Scaloni hizo una autocrítica sobre el desempeño de la selección y anticipó el cruce con Inglaterra

El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, analizó el partido contra Suiza, evaluó el desempeño de sus dirigidos e intentó bajarle el tono al cruce contra Inglaterra. “Es un partido de futbol, no busquemos otra cosa”, dijo sobre enfrentamiento de semifinales que deberán afrontar.

Respecto la victoria lograda ante Suiza, el nacido en Pujato señaló que era un rival fuerte desde lo físico. “Nos costó juntar cinco o seis pases, esa es la realidad. Pero siempre tenemos una más y al final lo sacamos adelante”, sostuvo.

Además, aseguró que la experiencia de haber encontrado a un rival tan fuerte sirve para saber que puede venir en las siguientes fases de la competencia. “Lo sufrimos pero, para llegar a una semifinal de un Mundial, es muy difícil no sufrir. En Qatar también sufrimos, tal vez jugando mejor que hoy, pero también sufrimos", indicó.

En otro tramo de la conferencia de prensa, Scaloni contó que “hace un mes y medio el panorama pintaba feo”, en referencia a lesiones cercanas a la cita mundialista que habían sufrido algunos jugadores. En contraste con esa proyección que hacía el cuerpo técnico, subrayó la importancia de haber llegado al séptimo partido de la Copa del Mundo. “Es gracias a los jugadores, porque si no confiaba en ellos, que podían estar, yo habia tomado otras decisiones, había pensado en cambiar a varios”, dijo.

El entrenador argentino también busco bajarle el tono al cruce con la selección de Inglaterra. “Es un partido de fútbol, no busquemos otra cosa”, sostuvo. También aclaró que su aprecio y admiración por el técnico alemán que dirige al equipo inglés, Thomas Tuchel.

Más adelante, Scaloni se refirió al desempeño cuestiones puntuales de algunos jugadores del plantel argentino. Por un lado, aseguró que está contento por el hecho de que tanto Julián Álvarez como Lautaro Martínez hayan podido convertir. En ese contexto, hizo especial foco en la mentalidad positiva que mantuvo el delantero de Inter de Milán tras ser removido del equipo titular y la importancia de que haya podido ingresar desde el banco de suplentes para darle soluciones al equipo. “Cuando entran te muestran que están bien y para mí eso es lo mejor”, indicó.

También, consultado por la situación de los laterales del plantel y los recambios que está llevando a cabo en esas posiciones, el director técnico aseguró que eso no se debe a ninguna particularidad de la actualidad sino a administrar las cargas. “Montiel y Molina deben estar parejos en minutos, no es una situación de ahora”, aclaró.

Uno de los videos que rápidamente se difundió en redes sociales, incluso durante el partido, es un registro que muestra que el cuerpo técnico felicita a Walter Samuel tras el gol tempranero que logró convertir la selección argentina. Al respecto, afirmó: “Insistió mucho con que en ese palo Alexis podía ganar, que Leo la tire ahí. Fue un reconocimiento para él, que se la pasa trabajando, no solo la pelota parada. Es justo reconocerlo porque estamos bien ahí”.