La agenda de la TV del jueves: River juega por la Copa Sudamericana y las semifinales de la Europa League
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 30 de abril de 2026.
FÚTBOL
Copa Libertadores
- 19 Bolívar vs. Fluminense. Fox Sports 2
- 19 Independiente Rivadavia vs. La Guaira. Fox Sports
- 21 Corinthians vs. Peñarol. Fox Sports
- 23 Independiente Medellín vs. Cusco FC. Fox Sports 2
Copa Sudamericana
- 19 Carabobo vs. Blooming. DSports+ (1613)
- 19 Vasco da Gama vs. Olimpia. DSports (1610)
- 21 Tigre vs. América de Cali. ESPN 2
- 21:30 RB Bragantino vs. River. ESPN
- 23 Alianza Atlético vs. Macará. ESPN 2
Europa League
- 16 Sporting Braga vs. Friburgo. La semifinal, partido de ida. ESPN 2
- 16 Nottingham Forest vs. Aston Villa. La semifinal, partido de ida. ESPN
Conference League
- 16 Rayo Vallecano vs. Estrasburgo. La semifinal, partido de ida. Disney+
- 16 Shakhtar Donetsk vs. Crystal Palace. La semifinal, partido de ida. Disney+
Copa Argentina
- 21:15 Vélez vs. Gimnasia y Tiro de Salta. Los 16avos de final. TyC Sports
TENIS
El ATP Masters 1000 de Madrid
- 8 Casper Ruud vs. Alexander Blockx, por los cuartos de final. ESPN 2 y Disney+
- 11 Hailey Baptiste vs. Mirra Andreeva, por las semifinales. ESPN 2 y Disney+
- 15 Flavio Cobolli vs. Alexander Zverev, por los cuartos de final. ESPN 3 y Disney+
- 16.30 Marta Kostyuk vs. Anastasiya Potapova, por las semifinales. ESPN 3 y Disney+
BÁSQUETBOL
Los playoffs de la Euroliga
- 14:45 Fenerbahce vs. Zalgarin Kaunas. Juego 2. DSports (1610)
- 15 Olympiacos vs. Monaco. Juego 2. DSports + (1613)
- 15:45 Valencia Basket vs. Panathinaikos. Juego 2. DSports 2 (1612)
Los playoffs de la Liga Nacional
- 21 Instituto vs. Obras. Juego 3. DSports 2 (1612)
GOLF
- 14 Cadillac Championship. La primera vuelta. ESPN 4
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TV y streaming del miércoles. Atlético-Arsenal en Champions, Racing por Sudamericana, Libertadores, Sinner en Madrid y NBA playoffs
La TV del martes. Cruzeiro-Boca por la Libertadores, PSG-Bayern Munich en la Champions, San Lorenzo-Santos y el tenis en Madrid
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