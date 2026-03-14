Claudio Echeverri marcó su primer gol en Girona y aportó una asistencia de chilena: gran reflexión de “vida” de su DT

Claudio Echeverri tuvo su actuación más destacada desde su llegada a Girona. El mediocampista ofensivo argentino marcó su primer gol con el club catalán y además dio una asistencia de chilena en la victoria por 3-0 sobre Athletic Bilbao de este sábado, por la fecha 28 de la liga española. El ex River ingresó en el segundo tiempo y resultó decisivo para ampliar la diferencia en el estadio Montilivi.

El encuentro ya estaba encaminado para el conjunto dirigido por Míchel Sánchez gracias al tanto de Hugo Rincón en la primera parte. Con ese escenario, Echeverri entró a los 70 minutos y, aun con pocos minutos por delante, cambió el ritmo ofensivo del equipo local, que encontró mayor profundidad en los minutos finales.

La jugada más llamativa del partido ocurrió a los 77 minutos. El chaqueño recibió dentro del área y quedó frente al arquero Unai Simón. Su intento inicial, tras un mal control, fue bloqueado y la pelota quedó en el aire. De espaldas al arco, el mediapunta improvisó una chilena precisa que terminó como asistencia para el marroquí Azzedine Ounahi, autor del segundo gol del encuentro.

¡AH NO, LO QUE HIZO EL DIABLITO! Claudio Echeverri se las ingenió y metió esta espectacular asistencia de chilena para que Azzedine Ounahi marque el 2-0 de Girona ante el Athletic Club pic.twitter.com/sUawM0ClIV — SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2026

El primer festejo personal del argentino en España llegó en el segundo minuto del tiempo agregado. Tras un pase del ucraniano Viktor Tsygankov, Echeverri controló dentro del área, giró entre los dos defensores y definió con un derechazo cruzado que superó al arquero rival. Así selló la goleada y celebró su primer tanto con la camiseta de Girona.

¡PRIMER GOL DEL DIABLITO EN GIRONA! Echeverri recibió en el área chica y con un gran derechazo marcó el 3-0 final de su equipo ante Athletic Club. ¡Además hizo una asistencia! pic.twitter.com/vZibR30i2t — SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2026

La actuación también tuvo reconocimiento inmediato del entrenador. Tras el encuentro, Míchel Sánchez valoró el talento del futbolista argentino y reflexionó sobre el contexto que atraviesa a una edad temprana: “Si lo ves entrenar, te das cuenta que tiene un talento brutal. Y es un jugador que viene con mucha carga; con mucha carga en los hombros, familiar y profesional, y tiene 20 años. Pero tiene un talento brutal. El gol que ha hecho es de crack. Pero eso lo hace entrenando muchísimas veces”, expresó el técnico.

El entrenador también contó el mensaje que le transmitió al futbolista para que pueda desplegar su juego con mayor naturalidad dentro del campo: “Yo le he dicho: ‘ya sé que tienes muchas responsabilidades y que tu cabeza quiere dar una versión para que todo el mundo diga que eres el jugador que eres de verdad, pero esto va a pasar si tú disfrutas de cada jugada. Si te dejas ir, si fluyes’”, relató.

En ese sentido, profundizó su mirada sobre el estilo de juego que busca potenciar en el argentino. “Tiene que hacer carreras, gambetas, remates... fluyendo. Como es él, disfrutando del fútbol, ese fútbol de calle que tiene, esa diferencia que hace en espacios reducidos”. También resaltó las cualidades técnicas que observa en el mediocampista ofensivo: “Es un jugador que gira de una manera top, brutal, y necesitamos esto de él. Yo estoy muy feliz por él. Le he dicho: ‘Pero si este eres tú’. Solo quiero que esté en el campo con esta sensación de fluir, de libertad, de ser él mismo”.

El festejo especial del Diablito Echeverri con su entrenador en Girona, Michel Sánchez Alex Caparros - Getty Images Europe

El futbolista nacido en Resistencia, el 2 de enero de 2006, disputó su octavo encuentro con el conjunto catalán y alcanzó su séptimo gol como profesional. Antes había marcado cuatro veces con River y una con Manchester City, club que posee su ficha.

En el festejo del gol, el mediocampista se abrazó con el entrenador español, en un gesto que reflejó el respaldo del cuerpo técnico tras varios meses de adaptación en Europa. La actuación también representó un impulso anímico después de un período con pocos minutos en Bayer Leverkusen, donde jugó 11 partidos, acumuló 270 minutos en el campo y apenas dio una asistencia.

Lo mejor del partido

La victoria permitió a Girona alcanzar los 34 puntos en la liga española y tomar distancia de la zona de descenso. Mientras que Athletic Bilbao permaneció con 35 unidades.

Para Echeverri, la jornada representó algo más que una estadística. Fue la confirmación de su talento en una de las ligas más exigentes del continente y la primera gran noche desde su llegada al club.