Aston Villa vs. Friburgo, en vivo
En Estambul, el equipo de Dibu Martínez juega el partido decisivo, en busca de su primer título europeo en 25 años
Dibu y Buendía, protagonistas del sueño europeo
Emiliano Buendía fue una de las grandes figuras en el pase a la final ante Nottingham Forest. El mediocampista participó en el primer gol y además convirtió de penal en una noche decisiva para el equipo de Unai Emery.
Emiliano Martínez, por su parte, sostuvo otra campaña sólida en Europa. El arquero argentino mantuvo cinco vallas invictas en esta Europa League y llega a la final después de ganar todas las definiciones que disputó en su carrera.
La experiencia europea de Emery
Para Unai Emery será la sexta final de Europa League de su carrera. El entrenador español ganó cuatro de las cinco anteriores y buscará extender una marca histórica en el torneo. Aston Villa enfrentará a Friburgo, que jugará la primera final internacional de toda su historia.
Dibu Martínez: “Queremos ganar este trofeo”
Emiliano Martínez habló en la previa de la final europea ante Friburgo y destacó el crecimiento de Aston Villa en una temporada que calificó como “muy dura” por las dificultades para reforzar el plantel. “Hoy estamos muy firmes, en puestos de Champions y peleando con los mejores equipos del mundo”, aseguró el arquero argentino antes de la definición continental.
Dibu también explicó la dimensión emocional que tiene la final para Aston Villa y la comparó con la conquista de la Copa América 2021 con la selección argentina. “El clima se parece mucho. El club hace 25 años que no sale campeón y esperamos darle una alegría a la gente”, afirmó el arquero campeón del mundo.
DIBU Y SU MOMENTO: la plegaria de Emi Martínez previo a la final de la #UELxESPN con Aston Villa.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 20, 2026
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Aston Villa vuelve a una final europea después de 25 años
El equipo inglés disputará una definición continental por primera vez desde 2001, cuando ganó la Copa Intertoto de la UEFA, y buscará volver a conquistar Europa con fuerte presencia argentina en el plantel. La última gran definición continental del club inglés, de todos modos, había sido la Supercopa de Europa de 1983, apenas unos meses después de conquistar la Copa de Europa el año anterior.
La formación confirmada de Friburgo
El conjunto alemán, dirigido por Julian Schuster, apuesta por su habitual estructura ofensiva y buscará dar el golpe ante Aston Villa en la final.
El 11 de Friburgo: Noah Atubolu; Lukas Kübler, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Philipp Treu; Maximilian Eggestein, Nicolas Höfler; Jan-Niklas Beste, Johan Manzambi, Vincenzo Grifo; e Igor Matanović.
Dibu Martínez titular
Unai Emery pone lo mejor en busca de su quinta Europa League, que ya ganó con Sevilla por triplicado y una con Villarreal.
El 11 de Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Victor Lindelof, Pau Torres, Lucas Digne; Emiliano Buendía, John McGinn (c), Youri Tielemans, Morgan Rogers; y Ollie Watkins.
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¿Cómo llegan los equipos?
El equipo de Dibu Martínez viene de una victoria ante Liverpool como local y acumula tres partidos sin perder. En semifinales goleó a Nottingham Forest para avanzar. Por el otro lado, el equipo aleman ganó su último encuentro ante Leipzing, también de local. Eliminó en semis a Braga.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de Aston Villa vs. Friburgo
Desde las 16, Aston Villa y Friburgo se enfrentan en la final de la Europa League en el estadio Besiktas Park de Estambul. Dirige el frances François Letexier. Transmiten ESPN y Disney+, y podrán seguir el minuto a minuto por este medio.
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