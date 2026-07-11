A qué hora termina el partido de la selección argentina de hoy, contra Suiza

La Argentina se vuelve a paralizar este sábado con una nueva presentación de la selección nacional en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, esta vez frente a Suiza por los cuartos de final en el estadio de Kansas City con arbitraje del portugués João Pedro Silva Pinheiro.

El vencedor del cruce avanzará a las semifinales y se medirá con Noruega o Inglaterra, que juegan desde las 18 en Miami.

Así está el cuadro de semifinales del Mundial 2026, con Francia y España clasificados Canchallena

El partido inicia a las 22 (hora argentina) y su extensión depende del resultado. Si después del tiempo reglamentario, es decir 90′ de juego más un intervalo de 15′, hay un ganador, se especula con que el juego concluirá alrededor de las 00.00 del domingo en nuestro país.

Si hay empate se debe afrontar un suplementario de media hora más, con un breve descanso entremedio. En ese caso, el encuentro seguirá hasta pasadas las 00.30 del 12 de julio. De persistir la igualdad, el vencedor se decidirá por penales y recién alrededor de las 1 los hinchas argentinos sabrán si el equipo dirigido por Lionel Scaloni se clasificó a semifinales o quedó eliminado.

El partido se transmite en vivo por televisión a través de DSports, Telefé, TyC Sports y TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Mi Telefé, Flow y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Paramount+ y Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo sudamericano con una cuota máxima de 1.75 contra 5.93 que cotiza su derrota, es decir una victoria del conjunto africano. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.65.

La Argentina ganó todos los partidos que jugó en el certamen. En la primera etapa dominó el Grupo J con triunfos sobre Argelia 3 a 0, Austria 2 a 0 y Jordania 3 a 1 y avanzó como líder. Posteriormente, en 16avos de final, el elenco dirigido por Lionel Scaloni eliminó a Cabo Verde con mucho sufrimiento porque se impuso 3 a 2 en tiempo suplementario y ante Egipto, en los octavos, estuvo al borde de la eliminación: perdía 2 a 0 y dio vuelta el resultado en los últimos 15 minutos con tres goles.

El equipo helvético jugó cinco partidos en el campeonato y está invicto porque logró tres triunfos y dos empates, con nueve goles a favor solo tres en contra. En la primera etapa lideró el Grupo B con siete unidades producto de una sorpresiva igualdad ante Qatar 1 a 1 más victorias sobre Bosnia y Herzegovina 4 a 1 y Canadá 2 a 1. En 16avos de final eliminó a Argelia con un cómodo 2 a 0 mientras que en octavos empató con Colombia 0 a 0 y, después, le ganó en la tanda de penales 4 a 3.

Con su acceso hasta los cuartos de final, Suiza igualó su mejor actuación en la historia. En Italia 1934, en su debut en citas ecuménicas, perdió frente a Checoslovaquia; en Francia 1938 cayó ante Hungría y en Suiza 1954, como local, lo superó Austria 7 a 5 en el partido que tiene el récord de ser el que más goles se anotó en una Copa del Mundo.

Ricardo Rodríguez es un histórico jugador de la selección de Suiza que pretende dar el golpe

La última vez que se enfrentaron fue en los octavos de final del Mundial Brasil 2014. Entonces, la albiceleste se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Ángel Di María en el tiempo suplementario, a los 118′. El historial favorece al equipo sudamericano, con tres victorias y un empate. El otro antecedente mundialista fue en Inglaterra 1966, con triunfo argentino 2 a 0 gracias a las anotaciones de Ermindo Onega y Luis Artime.