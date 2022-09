Atlético de Madrid - Celta, por la Liga de España: los tres toques de primera para el golazo que armaron entre Molina, De Paul y Correa

Atlético de Madrid venció por 4-1 a Celta como local, en un partido de la jornada 5 de la Liga de España. Para el equipo de Diego Simeone los goles fueron marcados por Ángel Correa (a los 9 minutos), Rodrigo de Paul (a los 50 minutos), Yannick Carrasco (a los 66 minutos) y Unai Núñez (en contra) (a los 82 minutos). Para el conjunto de Eduardo Chacho Coudet el único tanto lo hizo Gabriel Veiga (a los 71 minutos).

Los argentinos Ángel Correa y Rodrigo de Paul anotaron este sábado los dos primeros tantos de Atlético de Madrid, y ascendió al cuarto puesto de LaLiga de España tras jugar uno de los partidos que continuaron la quinta fecha.

Correa, quien fue titular por primera vez en el torneo, abrió el marcador a los nueve minutos de la primera etapa -en su primer gol el actual certamen- tras una asistencia de De Paul, quien integró la formación inicial por tercer encuentro consecutivo, aumentó a los cinco minutos del segundo tiempo y convirtió por primera vez en la liga 2022-2023. Fue el gran gol del encuentro, ya que se resolvió con tres toques de primera: Molina recibió un cambio de frente de izquierda a derecha, habilitó a De Paul, que entró como mediocampista derecho cerca del área y el ex Racing asistió con un pase hacia adentro a Correa, que definió de primera (también) inflando la red del arquero Agustín Marchesín.

Con este resultado, Atlético de Madrid, que tuvo al defensor argentino Nahuel Molina de titular, quedó con diez puntos, tres menos que el líder Barcelona, y Celta de Vigo, que tuvo a Agustín Marchesín y a Franco Cervi en la formación inicial y contó con el ingreso de Augusto Solari en el segundo tiempo, suma siete unidades.

Tras el partido, Simeone opinó: “Nosotros intentamos que la gente esté bien. Hoy sentí a los hinchas muy cerca, como siempre en la historia de este club. Los goles fueron de bella factura. Necesitamos ser un equipo. El que lo entienda tendrá más minutos y el que no, no”.

Y con respecto a los goles el anotado por Cunha para el final (con un contragolpe demoledor) fue el elogiado por el entrenador argentino: “Hablamos estos días de las cosas que hacemos muy bien, que son muchísimas aunque algunos no las vean. Tenemos que ayudar a que los jugadores las vean, pero este equipo tiene un montón de jugadores que juegan muy bien. Los cuatro goles, el tercero el que más, han tenido jugadas asociativas muy buenas. El equipo tuvo más valentía, más intenso y agresivo. El 4-1 de Cunha es lo que buscábamos. No es fácil cambiar a un montón de futbolistas y que respondan. Yo te doy y tu me das. Son importantes todos, no hay nadie imprescindible”.

Rodrigo De Paul festeja su gol en la goleada de Atlético de Madrid ante Celta por la Liga de España Prensa Atlético de Madrid

Coudet resaltó el rendimiento de su equipo pese a la derrota: “En cuanto al contexto del juego, el partido fue bueno pero ante equipos de esta jerarquía tienes que marcar las ocasiones cuando las tienes. Ellos no tuvieron muchas más, además de las cuatro que entraron. Y nosotros tuvimos muchas y no convertimos”. Y agregó: “El resultado abultado evita decir que hicimos muy bien partido y que le generamos mucho a un rival que es difícil hacerlo. Tenemos que seguir creciendo. Si tengo que decir algo negativo, sería la agresividad.

En la próxima fecha, Celta se medirá con Valencia, mientras que Atlético de Madrid tendrá como rival a Real Madrid.

Clasificación a las copas internacionales

Al final de la temporada, los 4 primeros de la tabla de posiciones se clasificarán a la Champions League de 2023/2024. El quinto jugará la Europa League y el sexto ocupará uno de los cupos para disputar las rondas eliminatorias de la nueva Europa Conference League. Los últimos tres descenderán a la segunda división.

Real Madrid fue el último campeón de la Liga de España y se afirma en el podio de campeones con 35 conquistas. Lo siguen Barcelona con 26 y Atlético Madrid con 11.