Atalanta goleó al Liverpool de Kloop y Mac Allister 3-0 en Inglaterra por la Europa League

Liverpool sufrió un golpazo en su intento por ganar todo lo que pueda en la última temporada de Jurgen Klopp como técnico rojo. Entre esos objetivos está la Europa League y el primer cruce con Atalanta por los cuartos de final. Este jueves, el encuentro también enfrentaba a Alexis Mac Allister, muy elogiado por el DT alemán en los últimos tiempos, contra el arquero Juan Musso, ex Racing. Pero la sorpresa la dio el conjunto italiano, que festejó nada menos que en Anfield. El “Agente 90″ Gianluca Scamacca (usa esa camiseta el centrodelantero de 1m95) fue la gran figura de Atalanta, con dos goles y un gran despliegue.

El equipo rojo ya conquistó la Copa inglesa al ganarle la final a Chelsea 1-0 y lucha ahora palmo a palmo con Arsenal y Manchester por el título de la Premier League, los tres separados por un punto y con siete fechas por disputar. Los cálculos de Klopp van más allá: si Liverpool accede a la final de la Europa League, será el último partido suyo al mando tras casi nueve años. Pero ahora quedó obligado a la heroica en Italia.

Atalanta, equipo con el que se midió en la etapa de grupos de la Champions League 2020/21, con ambos saliendo victorioso, le dio el golpe en su propio estadio gracias a las anotaciones de Scamacca (2) y Mario Pasalic.

Lo mejor del partido

Gianluca Scamacca regresó a Italia el 7 de agosto de 2023. Se puso la camiseta de Atalanta, tras una temporada decepcionante en el West Ham, de la Premier League. El delantero de 24 años había firmado un contrato por cuatro años, hasta 2027, que había pagado 25 millones de euros (27,5 millones de dólares) para sumarlo.

Scamacca había llegado al West Ham en 2022 por 36 millones de euros (39,6 millones de dólares), procedente de Sassuolo, pero su única temporada en Premier League estuvo marcada por lesiones y problemas de adaptación, según consigna un cable de la agencia AFP.

Con la camiseta de los Hammers, Scamacca, que pasó por las categorías inferiores del PSV Eindhoven, marcó ocho goles en 27 partidos, entre todas las competiciones.

Charles De Ketelaere, de Atalanta, se escapa ante la marca de Alexis Mac Allister Agencia AP - AP

Mac Allister tuvo un partido discreto. La primera vez que el exArgentinos y Boca llegó a pisar el área de Atalanta fue antes de los cinco minutos, cuando impactó con un remate a la carrera que se fue por encima del travesaño un centro atrás de Elliott. Pero la más clara para el conjunto inglés en el primer tiempo fue un tiro de Elliott a colocar desde la derecha con zurda que dio primero en el travesaño y luego en el palo, un aliado para Musso.

Pero la sorpresa la dio Gianluca Scamacca a los 37 minutos del primer tiempo, con un derechazo que terminó en la red en complicidad con el arquero Caoimhin Kelleher, que aportó una floja resistencia con las manos cuando el balón fue direccionado al primer palo tras un desborde y centro atrás de Davide Zappacosta.

Y otra vez la misma fórmula para el 2-0 a los 16 minutos de la segunda etapa. Mediante un ataque directo, y otra vez desde la derecha, Zappacosta envió un gran centro que fue conectado con la zurda esta vez por Scamacca, que dejó sin chances al arquero. Al 9 lo habilitó Ibrahima Konaté, según detectó la revisión del VAR.

Klopp había hecho tres cambios en el entretiempo: ingresaron Szoboszlai por Jones; Mo Salah por Elliott y Robertson por Tsimikas. Mo Salah alcanzó el descuento pero lo convirtió en posición adelantada.

A los 37 minutos llegó el 3-0, el que transformó la victoria en goleada fue Mario Pasalic, luego de otro contraataque y un nuevo error del arquero Kelleher, que dio otro rebote corto y que fue aprovechado por el mediocampista croata. Kelleher, eso sí, había tenido una gran atajada no bien había arrancado el partido, vale reconocerlo.

Joe Gomez trata de marcar a Gianluca Scamacca, delantero de Atalanta, por la Europa League Jon Super - AP

Juan Musso tuvo una destacada tarea, sobre todo en el comienzo del segundo tiempo, donde le sacó un zurdazo a Sallah que pudo haber sido el empate del conjunto local.

En lo que va de temporada y pese a perderse casi todo el mes de diciembre por una lesión de rodilla, Mac Allister es el cuarto jugador que acumula más minutos de juego según señala la agencia AFP (sólo superado por Van Dijk, Joe Gomez y Luis Díaz) y su importancia en el esquema de Klopp también se refleja no sólo en el aspecto ofensivo (es el jugador que más pases da y acumula 7 asistencias y 6 goles), sino también en lo defensivo, con más de la mitad de los duelos ganados y siendo uno de los centrocampistas con más recuperaciones de la pelota. Frente a Atalanta no tuvo un partido destacado pero eso no opaca la campaña del futbolista que es considerado titular para Lionel Scaloni en la selección argentina.

