°B) - Fecha y hora a confirmar - Estadio Diego Armando Maradona.

- Fecha y hora a confirmar - Estadio Diego Armando Maradona. San Lorenzo (4°B) vs. Tigre (5°A) - Fecha y hora a confirmar - Estadio Nuevo Gasómetro.

- Fecha y hora a confirmar - Estadio Nuevo Gasómetro. River (2°B) vs. Barracas Central (7°A) - Fecha y hora a confirmar - Estadio Monumental.

- Fecha y hora a confirmar - Estadio Monumental. Racing (3°A) vs. Platense (6°B) - Fecha y hora a confirmar - Estadio Presidente Perón.

- Fecha y hora a confirmar - Estadio Presidente Perón. Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A) - Fecha y hora a confirmar - Estadio Gigante de Arroyito.

- Fecha y hora a confirmar - Estadio Gigante de Arroyito. Huracán (4°A) vs. Deportivo Riestra (5°B) - Fecha y hora a confirmar - Estadio Tomás Adolfo Ducó.

- Fecha y hora a confirmar - Estadio Tomás Adolfo Ducó. Boca (2°A) vs. Lanús (7°B) - Fecha y hora a confirmar - La Bombonera.

- Fecha y hora a confirmar - La Bombonera. Independiente (3°B) vs. Independiente Rivadavia (6°A) - Fecha y hora a confirmar - Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.

La temporada continuará en el segundo semestre con el Torneo Clausura 2025, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos se contarán en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.