Así se vivió el triunfo de la selección en el mundo: festejos en España, Israel y Estados Unidos

Una multitud apasionada desató la fiesta en el Obelisco para celebrar el heroico pase a la final de la Copa del Mundo 2026. La selección argentina venció 2-1 a Inglaterra en un partido memorable que ya quedó en la historia grande del fútbol y se aseguró la clasificación a la instancia final, donde se enfrentará a España.

Minutos después que finalice el cruce, grupos de hinchas coparon los alrededores del monumento porteño con banderas, vuvuzelas y cánticos eufóricos. Los festejos se replicaron en plazas y sitios emblemáticos del interior. Según se pudo ver en videos que trascendieron en redes sociales, las calles del centro de la ciudad de Buenos Aires se llenaron tras la clasificación.

Festejos de argentinos en Valencia

En tanto, lejos de casa, también se sintió el clamor por la celeste y blanca en ciudades norteamericanas donde se disputó el mundial como, Kansas City y Nueva York. También en Tel Aviv, Israel, en Bangladesh, donde varios locales hinchan por la albiceleste, y en Barcelona, entre otras ciudades.

Hinchas celebran en Israel

En Israel, muchos hinchas vieron el partido en un Fan Fest, donde reprodujeron el encuentro y se vivió un clima eufórico tras la victoria. Allí, los presentes cantaron por la selección argentina, mientras que también hubo congregaciones en otras zonas de la capital y otras ciudades.

Por su parte, en España, próximo rival de la albiceleste, también hubo festejos sobre la clasificación. Grupos de argentinos salieron a las calles de Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla -entre otras ciudades- para festejar el triunfo y cantaron para la selección y contra Inglaterra.

Hinchas festejan en Barcelona

En Uruguay, los hinchas argentinos se encontraron en Explanada de la Intendencia, uno de los puntos históricos del centro de Montevideo, donde también cantaron por la selección albiceleste.

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A su vez, en el Reino Unido hubo festejos tras la clasificación de la selección: en Cardiff, Gales, grupos de argentinos y ciudadanos locales salieron a la calle con banderas albiceleste y cantaron por Lionel Messi en una zona comercial, frente a pubs, mientras que en Gasglow y Edimburgo, Escocia, también se refistraron celebraciones por el pase a al final.

Los festejos argentinos en Gales

En Bangladesh, uno de los países que más apoyó a la Argentina en el Mundial 2022 y que más simpatiza con la albiceleste, celebró la victoria en las calles. Los hinchas del país asiático festejaron la victoria viendo el partido en directo, con una combinación de banderas nacionales y camisetas del conjunto sudamericano.

La euforia en Estados Unidos

En el país anfitrión del cruce, la victoria también se vivió con mucha intensidad. Los hinchas argentinos tardaron en abandonar el establecimiento deportivo para disfrutar el pase a su segunda clasificación mundialista consecutiva y se quedaron cantando en los pasillos del Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta.

Los argentinos se quedaron cantando en el estadio

“Vamos Argentina, sabés que yo te quiero. Hoy hay que ganar y ser primeros. Esta hinchada loca deja todo por la copa, la

que tiene a Messi y Maradona", cantaron los fanáticos de la albiceleste en vísperas del encuentro contra España por la final.

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