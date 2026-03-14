Arda Güler deslumbra con un gol desde atrás de mitad de cancha en la goleada de Real Madrid por 4-1 a Elche

Real Madrid derrotó 4-1 a Elche en el Santiago Bernabéu en una noche marcada por dos definiciones extraordinarias. Federico Valverde prolongó su semana brillante con otro golazo tras su hat-trick en la Champions League. En el final, Arda Güler provocó la ovación y locura del estadio con un remate desde su propio campo, al ver adelantado al arquero argentino Matías Dituro. Un gol que tranquilamente podría ganar el premio Puskas, que entrega la FIFA al mejor tanto del año.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa resolvió el partido con autoridad, aunque durante buena parte de la primera etapa el desarrollo resultó equilibrado. Elche intentó sostener la posesión con paciencia, pero le costó traducir ese control en situaciones claras frente al arco defendido por Thibaut Courtois.

El desarrollo también quedó condicionado por un fuerte choque de cabezas entre Eduardo Camavinga y Buba Sangaré a los 23 minutos. El futbolista de Elche debió abandonar el campo tras la atención médica, una situación que habilitó la posibilidad reglamentaria de realizar un cambio adicional para ambos equipos durante el resto del encuentro.

Los goles iniciales llegaron cerca del final del primer tiempo. A los 39 minutos, primero apareció Antonio Rüdiger, que capturó un rebote dentro del área. El defensor alemán definió con precisión y estableció el 1-0 para el conjunto madrileño.

El uruguayo sigue de racha goleadora OSCAR DEL POZO� - AFP�

El segundo tanto apareció pocos minutos después y llevó la firma de uno de los futbolistas del momento. A los 44 minutos, Federico Valverde recibió la pelota en el borde del área, se acomodó con un amague y sacó un derechazo preciso que se clavó junto al ángulo izquierdo de Dituro. El remate amplió la ventaja antes del descanso y confirmó el extraordinario presente del mediocampista uruguayo, que días atrás había convertido tres goles frente a Manchester City en la Champions League, en el mismo estadio.

El volante también había participado en la jugada del primer gol con la ejecución del tiro libre que originó la acción de Rüdiger. Su influencia volvió a resultar determinante en un equipo que, aun con varios cambios y rotaciones, sostuvo el control del encuentro.

¡QUÉ PRESENTE, FEDE! Un nuevo golazo de Valverde durante el triunfo 4-1 de Real Madrid a Elche en la fecha 28 de #LaLiga. pic.twitter.com/gGcAIDBgqU — SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2026

Durante la segunda etapa, los merengues mantuvieron el dominio territorial. Vinicius y Brahim Díaz generaron las llegadas más claras, mientras el conjunto visitante buscó adelantarse en el campo sin lograr inquietar con frecuencia a Courtois. La ventaja se amplió. A los 66 minutos, Daniel Yáñez envió un centro preciso desde la derecha y Dean Huijsen conectó un cabezazo que superó a Dituro para establecer el 3-0 en el Bernabéu.

El visitante encontró un descuento a los 85 minutos tras una jugada desafortunada para el conjunto local. Luego de que los locales regalaran la pelota, un pase atrás de Grady Diangana buscó a Rafa Mir, pero el mediocampista local Manuel Ángel intentó despejar y terminó desviando la pelota hacia su propio arco para establecer el 3-1.

El cierre quedó reservado para una jugada que levantó al estadio de punta a punta. A los 89 minutos, Arda Güler observó adelantado a Dituro cuando recuperó una pelota en su propio campo y decidió rematar. El zurdazo recorrió 65 metros aproximadamente, picó dentro del área chica y se metió en el arco del conjunto visitante. El Santiago Bernabéu estalló ante una definición extraordinaria que selló el 4-1 definitivo.

¡¡¡PERO POR FAVOR!!! ¿DESDE DÓNDE LE PEGÓ??? Golazo histórico de Arda Guler para superar a Dituro y marcar el 4-1 de Real Madrid contra Elche en el Bernabéu por la fecha 28 de #LaLiga. pic.twitter.com/N8lq9KyV5O — SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2026

En la conferencia de prensa postpartido, Álvaro Arbeloa habló del gol: “Hay que traer un marco y ponerlo en un cuadro. Es una cosa insólita. Maravillosa. He visto a todos llevarse las manos a la cabeza, yo también. Merece la pena haber pagado una entrada, o dos o tres, por ver lo que ha hecho”.

Tras el encuentro, su compañero Brahim Díaz también elogió la definición del mediocampista turco. “Habrá habido alguno así, supongo. Una vez dio al travesaño contra Osasuna y hoy la ha enchufado. Tiene ese golpe maravilloso... un golazo”, señaló el futbolista del conjunto madrileño.

El arquero argentino Matías Dituro corre en vano... Será golazo de Güler Manu Fernandez� - AP�

En uno de los palcos del estadio también se observaron varios futbolistas que no integraron la convocatoria, preservados para el próximo compromiso europeo, entre ellos Kylian Mbappé, el argentino Franco Mastantuono, sentado junto a Jude Bellingham.

Lo mejor del triunfo de Real Madrid

La victoria dejó dos imágenes dominantes en la noche madrileña: el nuevo golazo de Valverde, que atraviesa uno de los momentos más productivos de su carrera, y la obra inesperada de Güler desde atrás de mitad de cancha, directo a ser de los mejores goles del año. Dos acciones de gran calidad técnica que acompañaron una goleada con la que Real Madrid mantiene la presión en la parte alta en la liga de España, a solo un punto de Barcelona (que tiene un partido menos).