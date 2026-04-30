Platense celebró su primer triunfo como local en la Copa Libertadores y se acomodó en su grupo

Platense consiguió una victoria histórica en Vicente López: venció 2-1 a Independiente Santa Fe por la tercera fecha del Grupo E y logró su primer triunfo como local en la Copa Libertadores, en su temporada debut en la competencia. Ante un rival con un marcado perfil de experiencia —promedio de 31 años—, el equipo argentino mostró personalidad, construyó una actuación sólida y se acomodó en la tabla.

El partido comenzó con intensidad y paridad. El equipo colombiano mostró buenos pasajes de juego, con movilidad y criterio en el manejo de la pelota, pero Platense se afirmó en su condición de local y logró imponer su ritmo durante la primera etapa. Con orden y claridad, el conjunto dirigido por Walter Zunino tomó la iniciativa y generó las situaciones más peligrosas en ataque.

A los 18 minutos se produjo una jugada que despertó polémica. Iván Gómez disputó una pelota aérea con Hugo Rodallega y el delantero acusó un golpe en el rostro. En primera instancia, el árbitro interpretó que la acción ameritaba una tarjeta roja, pero tras revisarla en el VAR decidió cambiar el fallo y sancionó la infracción con tarjeta amarilla. Una acción que podría haber cambiado el desarrollo del partido.

El árbitro Alexis Herrera primero EXPULSÓ a Iván Gómez por esta jugada, pero luego la revisó y solo le sacó amarilla en Platense-Independiente Santa Fe. ¿Qué te parece?



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El delantero de 40 años, con paso por Fulham en la Premier League entre 2012 y 2015, hizo valer su experiencia: provocó infracciones y resultó una constante incomodidad para la defensa local, aunque no logró rematar al arco. En esa línea, el entrenador de Independiente de Santa Fe, Pablo Repetto, presentó una formación con un marcado perfil experimentado, con un promedio de 31 años y varios futbolistas por encima de los 30, una apuesta por la jerarquía y el recorrido en un contexto internacional exigente.

El Calamar mantuvo la presión y volvió a acercarse a los 27 minutos, cuando una acción dentro del área derivó en una salvada providencial de Víctor Moreno sobre la línea. El equipo de Vicente López insistió y poco después tuvo otra oportunidad clara con un remate del capitán Guido Mainero, que se estrelló en el palo, aunque la jugada fue invalidada por una dudosa posición adelantada.

Sobre el cierre de la primera etapa, Platense volvió a generar una ocasión clara a partir de una pelota detenida: un tiro libre derivó en un cabezazo de Kevin Retamar que exigió la intervención del arquero colombiano, Andrés Mosquera, que respondió con solvencia para evitar la apertura del marcador.

Tomás Nasif aguanta la pelota ante la marca de Emanuel Olivera y Kilian Toscano ALEJANDRO PAGNI - AFP

El desarrollo se mantuvo abierto y dinámico, con ambos equipos en búsqueda constante del arco rival. Los conocidos como El León apostaron por la habilidad y experiencia de sus jugadores, entre los que estaba el defensor argentino Emanuel Olivera, de 36 años. En la segunda parte, se sumaría otro jugador nacional, el delantero Nahuel Bustos. El Calamar se mostró más preciso en los últimos metros y dejó una mejor imagen en términos de juego y generación de situaciones, pero faltaba el gol.

En la segunda parte llegó la alegría para Platense. A los 57 minutos, una jugada que se inició con un centro desde la derecha de Tomás Nasif, tras imponerse sobre el lateral, derivó en Mainero, que casi como en una pared devolvió la pelota al área. Allí apareció el propio Nasif, que conectó de cabeza y, pese al leve contacto del arquero, logró convertir. Fue el primer gol del club en su estadio en la historia de la Copa Libertadores, en el marco de su debut en esta temporada.

El impulso no se detuvo. Apenas seis minutos más tarde, otra acción por la vía aérea amplió la diferencia. Tras un córner ejecutado por Mainero, Mateo Mendía ganó en lo alto y definió con un cabezazo preciso para establecer el 2-0. El defensor surgido en Boca, a préstamo en la institución de Vicente López, anotó así su primer tanto en primera división.

El cabezazo de Mateo Mendia para marcar su primer gol en primera y el segundo en la victoria de Platense por Libertadores ALEJANDRO PAGNI - AFP

Con la ventaja, Platense se soltó y disfrutó del desarrollo, con pasajes de buen juego y dominio territorial. Eso no impidió algunas aproximaciones del conjunto colombiano, habituado a este tipo de torneos. En ese contexto, el entrenador local aprovechó cada pausa de hidratación —la disposición de la Conmebol a pesar de los cerca de 19 grados en Vicente López— para reordenar al equipo y transmitir indicaciones con intensidad, mientras que su par tampoco dejó de dar instrucciones.

Las situaciones continuaron con Guido Mainero como eje ofensivo: el mediocampista se consolidó como generador y asistidor a lo largo de todo el encuentro, clave en la construcción del juego y en la gestación de las acciones más peligrosas del equipo.

En el cierre, cuando el estadio ya era una fiesta, Independiente Santa Fe encontró el descuento a los 94 minutos. Tras un tiro libre y una serie de rebotes en el área, la pelota le quedó a Franco Fagúndez, que definió para el 2-1 final. El delantero uruguayo, de 25 años, uno de los más insistentes del conjunto colombiano, tuvo su premio y extendió su racha a tres goles en los últimos tres partidos.

La victoria de Platense ante Independiente Santa Fe

La victoria le permitió a Platense acomodarse en el grupo, al alcanzar la línea de Corinthians con seis puntos, que jugará mañana jueves ante Peñarol en Brasil. Más allá de la tabla, la vuelta al triunfo tras dos partidos para los locales dejó una marca significativa: la primera celebración en casa en la historia del club en la Copa Libertadores, en una noche que consolidó su ilusión en el plano internacional.