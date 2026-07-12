Así reflejaron los medios extranjeros la clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026

La prensa extranjera se hizo eco de la clasificación de la Argentina a las semifinales del Mundial 2026 tras la victoria por 3-1 en el alargue ante Suiza. En Inglaterra se relamieron ante un partido “de ensueño”, como calificaron el encuentro del próximo miércoles a las 16 (hora de la Argentina) en Atlanta ante la selección inglesa. En España, en cambio, aseguran que “el campeón se siente invencible”, y que la Albiceleste “volvió a sufrir”.

“¿Acaso alguien pensó que lo lograrían fácilmente? Argentina se encaminaba a los penales a falta de ocho minutos del alargue contra una Suiza tenaz y magníficamente organizada, que jugaba con diez hombres. Existía un alto riesgo de que lamentaran haber desperdiciado un partido que parecía un paseo cuando Alexis Mac Allister puso en ventaja a la Albiceleste con un cabezazo. El juego se ralentizó hasta el punto de la derrota y recibieron un duro golpe cuando el impresionante Dan Ndoye empató a mediados de la segunda parte", recuerda el diario The Guardian.

La nota del diario inglés The Guardian sobre la victoria argentina captura

Sky Sports, por su parte, dice que “Julián Alvarez anota un golazo para concretar una semifinal de ensueño contra Inglaterra”. Y añade: será el primer partido competitivo entre ambos en 24 años. El último enfrentamiento, claro, data de la fase de grupos del Mundial 2002, con victoria para los ingleses por 1-0 con gol de David Beckham de penal a los 44 minutos del primer tiempo.

El diario The Sun va más al fleje, fiel a su costumbre: “Argentina, con doce hombres, venció a Suiza, que jugó con diez, y así Lionel Messi mantuvo viva su participación en el Mundial, clasificándose para un enfrentamiento con Inglaterra. Al menos, eso es lo que dirán los teóricos de la conspiración después de que el delantero suizo Breel Embolo recibiera una segunda tarjeta amarilla por simular una falta tras la intervención del VAR”, ironiza el periódico sensacionalista inglés.

El festejo loco de Lautaro Martínez tras anotar el tercer gol ante Suiza Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

En España, en cambio, hubo algunos elogios para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. “El campeón se siente invencible”, titula el diario Marca. Y en la nota se lee: “Tercer ‘match-ball’ que salva Argentina. La campeona del mundo, que jugó un partido muy plano, volvió a revivir, si bien es cierto que tuvo que irse a la prórroga tras una doble amarilla (ajustada a VAR, pero que traerá polémica) a Embolo en el minuto 72″.

El equipo argentino festeja el gol del delantero Lautaro Martínez #22, de Argentina, durante el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri, Estados Unidos, el 11 de julio de 2026. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Y agrega: “El partido lo definió Julián Álvarez, que despertó de un letargo muy grande. Lo hizo en el momento justo, en el minuto 112′ de la prórroga, y ponía fin a una resistencia suiza que fue meritoria. Luego, en el 121′, llegó el tanto de Lautaro Martínez que sentenciaba todo. Ahora viene un Argentina-Inglaterra... y eso será ya otro nivel. Scaloni y sus muchachos deberán mejorar muchísimo para estar en la final".

“¡Mucha Araña, mucho VAR!“, dice por su parte el otro gran diario deportivo de Madrid, As. Y añade: ”Un golazo agónico de Julián da el pase en la prórroga a Argentina. Enfado en Suiza por la aplicación del VAR que le dejó con 10 por ‘confusión de identidad’. Inglaterra, rival en semifinales“. El artículo del partido arranca así: ”Tiene siete vidas Argentina, tiene un VAR que siempre lo auxilia, cuenta con una leyenda como Messi y ahora también con la Araña, el insecto que llevaba tiempo sin picar y que apareció cuando más se le necesitaba. Un golazo de Julián Alvarez, una rosca diabólica que se coló en el ángulo, salvó de los penales a la campeona y le dio un pase a semifinales que le medirá a Inglaterra, ni más ni menos. Tuvo de todo el partido: polémica, tensión y un desenlace en el alargue del que volvió a salir airosa la Albiceleste".

🇦🇷 ¡LA FIESTA ARGENTINA! JULIÁN Y LAUTARO RESUELVEN EN LA PRÓRROGA Y METEN A LA ALBICELESTE EN SEMIS ANTE INGLATERRA!#NuestroMejorMundial pic.twitter.com/HETA4nX33G — Diario AS (@diarioas) July 12, 2026

“Argentina, semifinalista de angustia en angustia: hasta la prórroga no puede con una Suiza en inferioridad”, titula por su parte el diario El País. Y agrega: “¿Hasta dónde se puede sobrevivir en un Mundial al borde del barranco? De momento, Argentina sigue a lo suyo. Otro partido con un fútbol en los huesos, otra jornada agónica y otra bala esquivada. Y así ha alcanzado las semifinales, descamisada por otro desenlace al límite y castrada en el juego. Esta vez no la salvó Leo Messi, como siempre, sino un golazo rotundo de Julián Alvarez en el minuto 112. Su disparo combado al palo largo sacó a su selección de otro oscuro túnel donde se había metido. Solo con este sofoco pudo rendir al borde de los penales a una estimable Suiza que disputó los últimos 50 minutos con un jugador menos por la expulsión de Breel Embolo“.

“Otra vez en la cuerda floja”, resalta el diario francés L’Equipe, que en su perfil de X habla de los jugadores argentinos como “los reyes del suspenso”. Y añade: “Después de dos victorias con fórceps en dieciseisavos y octavos de final, contra Cabo Verde (3-2 en la prórroga) y Egipto (3-2), Argentina pensó que finalmente tendría un respiro este sábado por la noche en los cuartos de final contra Suiza. No hubo suerte. Los campeones del mundo tuvieron que esforzarse al máximo una vez más y solo lograron la victoria en el alargue, gracias a un golazo de Julián Álvarez (2-1, minuto 112), después de que Suiza esperara la tanda de penales durante gran parte del partido”.