Un jugador de Gremio erró tres penales seguidos en la Copa Sudamericana y el partido terminó en empate

La jornada de este miércoles en la Conmebol Sudamericana tuvo algunos momentos insólitos: desde la doble atajada de Fernando Muslera que derivó en gol de Estudiantes contra Flamengo, hasta el increíble tanto que se perdió un futbolista de Montevideo City Torque frente a Riestra. Sin embargo, en uno de los últimos partidos del día, se vivió otra situación particular: un jugador de Gremio erró tres penales seguidos.

El episodio ocurrió en el marco de la tercera fecha de Sudamericana, en la visita de Gremio a Palestino de Chile. El conjunto brasileño acumulaba tres puntos en el grupo F, mientras que el chileno sumaba solo una unidad.

A los 10 minutos, el equipo de Porto Alegre tuvo la chance más clara para adelantarse en el marcador. El delantero Carlos Vinícius se hizo cargo de un penal que cobró el árbitro tras una brusca acción en el área. No obstante, el arquero Sebastián Pérez le adivinó el palo y contuvo el remate.

Un jugador erró tres penales seguidos en la Sudamericana y su equipo terminó empatando

Sin embargo, el juez Guillermo Enrique Guerrero Alcívar ordenó que el penal se repita porque el arquero se había adelantado antes de la ejecución. Así, el brasileño volvió a tirar y Pérez, otra vez, lo atajó, aunque el delantero cambió la dirección del disparo.

Pero el árbitro volvió a notar un adelantamiento indebido de Pérez y obligó a que se repita el penal. De esta manera, a seis minutos del cobro original, Vinícius se hizo cargo de nuevo del tiro. Esta vez, el brasileño eligió un remate fuerte, pero se resbaló al patear y el arquero la despejó, lícitamente.

Vinícius no tuvo su mejor noche: sobre el final marcó un golazo desde afuera del área, sin embargo, el árbitro lo anuló por una mano de un compañero suyo en la previa de la jugada.

Fim de jogo: Palestino 0x0 #Grêmio

Tudo igual na partida disputada no Chile, pela terceira rodada da #SulAmericana2026. Voltamos a campo no próximo sábado, diante do Athletico, fora de casa, pelo #Brasileirão2026.#CDPxGRE pic.twitter.com/TA4lEZec6u — Grêmio FBPA (@Gremio) April 30, 2026

Gremio desaprovechó tres ocasiones claras para adelantarse en el marcador y luego las lamentó, ya que en el juego no logró ser agresivo. Palestino tuvo más ocasiones de gol claras, a pesar de no haber manejado la posición, y el partido terminó en un empate.

Con este resultado, en la cima del grupo F quedó Montevideo City Torque -a pesar de haber perdido contra Riestra- con seis puntos, luego le siguen Gremio y el equipo argentino con cuatro, y último se ubica Palestino, con apenas dos unidades.

El increíble errado de Montevideo City Torque

En el otro cruce del grupo F, entre Riestra y Montevideo City Torque, se vivió una insólita jugada. Con el partido igualado a un gol, el argentino Kevin Silva, del conjunto uruguayo, quedó en plena área chica con la pelota en su poder y el arco libre -porque Ignacio Arce terminó vencido tras una mala salida- y la tiró por arriba del arco.

Nadie podía creer lo que falló, ni el propio Silva, de 23 años, con pasado en Rosario Central. Además, por la ubicación parecía estar en posición fuera de juego, pero el asistente número 1 no levantó la bandera, por lo que valía la acción.

El error le costó caro a Montevideo City Torque, que tras ese tanto perdido de manera increíble, no pudo sostener la ventaja. Deportivo Riestra se recuperó poco a poco y se llevó el triunfo con un doblete de Juan Randazzo. Más tarde, Arce destacó el hito para el Malevo y remarcó: “Estamos muy contentos hay que disfrutar mucho esto. Hoy logramos algo que deseábamos”.