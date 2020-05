Vivas y Simeone juntos, ya en tiempos de Marcelo Bielsa en la selección; en la imagen, Pochettino y Berizzo, también entrenadores, acompañados por Sorin Fuente: AFP

Cristian Grosso 27 de mayo de 2020

Vaya humorada. Pero bromea Diego Simeone y dice que él lo salvó a Nelson Vivas del suicidio . El 'Chango' o simplemente David para sus amigos, había dejado el fútbol en 2005 y el retiro lo tenía abrumado. Cuando el 'Cholo' se transformó en entrenador en un chasquido de dedos, de inmediato incorporó a su atribulado amigo al flamante cuerpo técnico.

"Me dio la oportunidad de hacer lo que más me gusta sin estar en un lugar tan protagónico. Vivir partidos otra vez con el objetivo de ganar. No sé si me salvó del suicidio. pero sin dudas me ayudó", le confesaba Vivas a LA NACION hace años. El plan original era contar con Andrés Guglielminpietro, Matías Almeyda y Vivas como laderos. Vivas estuvo desde el primer día al lado de Simeone y ahora le tocará subir un escalón para enfrentar esos focos que no son sus preferidos.

Vale pasar en limpio. Lo que hace tiempo era un secreto a voces, ya es una realidad: al término de esta particular temporada, cuando eso finalmente ocurra, Germán Burgos se apartará del cuerpo técnico de Simeone y abrirá su propio camino como entrenador. Interrumpirán una relación laboral que comenzó hace algo más de nueve años, en enero de 2011, cuando el 'Cholo' se abrió a su primera experiencia europea: Catania.

Vivas y Simeone, durante la etapa del Cholo en River; en Núñez también salieron campeones, como en Estudiantes Fuente: AFP

Vivas, hasta entonces su compañero de ruta en Racing, Estudiantes, River y San Lorenzo, no pudo seguirlo por razones familiares. Ahora se aleja Burgos, y Vivas, que a mediados de 2018 sí se radicó en Madrid para reinsertarse en el equipo de trabajo colchonero, tomará la posta. Dejará la función de auxiliar técnico (estudio de los rivales, videoanálisis, etc), ya no ocupará un lugar en algún sitio de la platea, y volverá a sentarse en el banco junto con su amigo. Como hace casi una década.

La sospecha había empezado a instalarse cuando en la última renovación contractual, en febrero de 2019, Burgos no quiso extender la suya hasta junio de 2022, como Simeone. El exarquero cambió de representante y se unió a la agencia Bahía, presumiblemente en la búsqueda de un futuro laboral como cabeza de grupo. Mientras, modificó sensiblemente su apariencia -adelgazó muchos kilos y cambió hasta el corte de cabello- y en los partidos dejó de tener la intensa participación que era un sello de gestión con Simeone. Su figura quedó mucho más recluida en el banco.

Socios en Madrid, desde mediados de 2018; se reencontraron en Europa, porque Vivas no había podido acompañarlo a Catania Fuente: AFP

Claro que la sociedad no puedo ser más prolífica: en Atlético de Madrid hicieron historia . Conquistaron la UEFA Europa League 2012 y 2018, la Supercopa de Europa 2012 y 2018, la Copa del Rey 2013, la Liga de España 2014 y la Supercopa de España de ese año. Perdieron dos finales de Champions, también, pero devolvieron al club al centro de Europa. "Cada día se está acercando a ese momento de liberarse, con la ilusión de hacer su camino. Tiene una capacidad enorme, no es fácil acompañar y sostener tanto tiempo a una persona, que es lo que él hace conmigo", confesaba Simeone sobre Burgos, a LA NACION , en agosto del año pasado. El tema ya asomaba.

Desde el círculo cercano a Simeone descartan cualquier conflicto. El paso del tiempo., y la necesidad de nuevos desafíos, dejan filtrar. Hace meses que el tema está internamente resuelto y han convivido últimamente con naturalidad. Entre Burgos y Simeone está todo claro. Como ha sido una decisión del 'Mono', será él quien decidirá cuándo y qué desea explicar ante los medios. Mientras tanto... partido a partido. El 8 de junio se reanudaría la Liga española y Atlético de Madrid está clasificado para los cuartos de final de la Champions League .

Simeone nunca dudó sobre quién debía ser su nuevo ayudante de campo: su viejo ayudante de campo. Es que en los últimos días se mencionaba en España, con insistencia, la llegada de Gabi Fernández , el excapitán colchonero , pieza vital entre 2011 y 2018, que actualmente juega en Al-Sadd, de Qatar. Tal vez se sume, sí, más adelante y para comenzar una ruta de aprendizaje. Vivas, que separado de Simeone dirigió a Quilmes, Estudiantes y Defensa y Justicia entre 2013 y 2017, recuperará el centro de la escena. Otra vez como mano derecha del amigo que, alguna vez, lo rescató del pozo.