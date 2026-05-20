Aston Villa vs. Friburgo, en vivo

Emiliano Buendía fue una de las grandes figuras en el pase a la final ante Nottingham Forest. El mediocampista participó en el primer gol y además convirtió de penal en una noche decisiva para el equipo de Unai Emery.

Emiliano Martínez, por su parte, sostuvo otra campaña sólida en Europa. El arquero argentino mantuvo cinco vallas invictas en esta Europa League y llega a la final después de ganar todas las definiciones que disputó en su carrera.