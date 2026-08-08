Así reaccionaron los diarios del mundo a la muerte de Jorge Messi, el padre de Lionel: “Clave en su camino a la cima”

Jorge Messi, el padre de Lionel, murió a los 68 años este sábado 8 de agosto a las 2 de la madrugada en el Sanatorio Centro, donde se encontraba internado a raíz de una delicada situación de salud. La noticia no tardó en hacerse eco, puesto que no fue solo el apoyo incondicional del futbolista y su representante, sino que fue quien lo acompañó a Barcelona hace más de dos décadas para dar sus primeros pasos como deportista. Diarios del mundo reaccionaron a la noticia de su fallecimiento y reflexionaron sobre el impacto que tuvo su figura en la vida y carrera del capitán de la selección argentina.

“Muere a los 68 años Jorge Messi, padre de Lionel y la persona clave en su camino a la cima del fútbol”, tituló El Mundo. “Muere Jorge Messi, padre de Leo Messi, a los 68 años”, informó El País de España, mientras que El Español expresó: “Muere Jorge Messi, el padre y el representante de Leo Messi, a los 68 años. Por su parte, el diario Marca sostuvo que en una “etapa marcada por la incertidumbre y los grandes cambios”, como fue la mudanza a Barcelona cuando Leo tenía solo 13 años, “Jorge se convirtió en un respaldo esencial para su hijo mientras este comenzaba a adaptarse a su nueva vida”.

La publicación de El Mundo por la muerte de Jorge Messi (Foto: Captura)

Así informó El País de España la muerte de Jorge Messi (Foto: Captura)

Así informó El Español la muerte de Leo Messi (Foto: Captura)

“Durísimo golpe para Leo Messi: muere su padre a los 68 años tras una larga enfermedad”, expresó La Razón de España y destacaron que “Jorge Messi pasó de trabajar en una fábrica de acero a reinventarse como el agente de su hijo y figura clave en su meteórica carrera”. Por su parte, Sport tituló: “Muere Jorge Messi, padre de Leo, a los 68 años”.

Marca sostuvo que Jorge Messi fue el "respaldo esencial" para Leo cuando se mudaron a Barcelona (Foto: Captura)

"Jorge Messi pasó de trabajar en una fábrica de acero a reinventarse como agente de su hijo y figura clave en su meteórica carrera", sostuvo La Razón de España

En esa misma línea, el diario del Reino Unido Daily Mail sostuvo: “Jorge Messi muere a los 68 años: numerosos homenajes al padre de Lionel tras meses de problemas de salud” y BBC expresó en su publicación que “Jorge ayudó a su hijo a convertirse, posiblemente, en el mejor jugador de todos los tiempos y estuvo en Qatar para ver a Lionel culminar su búsqueda para llevar a la Argentina a su tercer triunfo en la Copa del Mundo en 2022″. El medio estadounidense TMZ sostuvo: “Jorge no solo fue el padre cariñoso de Lionel, sino también su representante, quien le ayudó a forjar una carrera célebre que abarcó desde el Barcelona hasta el Paris Saint-Germain y su actual equipo, el Inter Miami”.

Daily Mail reaccionó al fallecimiento de Jorge Messi (Foto: Captura)

BBC informó sobre la muerte de Jorge Messi (Foto: Captura)

TMZ también reaccionó al fallecimiento del padre de Lionel Messi (Foto: Captura)

Asimismo, O Globo de Brasil expuso: “El padre de Lionel Messi falleció a los 68 años en la Argentina” y remarcó que, además de su paternidad, Jorge “trabajó durante años como agente y gestor comercial del jugador, siguiendo de cerca su carrera deportiva y el imperio comercial construido por el argentino fuera de la cancha”. El País de Uruguay tituló: “Murió Jorge Messi, padre y representante histórico de Lionel Messi” y lo describió como: “La figura clave en el desarrollo profesional y empresarial del capitán de la selección de Argentina”

O Globo informó sobre la muerte de Jorge Messi (Foto: Captura)

El País de Uruguay informó sobre la muerte de Jorge Messi (Foto: Captura)

Así informó El Tiempo de Colombia la muerte de Jorge Messi (Foto: Captura)

“Murió Jorge Messi a los 68 años: el hombre que estuvo detrás de la carrera de Lionel”, expresó El Comercio de Perú. “Falleció Jorge Messi a los 68 años, padre y pilar de Lionel Messi: batalló con una larga enfermedad”, tituló El Tiempo de Colombia y destacó que fue “el eje guía para el crecimiento profesional y personal de su hijo” y que desde el comienzo asumió “la representación y administración de las obligaciones fuera de las canchas del atacante argentino, acompañándolo en los momentos más complejos de su trayectoria”.