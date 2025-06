Así quedó el cuadro de la Copa Sudamericana 2025, tras el sorteo de los octavos de final

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) llevó a cabo este lunes en la sede que tiene en Luque, Paraguay, el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 en la que se definió por qué rivales de los playoffs espera cada uno de los ocho equipos que logró el primer puesto en la etapa de grupos.

Independiente aguardará por el venceder de la serie entre Guaraní (Paraguay) vs. Universidad de Chile; Lanús por Cerro Largo (Uruguay) o Central Córdoba de Santiago del Estero; Huracán por el ganador de Once Caldas (Colombia) vs. San Antonio Bulo Bulo (Bolivia); Godoy Cruz por Atlético Mineiro (Brasil) o Atlético Bucaramanga (Colombia); Mushuc Runa (Ecuador) por Vasco Da Gama (Brasil) o Independiente del Valle (Ecuador); Universidad Católica (Ecuador) por Gremio (Brasil) o Alianza Lima (Perú); Fluminense (Brasil) por América de Cali (Colombia) o Bahía (Brasil); y Cienciano (Perú) por Palestino (Chile) o Bolívar (Bolivia).

Octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Los cruces de los playoffs se diagramaron en relación a la campaña que hizo cada equipo en su respectivo certamen, es decir por lo deportivo y no por azar. Los duelos de ida tendrán lugar del 15 al 17 de julio en el escenario del club que proviene de la Copa Libertadores y, los de vuelta, del 22 al 24 del mismo mes en la cancha del que fue segundo en su grupo de la Sudamericana.

Playoffs de la Copa Sudamericana 2025

El equipo mencionado en primer lugar definirá la serie como local.

Guaraní (Paraguay) vs. Universidad de Chile (Chile).

Cerro Largo (Uruguay) vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (Argentina).

América de Cali (Colombia) vs. Bahía (Brasil).

Gremio (Brasil) vs. Alianza Lima (Perú).

Palestino (Chile) vs. Bolívar (Bolivia).

Once Caldas (Colombia) vs. San Antonio Bulo Bulo (Bolivia).

Vasco Da Gama (Brasil) vs. Independiente del Valle (Ecuador).

Atlético Mineiro (Brasil) vs. Atlético Bucaramanga (Colombia).

Los ganadores de cada una de las series de la reclasificación avanzarán a los octavos de final y chocarán vs. un club que fue líder en la etapa de grupos de la Sudamericana. La ronda de 16 equipos se jugará entre el 12 y 14 de agosto el primer cotejo y entre el 19 y 21, las revanchas. El primer duelo será en el escenario del conjunto que haya superado los playoffs y la vuelta en el estadio del que haya quedado puntero de su zona.

Los cuartos de final, en tanto, están programados entre el 16 y 25 de septiembre y las semifinales, del 22 al 30 de octubre. La definición se jugará el 22 de noviembre en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Huracán, uno de los mejores equipos de la Argentina en la actualidad, aguarda por San Antonio Bulo Bulo u Once Caldas en octavos de final de la Sudamericana

