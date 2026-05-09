Lautaro Martínez: visita al Papa y regreso con todo en Inter campeón, tras la lesión

Este sábado disputó la mayor cantidad de minutos (63) desde el 14 de febrero, momento en el que una distensión en una pierna y luego otra lesión muscular le restaron continuidad y sembraron cierta inquietud a medida que se acerca el Mundial. En lo futbolístico, la temporada de Lautaro Martínez es muy buena, y solo las cuestiones físicas alteraron esa dinámica positiva. La reaparición fue el domingo pasado, con una asistencia para el 2-0 de Inter a Parma y la obtención del tercer scudetto desde su llegada a Milán.

Más entonado, el capitán neroazzurro hoy fue titular, marcó un gol y dio una asistencia en el 3-0 ante Lazio, por la antepenúltima fecha de la Serie A. Los dos equipos volverán a enfrentarse el miércoles próximo, en la final de la Copa Italia, nuevamente en el estadio Olímpico de Roma, ciudad en la que el plantel de Inter aprovechó su estancia para hacer una visita oficial como campeón vigente al Papa León XIV en en el Vaticano.

El Sumo Pontífice exhortó a los jugadores a cumplir con una misión: “Los invito a reflexionar para que en este momento de éxito sean portadores de un mensaje especialmente útil para el crecimiento de los jóvenes. Muchos de ellos los ven como sus héroes, como modelos a seguir, y esto les confiere una responsabilidad que va más allá del rendimiento y les exige, como atletas, ser testigos de valores. Los jóvenes de hoy realmente necesitan modelos a seguir, y lo que ustedes hacen tiene un impacto que puede ser positivo o negativo en sus vidas. Por eso, reflexionar sobre esta gran responsabilidad que tienen es algo que realmente quiero que recuerden”.

Lo más destacado Lazio 0 - Inter 3

Tras la experiencia del Mundial 2022, al que llegó con una molestia en un tobillo que le impidió rendir en plenitud, Lautaro trata de conciliar su condición de referente de Inter, lo que lo expone siempre al máximo esfuerzo, con su objetivo de estar entero para que Lionel Scaloni lo considere titular, ya sea por delante de Julián Alvarez o compartiendo la delantera con el cordobés, como ocurrió en alguna oportunidad, aunque no sea lo más habitual. Cristian Chivu, entrenador de Inter, destaca los valores que representa Lautaro: “Aporta dedicación y profesionalismo, lo da todo”.

“La temporada aún no ha terminado, todavía tenemos partidos por jugar. Incluso siendo campeones de liga debemos mantener la mente clara, con una mentalidad profesional, para asegurar que la imagen de Inter se mantenga lo más alta posible”, declaró tras la victoria Lautaro, que en 38 encuentros oficiales de la temporada convirtió 21 goles (17 por la Serie A, en la que se encamina a terminar como capocannoniere) y dio seis asistencias.

El Papa León XIV recibió al plantel de Inter Vatican Pool - Getty Images Europe

Lautaro puso el 1-0 a los cinco minutos, al empalmar de derecha un pase de cabeza de Marcus Thuram. En su octava temporada, el bahiense suma 132 goles solo por Serie A y se ubica en el cuarto puesto entre los argentinos más goleadores de la liga. Con el tanto a Lazio superó por uno a Paulo Dybala (131), mientras que por delante tiene a Gabriel Batistuta (184), Hernán Crespo (153) y Omar Sívori (147). A principios de abril había superado otra marca al subirse al podio, en el tercer lugar, entre los máximos anotadores de Inter por competencias oficiales. Con 174 goles dejó atrás a Roberto Boninsegna y quedó detrás de Giuseppe Meazza (284) y Alessandro Altobelli (209).

En su función de capitán y símbolo, Lautaro tuvo palabras muy sentidas para el volante Henrikh Mkhitaryan, que con 37 años y contrato hasta el 30 de junio está jugando los últimos partidos: “Es un ejemplo para todos nosotros. Cuando hablo con mi padre, siempre me pregunta por el vestuario y destaco cómo trabaja Henrikh. Tiene la humildad de alguien que construyó una carrera extraordinaria. Aprendemos de él todos los días".

Así como empieza a despedir a un veterano compañero, Lautaro le dio la bienvenida al delantero debutante Mattia Mosconi, de 19 años, que ingresó en los últimos 10 minutos: “Lo felicité por su debut. Entrena con nosotros a menudo, tiene un gran futuro por delante”.