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La agenda de la TV del jueves: River juega por la Copa Sudamericana y las semifinales de la Europa League

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

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River viaja a Brasil para medirse ante Bragantino por la Copa Sudamericana
River viaja a Brasil para medirse ante Bragantino por la Copa SudamericanaManuel Cortina

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 30 de abril de 2026.

FÚTBOL

Copa Libertadores

  • 19 Bolívar vs. Fluminense. Fox Sports 2
  • 19 Independiente Rivadavia vs. La Guaira. Fox Sports
  • 21 Corinthians vs. Peñarol. Fox Sports
  • 23 Independiente Medellín vs. Cusco FC. Fox Sports 2

Copa Sudamericana

  • 19 Carabobo vs. Blooming. DSports+ (1613)
  • 19 Vasco da Gama vs. Olimpia. DSports (1610)
  • 21 Tigre vs. América de Cali. ESPN 2
  • 21:30 RB Bragantino vs. River. ESPN
  • 23 Alianza Atlético vs. Macará. ESPN 2

Europa League

  • 16 Sporting Braga vs. Friburgo. La semifinal, partido de ida. ESPN 2
  • 16 Nottingham Forest vs. Aston Villa. La semifinal, partido de ida. ESPN
Emiliano Martínez, arquero de Aston Villa
Emiliano Martínez, arquero de Aston VillaOLI SCARFF - AFP

Conference League

  • 16 Rayo Vallecano vs. Estrasburgo. La semifinal, partido de ida. Disney+
  • 16 Shakhtar Donetsk vs. Crystal Palace. La semifinal, partido de ida. Disney+

Copa Argentina

  • 21:15 Vélez vs. Gimnasia y Tiro de Salta. Los 16avos de final. TyC Sports

TENIS

El ATP Masters 1000 de Madrid

  • 8 Casper Ruud vs. Alexander Blockx, por los cuartos de final. ESPN 2 y Disney+
  • 11 Hailey Baptiste vs. Mirra Andreeva, por las semifinales. ESPN 2 y Disney+
  • 15 Flavio Cobolli vs. Alexander Zverev, por los cuartos de final. ESPN 3 y Disney+
  • 16.30 Marta Kostyuk vs. Anastasiya Potapova, por las semifinales. ESPN 3 y Disney+
Alexander Zverev se mide ante Flavio Cobolli por un lugar en las semifinales
Alexander Zverev se mide ante Flavio Cobolli por un lugar en las semifinalesTHOMAS COEX - AFP

BÁSQUETBOL

Los playoffs de la Euroliga

  • 14:45 Fenerbahce vs. Zalgarin Kaunas. Juego 2. DSports (1610)
  • 15 Olympiacos vs. Monaco. Juego 2. DSports + (1613)
  • 15:45 Valencia Basket vs. Panathinaikos. Juego 2. DSports 2 (1612)

Los playoffs de la Liga Nacional

  • 21 Instituto vs. Obras. Juego 3. DSports 2 (1612)

GOLF

  • 14 Cadillac Championship. La primera vuelta. ESPN 4
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