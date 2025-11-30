Aston Villa venció a Wolverhampton y Dibu Martínez tuvo una doble tapada espectacular

Aston Villa, el equipo británico en el que dos marplatenses son figuras (Emiliano “Dibu” Martínez y Emiliano Buendía), sigue pisando fuerte en la Premier League. El conjunto de la ciudad de Birmingham venció por 1-0 a Wolverhampton, de local, por la 13a fecha del campeonato y, con 24 puntos, se afianzó en la tercera colocación, detrás de Manchester City (25 unidades, misma cantidad de partidos) y Arsenal (el líder, con 29 puntos y un partido menos).

El brasileño André, de Wolverhampton, siguiendo de cerca al argentino Emiliano Buendía, de Aston Villa DARREN STAPLES� - AFP�

Claro que los hinchas que poblaron el estadio Villa Park no sólo celebraron la victoria que consolida a Aston Villa en zona de clasificación para las copas internacionales. Los fieles de Los Villanos se enrojecieron las palmas de las manos aplaudiendo a “Dibu” Martínez, uno de los mejores arqueros del mundo, luego de una doble tapada espectacular.

Impresionante atajada de Dibu

Siempre hay una del Dibu... ¡SENSACIONAL DOBLE ATAJADA DEL ARGENTINO!



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/sB3M9ownLM — SportsCenter (@SC_ESPN) November 30, 2025

La destacada acción fue sobre el final del primer tiempo, cuando Aston Villa y Wolverhampton todavía igualaban sin goles. El mediocampista brasileño André ejecutó un córner desde la derecha al punto penal, el colombiano Yerson Mosquera saltó más alto que todos, cabeceó y, con grandes reflejos, Martínez llegó a cachetear la pelota, que pegó en el travesaño, picó en la línea y, ya tirado en el piso, el argentino sacó otro manotazo para despejar la pelota. Impresionante. Una atajada de las tantas que hace en la selección.

La tarea de “Dibu” Martínez no quedó retratada únicamente por esa atajada. A los diez minutos del segundo tiempo, cuando todavía el francés Boubacar Kamara no había anotado el que sería el único gol del encuentro, el arquero campeón del mundo en Qatar 2022 se esforzó abajo y hacia su izquierda para responder ante un derechazo fulminante del haitiano Jean-Ricner Bellegarde. Nuevamente, el exjugador de Independiente se ganó todos los aplausos.

Siempre seguro, Martínez

¡OTRA MÁS DEL DIBU, EL RESPONSABLE DE QUE ASTON VILLA NO ESTÉ PERDIENDO CON LOS WOLVES!



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XpaMJkE1nH — SportsCenter (@SC_ESPN) November 30, 2025

Wolverhampton tuvo las mejores chances. Sobre el final del encuentro, una vez más el guardavalla argentino tapó lo que, a esa altura, hubiera significado el empate, ahora tras un derechazo del brasileño João Gomes. Buendía, otra vez, fue titular, pero en esta oportunidad no pesó tanto como en otras oportunidades y fue reemplazado en el segundo tiempo.

En definitiva, Aston Villa volvió a ganar, ahora ante su público, y se afirma en lo alta de la prestigiosa Premier League, con “Dibu” Martínez como referente y salvador. Una noticia que, seguramente, es celebrada en el cuerpo técnico de la selección argentina, con Lionel Scaloni a la cabeza. La Argentina puede seguir confiando porque en el arco tiene a un gigante que sigue destacándose en la que, para la mayoría de los expertos, es la mejor liga del mundo.

Lo mejor del triunfo de Aston Villa