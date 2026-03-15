Racing: una fila de jugadores enojados, un DT que no quiere “regalar la camiseta” y el “hay que cuidar la plata” de los dirigentes

“Todos los días sale una noticia de que un jugador no está contento. Por algo será”. El autor de esa frase fue el representante de Agustín García Basso, el tercer futbolista de Racing que en las últimas dos semanas fue noticia por un cortocircuito con la dirigencia del club, luego de los protagonizados por Gastón Martirena y Santiago Sosa. El caso del marcador central fue el último en explotar públicamente, después de que San Lorenzo iniciara gestiones para contratarlo, debido a la rotura ligamentaria que sufrió Gastón Hernández.

Sin embargo, el conflicto con García Basso es previo a las declaraciones que durante esta semana dio Julián Wajnsztejn, su agente. En la quinta fecha de este Torneo Apertura, cuando la Academia visitó a Banfield, el defensor quedó fuera de la lista de convocados por “motivos personales”, según se informó oficialmente. La misma argumentación se había utilizado para la ausencia de Gastón Martirena, a fines de febrero, cuando no integró la delegación que viajó a Tucumán para medirse con Atlético.

Agustín García Basso (derecha), uno de los jugadores con conflicto con la dirigencia de Racing

El motivo personal de Martirena era, en realidad, su descontento por no ser transferido a Gremio de Porto Alegre, que había propuesto incorporarlo a préstamo. El uruguayo, cuyo nivel había bajado en el segundo semestre de 2025, terminó de perder su lugar con el arribo de Ezequiel Cannavo en este mercado de pases. En esas circunstancias, su enojo lo llevó a no entrenarse antes del partido en Tucumán y exigir ser transferido.

“Los jugadores tienen contrato con Racing. Cuando Martirena planteó lo de Gremio, la oferta no le servía al club: era un préstamo sin cargo y sin opción. Eso a Racing no le resultaba viable. Y por García Basso, Racing sólo se desprende de él si es por una venta. El que se quiera ir tiene que traer una oferta que sea buena”, coincidieron desde la dirigencia de la Academia ante la consulta de LA NACION.

Gastón Martirena, marcando a Jorge Carrascal, de Flamengo, en la semifinal de la Copa Libertadores 2025 Bruna Prado - AP

“No sé si Agustín tiene mucho más para darle a Racing. La institución tiene que gastar un dinero importante, por lo que me dijeron, en su salario. Y si hay alguien que no tiene mucho más para dar, me parece que es un gasto un poco innecesario. Hoy es el sexto central y no juega, por eso hablo de ciclo cumplido”, argumentó el representante de García Basso –en el programa Despertate Racing- sobre su interés de pasar a San Lorenzo.

La Academia pretende U$S 2.000.000 por la ficha del zaguero de 33 años (cumplirá 34 este mes), cuyo “desgaste” con la directiva estuvo dado, según la versión de su agente, en posibilidades de transferencias que el club no consideró en distintos mercados de pases.

“Cada tanto me comunico con Sebastián Saja (director deportivo), pero si no hay intención de cambiar nada, no tiene sentido forzar una charla”, agregó -en DSports- Wajnsztejn, quien apeló a la grieta política de Racing con una comparación: “Cada dirigencia tiene su modelo de conducir al club, pero creo que con Víctor Blanco (ex presidente) estas cosas no nos han pasado”.

Diego Milito, presidente de Racing, saluda a Cambeses Prensa Racing

Las referencias al anterior mandamás y sobre la economía de la Academia alimentaron especulaciones y teorías en las redes sociales sobre cuál es el verdadero cuadro de situación de Racing. En este mercado de pases, además, el presidente de Unión de Santa Fe, Luis Spahn, había realizado una llamativa declaración sobre el presunto estado económico albiceleste, mientras reclamaba por los términos de la venta de Juan Ignacio Nardoni a Gremio: “Me dijeron que están muy mal económicamente”.

“Racing no tiene ningún problema económico, está muy lejos de eso”, le enfatizaron a LA NACION importantísimos dirigentes consultados al respecto. Según los integrantes de la comisión directiva que encabeza Diego Milito, además del fútbol, las obras son parte central del plan que tiene esta gestión: “En la nueva sede de la escuela del club, que es una obra que va a perdurar más allá de nosotros, invertimos más US$ 1.000.000”.

En ese sentido, desde la institución consideran que “el salto de calidad” –referencia usada por Milito durante la campaña presidencial- debe ir más allá de refuerzos para el plantel. El predio de Ezeiza, cuyas obras estuvieron detenidas durante el primer semestre de 2025, es el próximo objetivo que se plantean a nivel infraestructura.

El festejo de Marco Di Cesare ante Banfield; el central estuvo a punto de irse a Brasil pero se quedó Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

“Seguramente lo tengamos para mediados de año”, confiaron sobre la primera parte de la obra cuyo predio fue obtenido durante la gestión de Blanco. El año pasado, cuando el club hizo público cómo sería el centro de entrenamiento de Ezeiza, se estimaba que el plantel podría utilizarlo desde marzo del corriente.

Según pudo constatar LA NACION, desde la llegada de la nueva dirigencia hubo una bajada de línea que se repitió en distintos sectores del día a día del club: “hay que cuidar la plata”. La interpretación, en algunos casos, se tornó hasta extrema y derivó en que haya situaciones en las que se observara con recelo hacer gastos menores, casi insignificantes.

