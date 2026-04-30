Con el sello del goleador eterno, Estudiantes rescató un empate ante el campeón defensor de la Copa Libertadores

Juego, tensión, emociones, protestas, empujones... Un clásico partido de Copa Libertadores entre dos equipos que tienen un rico historial en el máximo campeonato de clubes que organiza la Conmebol. Estudiantes y Flamengo protagonizaron en La Plata, por la tercera fecha del Grupo A, un encuentro con múltiples matices. El empate 1 a 1 no entregó vencedores ni vencidos, aunque los brasileros se mantienen en lo más alto de la tabla de posiciones, aventajando por dos unidades al Pincha. La reacción tras la desventaja y el lamento por desperdiciar la última bola de la noche, la doble lectura que hace el León.

Flamengo se convirtió en un rival de varios clubes argentinos en los campeonatos de la Conmebol en 2025: fue el adversario de Central Córdoba en la etapa de grupos; Estudiantes y Racing en los cuartos de final y en las semifinales, mientras que Lanús lo enfrentó en la final de la Recopa Sudamericana... El gigante de Brasil, defensor de la corona -superó a Palmeiras en la final, marchan en los dos primeros puestos del Brasileirao- volvió a La Plata: con Estudiantes jugó 11 veces, aunque esta fue la tercera por la Copa Libertadores; el resto respondió a la Supercopa.

Facundo Farias ensaya una chilena: el atacante de Estudiantes recupera su mejor versión y con Flamengo fue protagonista en la ofensiva del Pincha Gustavo Garello - AP

Estudiantes es un equipo con estirpe copera y sus hinchas así lo representan. El estadio UNO ofrece un ambiente singular, porque el público es protagonista: presiona con su aliento, pretende minimizar con su ensordecedor griterío al rival y al árbitro. Los de afuera empujan y los de adentro responden y alimentan ese fuego. El impulso era una necesidad para el Pincha, una victoria lo hacía saltar a la cima del Grupo A, donde sus dos próximos juegos serán fuera de La Plata para cerrar con DIM en casa: el desquite con Flamengo y la visita a Cusco, debutante pero que tiene como escollo la altitud -3366 metros sobre el nivel del mar- los viajes en la agenda.

Guido Carrillo y Facundo Farias, actores de la jugada del gol del empate de Estudiantes ante Flamengo; el goleador acumula 12 festejos en la historia de la Copa Libertadores Gustavo Garello - AP

Juego vertical frente a la posesión; presión alta ante el repliegue para dejar que el rival maneje la pelota con los zagueros centrales; el desequilibrio de Thiago Palacios como bandera contra el juego cerebral que impulsa el uruguayo Giorgian de Arrascaeta... algunas de las virtudes y de los modelos que intentaron imponer Estudiantes y Flamengo. Las individualidades de Fla asomaron con un pellizco mayor de jerarquía -dos piezas titulares como Léo Ortiz y el chileno Erick Pulgar no viajaron por lesión-, mientras que el León con su furia impuso condiciones en el comienzo, con Mikel Amondarain, de 21 años, sorprendiendo por su posición adelantada en el mediocampo.

Desbordó Eric Meza y Facundo Farías definió mordido y sin puntería; el exColón e Inter Miami combinó más tarde, pero elevó el remate. La baja tempranera de De Arrascaeta –el futbolista extranjero con mayor cantidad de partidos en la historia del Mengão-, con un golpe en la clavícula derecha encendió las alarmas en el banco de suplentes y en Uruguay: es titular indiscutido en la estructura de Marcelo Bielsa; el capitán fue trasladado al Instituto Médico Platense a realizarse un estudio de imágenes. Después de la medianoche se confirmó la fractura en el hombro derecho.

Una jugada decisiva: Fernando Muslera rechaza ante Luiz Araújo y Estudiantes empezará la jugada del gol del empate JUAN MABROMATA - AFP

Por el charrúa entró el colombiano Jorge Carrascal, de una técnica formidable, aunque por pasajes desacomoda al equipo con sus firuletes. La posición del exRiver no estaba en el radar de Estudiantes y el entrenador Alexander Medina se acercó a la pantalla para observar con sus colaboradores cómo encerrarlo: un ejemplo fue el aviso de Samuel Lino, tras pase del “cafetero”.

Pero en el lapso en el que el Pincha buscaba recomponerse, Flamengo rompió el molde. Bruno Henrique tiene 35 años y juega con displicencia, esa que caracteriza a los jugadores brasileros. Pero detrás de esa aparente indolencia se esconde un futbolista con clase internacional: en un movimiento desacomodó a Tomás Palacios, ingresó al área, levantó la cabeza y enfocó a Luiz Araújo, que de frente al arco resolvió con sencillez. Hasta el final del primer tiempo, el partido se jugó al ritmo que estableció Fla, que a principio de año cortó el ciclo de Filipe Luis -ganó cinco títulos en 17 meses, entre ellos el Brasileirao y la Libertadores 2025- y contrató a Leonardo Jardim, que nació en Venezuela, se crio en Portugal, hizo debutar a Kylian Mbappé en Mónaco -ahí dirigió a Guido Carrillo- y el año pasado dirigió a Cruzeiro.

El resumen del empate entre Estudiantes y Flamengo

Carrillo es el faro ofensivo de Estudiantes. Contagia con sus 34 años es líder en el vestuario y referencia en la cancha. No se asusta si no participa con la pelota del juego, porque es inteligente para generar espacios para sus compañeros: Farías lo usufructuó para cabecear sin oposición desde el punto penal, pero le erró al arco que defendió el argentino Agustín Rossi.

En la otra área, Fernando Muslera con una doble atajada ante Bruno Henrique y Luiz Araújo dejó vivo a Estudiantes y en el ataque siguiente Carrillo enseñó que es un artillero de raza y que con Flamengo tiene una atracción particular. Con la fórmula que más resultó: el desborde de Meza, el remate de cabeza de Farías y Carrillo que corrigió la trayectoria de la pelota; el balón cruzó la línea por centímetros. El VAR convalidó la decisión del árbitro chileno Piero Maza, el mismo que dirigió en UNO el desquite en 2025. Doce goles en 25 partidos, a uno de la marca histórica que ostentan Juan Ramón Verón y Mauro Boselli en Copa Libertadores.

El empate elevó la temperatura en la cancha: cayó en el área el lateral Emerson Royal simulando una falta de Farías; el defensor tuvo un roce con el zaguero Palacios y ambos se ganaron la amonestación. Los directores técnicos Medina y Jardim entraron al campo de juego y el árbitro los expulsó... Palacios chocó con Bruno Henrique y caminó por la cornisa de la tarjeta roja. El partido perdió ritmo y continuidad entre las protestas, el ingreso de los cuerpos médicos, los cambios y la pausa de hidratación... El tiempo se consumió, se agregaron apenas cuatro minutos al tiempo reglamentario: Amondarain tuvo la posibilidad de romper la igualdad, Rossi le negó el festejo al Pincha, como en 2025.