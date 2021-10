Klopp se enojó con Simeone y saludó a Vivas, en el final del increíble triunfo de Liverpool sobre Atlético de Madrid

Ganaba Liverpool, empató Atlético de Madrid. Una expulsión lo cambió todo. Dos penales. Uno, el último, rechazado por el VAR. Al final, el gigante inglés se impuso por 3 a 2, en el estadio Wanda Metropolitano (Madrid), en un partido de la fecha 3 del grupo B de la Champions League.

Al final, el Cholo Simeone, muy caliente, se fue corriendo rumbo al vestuario. Klopp mostró su enojo y se lo hizo saber a Nelson Vivas, su colaborador, mientras lo saludaba. El alemán pretendió un gesto de cortesía, un saludo cordial, luego de una batalla extraordinaria, repleta de emociones.

Liverpool se puso rápidamente en ventaja: a los 13 minutos, ya estaba 2 a 0. (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP) GABRIEL BOUYS - AFP

Atlético de Madrid es una obra maestra de la dedicación, del esfuerzo, de la táctica al servicio de la causa colectiva. Liverpool es, probablemente, uno de los dos equipos más audaces del mundo, junto con Manchester City. El gigante español se inclina por el contraataque, con la prepotencia de la solidez. El gigante mundial es un libro abierto del juego ofensivo, con prosa atrevida. Entre los dos, crearon el mejor espectáculo de la Champions League. Imposible encontrar un libreto más emocionante. Fue la clase de espectáculos por los que vale la pena quedarse atornillado frente al televisor. Una delicia.

Mohamed Salah, probablemente el mejor jugador del mundo en la actualidad, celebra el primer gol de Liverpool en España, frente a un sorprendido Atlético (Photo by JAVIER SORIANO / AFP) JAVIER SORIANO - AFP

El primer tiempo fue mágico. Electricidad pura. Ganaba Liverpool 2 a 0, estuvo cerca del tercero y, de pronto, Atlético descontó, empató y casi se sube en el marcador, evitado en dos ocasiones por Alisson. Salah demostró con chispazos por qué es el mejor jugador del mundo en la actualidad y el Cholo, por qué se mantiene en la elite. El primer capítulo fue la cumbre de las dos propuestas. Bienvenida la táctica: hace al fútbol mucho mejor. Bienvenida la audacia: nada provoca más adrenalina que un buen ataque. En ese contexto, De Paul creó un prólogo de capa caída y acabó como el referente de selección. Una locura todo. El arranque, el final.

El 1 a 0

El 2 a 0

El descuento

El 2 a 2

Salah abrió el marcador con un golazo (el balón tocó imperceptiblemente en Milner), Keita extendió la diferencia con un remate potente, mientras que Griezmann, en dos ocasiones, selló el 2-2 del Aleti, que luego debió ponerse en ventaja. Hay que ser justos: Liverpool también pudo recuperar la diferencia. La efervescencia siguió, no paró ni un minuto. Un desquicio. Alisson era la figura. Oblak, también. De Paul era la bandera del quite y la creación, el Cholo no paraba de gritar, de pedir, de quejarse. Caliente, intenso.

Antoine Griezmann era el goleador del Aleti, luego fue expulsado por una dura infracción (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP) GABRIEL BOUYS - AFP

El francés, que recuperó en Madrid lo que había perdido en Barcelona, fue expulsado, por una infracción exageradamente violenta sobre Fabinho. Los hinchas colchoneros, que convirtieron a su nueva casa en una caldera, lo aplaudieron de pie. De todos modos, cualquier cosa podía pasar: ahora, 10 contra 11.

La expulsión

Liverpool, al ataque. Atlético de Madrid, en la retaguardia. Un penal de Hermoso derivó en el 3-2 para Liverpool, marcado por una sutileza de Salah. Al rato, hubo otro penal, en la otra frontera. Jota sobre José María Giménez, que fue anulado, por la asistencia del VAR.

El 3 a 2

Los últimos minutos fueron, también, intensos. Atlético no se permitía perder, Liverpool no se conformaba con tres tantos. Fue fascinante el espectáculo, hasta el final. El fútbol, a veces, puede ser una fiesta.