Santiago Sosa firmando autógrafos; el volante es uno de los jugadores más queridos por los hinchas Prensa Racing

Dentro de la cancha, uno de los pilares de Racing es Santiago Sosa. A diferencia de García Basso y Martirena, el líbero-mediocampista se mantiene como titular, pese a una merma en su nivel en el arranque de esta temporada. El capitán, que en 2025 había firmado una actualización de contrato (finaliza en diciembre de 2028), en las redes sociales dio indicios de su búsqueda de una nueva mejora contractual: le dio “me gusta” a una publicación en la que César Merlo, periodista especializado en mercados de pases, sentenciaba que Sosa se sentía “decepcionado” con la dirigencia.

“Racing no se cierra a mejorarle el contrato. Estamos en conversaciones y la idea es que todos estén contentos, pero no vamos a hacer locuras. Tampoco vamos a prometer una plata que no se puede pagar”, respondieron altas fuentes dirigenciales a LA NACION respecto al caso de Sosa, cuyo representante es Hernán Berman, con quien la directiva de Racing tuvo rispideces el año pasado por Agustín Almendra, quien también deseaba una mejora contractual.

Desde el club afirman que continuarán las charlas con Sosa y su apoderado, al igual que con Juan Cruz Oller, agente de Facundo Cambeses, quien en octubre de 2025 había planteado que el arquero merecía “una mejora”, tras ser convocado a la selección y afirmarse como titular en Racing.

Facundo Cambeses gana la pelota ante Merentiel en el último Boca-Racing; el arquero es uno de los indiscutidos por la gente Gonzalo Colini

Saja es quien mantiene la conversaciones con los representantes y los jugadores, más allá de las intervenciones que también puede realizar Milito, quien puertas adentro plantea como objetivos realizar mejoras en el predio Tita Mattiussi y también en el estadio.

El directivo más cercano y empoderado por Milito es Kevin Feldman, el secretario general, quien representa a Racing en las reuniones de Comité Ejecutivo de la AFA (lo acompaña el vicepresidente Martín Ferré). La Academia, a diferencia de la mayoría de los clubes de Primera, no sacó un comunicado en apoyo a la Casa Madre del fútbol nacional después de la decisión del lockout realizado el fin de semana anterior. Más allá de esa situación, de momento Milito no considera seguir el camino de River, que ya anunció su alejamiento del Comité.

Ante la pregunta de este medio sobre cómo consideran que impactarán las decisiones del club en su relación con los jugadores y también con la AFA, una alta fuente concluyó: “Son situaciones distintas, pero en ambas queremos ser claros con quienes hablamos. Nosotros tenemos que defender el patrimonio del club”.

Gustavo Costas trata de hacer equilibrio entre los pedidos de los jugadores y la política de los dirigentes Gonzalo Colini

Gustavo Costas, quien renovó su vínculo hasta diciembre de 2028, separa esas discusiones particulares del clima general del vestuario, donde pretende mantener la pretensión de pelear por títulos. En esta temporada, el técnico se quedó sin Agustín Almendra y Juan Ignacio Nardoni, transferidos a Necaxa y Gremio, respectivamente.

Racing decidió no contratar a otro jugador en lugar de Nardoni. Tampoco buscó a un reemplazante para Valentín Carboni, uno de los refuerzos, quien se rompió los ligamentos hace apenas dos semanas. “Vamos a quedarnos con lo que tenemos”, respondió Costas sobre la determinación del club, cuya dirigencia desea que los juveniles comiencen a tener mayor proyección.

“Soy el primero que quiere poner a los chicos. Pero los chicos después tienen que responder, portarse como profesionales. Yo no le voy a regalar la camiseta a cualquiera. Y menos en Racing. Se la tienen que ganar”, fue la advertencia del entrenador sobre la chance de incluir a más valores de la cantera. Durante su gestión, Matías Acevedo (en 2024), Gonzalo Reyna (2025) y Ezequiel Pérez, quien debutó este año ante Atlético Tucumán, fueron los únicos surgidos del predio Tita que tuvieron su estreno en Primera.

La semana de Eze Pérez: firma y debut ✍️✅



El volante ofensivo categoría 2008, que esta semana firmó su primer contrato profesional con Racing, hasta diciembre de 2028, debutó anoche con el primer equipo en la victoria ante Atlético Tucumán.



¡Felicitaciones, Eze! ¡A seguir… pic.twitter.com/evSvI30oPM — Racing Club (@RacingClub) March 4, 2026

Sin la Copa Libertadores en el horizonte de esta temporada (participará en la Sudamericana), y con las múltiples oportunidades que otorga para clasificarse el torneo doméstico, en Racing vislumbran que el escenario podría ser propicio para que los juveniles tengan mayor acción en Primera.

Con un plantel que perdió calidad de recambio de diciembre de 2024 a esta parte, una de las preguntas que subyace es si habrá armonía entre el deseo dirigencial de tener más juveniles en Primera y el análisis de Costas sobre quiénes están capacitados para afirmarse en el equipo.

Entre los interrogantes, también, está qué alcance tendrán las discrepancias que algunos jugadores hicieron públicas para con la dirigencia. A Milito, ídolo inmaculado como futbolista, comenzaron a llegarle las críticas de aquellos socios e hinchas que no sienten que en su presidencia esté reflejado el “salto de calidad” prometido antes de las elecciones.

El Príncipe, en general, es esquivo a hablar públicamente y lo ofuscan las críticas. Su recurrente silencio también está entre los puntos que se objetan de la gestión, que recientemente abrió la cuenta Racing Comunica. “El objetivo no es para desmentir fakes ni cosas que digan los tuiteros. La cuenta sí va a informar a los socios sobre cosas que acontezcan con la gestión”, le plantearon a LA NACION sobre el propósito del nuevo canal de comunicación.