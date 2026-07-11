En qué canal pasan Noruega vs. Inglaterra por el Mundial 2026 hoy

Este sábado, desde las 18 (horario argentino), Noruega e Inglaterra se enfrentan en un partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del francés Clement Turpin, se disputa en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Los Vikingos Rojos se metieron entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo tras dejar en el camino nada menos que a Brasil, luego de ganarle por 2 a 1 con un doblete de Erling Haaland (Neymar Jr., de penal, descontó para la Verdeamarela). De la mano de Haaland y Martin Odegaard, el capitán y otro de los emblemas de esta generación, quiere dar el golpe y consolidarse como una de las grandes revelaciones de esta Copa del Mundo.

Martin Odegaard es el capitán y uno de los jugadores más destacados de Noruega JUSTIN SETTERFIELD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los Tres Leones, por su parte, eliminaron a México, uno de los tres anfitriones de esta edición, por 3 a 2, con un doblete de Jude Bellingham y un tanto de Harry Kane (Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron para el Tri). Ya saben lo que es levantar el trofeo más preciado del mundo a nivel de selecciones. Lo consiguieron en 1966, en la única edición en la que fueron anfitriones, cuando derrotaron a Alemania Federal por 4 a 2 en la final.

Noruega vs. Inglaterra: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 18 (horario argentino) en Miami Gardens, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inglaterra corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a las semifinales, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.92 contra los 4.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Noruega. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.82.

Las casas de apuestas ponen a Inglaterra como favorita al triunfo en el encuentro ante Noruega CHARLOTTE WILSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Posibles formaciones