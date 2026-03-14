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El golazo de Nahuel Molina para Atlético de Madrid ante Getafe

El lateral de la selección argentina sorprendió a todos con una acción sensacional en los primeros minutos del partido

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Nahuel Molina celebra el golazo que le marcó a Getafe y le dio el 1 a 0 a Atlético de Madrid
Nahuel Molina celebra el golazo que le marcó a Getafe y le dio el 1 a 0 a Atlético de MadridPIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Muchas veces sucede. El futbolista que no está habituado a hacer goles, cuando le toca lo hace de manera superlativa. Le ocurrió a Nahuel Molina, este sábado, en el comienzo del encuentro entre Atlético de Madrid y Getafe. El lateral de la selección argentina fue protagonista de un verdadero golazo en el inicio de esta partido correspondiente a la 28a. fecha de la liga española.

Transcurrían apenas 7 minutos cuando Molina, que había quedado recostado sobre el sector izquierdo del ataque colchonero, recibió un pase de Nicolás González y no dudó, casi de manera instintiva, acomodó la pelota para su perfil derecho y sacó un remate potente y alto que sorprendió a arquero Soria. Cuando el guardavallas reaccionó, la pelota ya se metía en su ángulo izquierdo.

Significó el tempranero 1-0 para el equipo que dirige Diego Simeone, en el que además de Molina y Nico González salieron como titulares Juan Musso y Thiago Almada (en el banco iniciaron Giuliano Simeone y Julián Alvarez). Enfrente también hubo argentinos; Getafe alistó de entrada a Zaid Romero y Luis Vázquez.

Se trató del primer gol de Molina, de 27 años en lo que va de la temporada, el octavo desde que llegó en 2022 a Atlético de Madrid, donde lleva 169 partidos. El cordobés nacido en Embalse no anotaba un tanto desde el 6 de noviembre de 2024, en el triunfo por 2 a 1 ante PSG, por la fase de grupos de la Champions League.

Surgido de Boca y con pasado en Defensa y Justicia, Rosario Central y Udinese, Molina es una fija para Lionel Scaloni de cara a la conformación del plantel de la selección argentina que participará del Mundial.

Atlético de Madrid se mantiene en el tercer puesto de la liga española, y pelea en los puestos de clasificación a la próxima Champions League, aunque está lejos Barcelona, el puntero.

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