Todos los clasificados a octavos de final del Torneo Apertura 2025

Este domingo finalizó la etapa de grupos del Torneo Apertura 2025 y, de esta manera, quedaron definidos los 16 clasificados a octavos de final: Argentinos Juniors, Instituto, San Lorenzo, Tigre, River, Barracas Central, Racing, Platense, Rosario Central, Estudiantes (LP), Huracán, Deportivo Riestra, Boca, Lanús, Independiente e Independiente Rivadavia.

En la próxima instancia se verán las caras el Bicho vs. la Gloria, el Ciclón vs. el Matador, el Millonario vs. el Guapo, la Academia vs. el Calamar, el Canalla vs. el Pincha, el Globo vs. el conjunto de Pompeya, el xeneize vs. el Granate y el Rojo vs la Lepra mendocina. Todos ellos se enfrentarán a partido único en el estadio del mejor ubicado en la instancia inicial. A partir de ahí, habrá cruces bajo la misma condición hasta la final, que será en el Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero el 1° de junio a las 15.30.

Lanús y Boca se verán las caras en la Bombonera, por los octavos de final del Torneo Apertura 2025 Gonzalo Colini - LA NACION

Así se juegan los octavos de final

Argentinos Juniors vs. Instituto - Fecha y hora a confirmar - Estadio Diego Armando Maradona.

- Fecha y hora a confirmar - Estadio Diego Armando Maradona. San Lorenzo vs. Tigre - Fecha y hora a confirmar - Estadio Nuevo Gasómetro.

- Fecha y hora a confirmar - Estadio Nuevo Gasómetro. River vs. Barracas Central - Fecha y hora a confirmar - Estadio Monumental.

- Fecha y hora a confirmar - Estadio Monumental. Racing vs. Platense - Fecha y hora a confirmar - Estadio Presidente Perón.

- Fecha y hora a confirmar - Estadio Presidente Perón. Rosario Central vs. Estudiantes - Fecha y hora a confirmar - Estadio Gigante de Arroyito.

- Fecha y hora a confirmar - Estadio Gigante de Arroyito. Huracán vs. Deportivo Riestra - Fecha y hora a confirmar - Estadio Tomás Adolfo Ducó.

- Fecha y hora a confirmar - Estadio Tomás Adolfo Ducó. Boca vs. Lanús - Fecha y hora a confirmar - La Bombonera.

- Fecha y hora a confirmar - La Bombonera. Independiente vs. Independiente Rivadavia - Fecha y hora a confirmar - Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.

Instituto, San Lorenzo, Tigre, Barracas, Platense, Riestra, Boca e Independiente Rivadavia tendrán más días de descanso que el resto de los clasificados para afrontar cada cruce. Esto se debe a que no participan de la Copa Libertadores y tampoco de la Sudamericana, caso contrario que Argentinos, River, Racing, Rosario Central, Estudiantes, Huracán, Lanús e Independiente.

Los octavos arrancan en la semana del 11 de mayo, los cuartos en la del 18 y las semifinales en la del 25. El certamen debe finalizar antes del comienzo del Mundial de Clubes, que se llevará a cabo en Estados Unidos entre el 15 de junio y el 13 de julio, con la participación de dos equipos argentinos: River y Boca.

De los que siguen en carrera por el título, 11 ya saben lo que es levantar un trofeo en la máxima categoría del fútbol argentino. Los únicos que nunca lo consiguieron son Instituto, Barracas Central, Platense, Deportivo Riestra e Independiente Rivadavia. El último club en conseguir su primera estrella en esta división fue Central Córdoba de Santiago del Estero, ganador de la Copa Argentina 2025.

Los festejos de Central Córdoba tras ganar la Copa Argentina 2024 y clasificarse a la Libertadores Fotobaires

Los puntos que los equipos sumen en la primera etapa de este campeonato se sumarán a los conseguidos en la etapa de grupos del Clausura, que se jugará de manera idéntica pero con las localías invertidas en el segundo semestre del año, para conformar la Tabla Anual y la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año promedia las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.