Se hizo desear, pero finalmente llegó. Desde la asunción de Jorge Amor Ameal y su comisión directiva, a mediados de diciembre pasado, se venía avisando de la realización de una auditoría y se prometía la difusión de los informes. ¿Por qué? Según advertía la nueva dirigencia xeneize, en la caja había mucha menos plata de la que habían comunicado los allegados a Daniel Angelici, el anterior presidente. La pandemia frenó todo, pero este lunes Boca emitió un comunicado en su página web y un video en su canal de YouTube con los detalles.

En el informe, la dirigencia denuncia diferentes irregularidades. El predio de Ezeiza, la compra de terrenos en Casa Amarilla, ventas de jugadores y la propia Bombonera son los puntos en los que, a través de la auditoría, la actual gestión les informa a los socios que encontraron errores, números que no deberían ser y movimientos extraños.

Algunos de estos errores ya habían sido deslizados hace tiempo por el presidente Ameal y, hace unos días, Jorge Bermúdez junto a Raúl Cascini, integrantes del Consejo de Fútbol, se refirieron a las ventas de Darío Benedetto y Nahitan Nández, vendidos a mediados de 2019, durante los últimos meses de gestión de la directiva de Angelici. Según uno de los puntos, Boca cobró por adelantado 13 millones de euros en documentos que no correspondía percibir con anterioridad. Afirman que aquello desfinanció la gestión 2020.

No obstante, detrás de una de esas ventas dicen haber descubierto una irregularidad importante. El 30 de octubre del año pasado, tres meses después de la venta de Darío Benedetto a Marsella, Boca firmó un contrato de intermediación sobre esa operación con una empresa que tiene sede en Holanda: confirman que el ex mandamás y su gente le abonaron 830.000 euros a Essel Sports Managements B.V. Además, explican que se hizo la búsqueda de la misma, pero no encontraron instrumentos que certifiquen las actividades de esa empresa ni pruebas de la intervención de la supuesta agencia en el pase del delantero al club francés.

"Se fueron sin rendir cuentas", es uno de los títulos del informe. Así, le dan a conocer al socio que, por estatuto, "un presidente debe responder con su patrimonio ante la pérdida de recursos financieros institucionales". ¿Por qué esa introducción? Exponen que la anterior gestión no presentó el balance de corte que se precisa para conocer el saldo final. En efecto, se le envió a Angelici una carta documento que, agregan, fue respondida "con agresiones y amenazas".

Seguido, explican que en el último cierre no incluyeron una deuda de 90 millones de pesos, producto de intereses que no fueron pagados a la empresa Corporación Sur por la compra de los terrenos de Casa Amarilla. A propósito de aquello, señalan que el club ya tenía designado el personal (propio) para encarar ese proyecto y, repentinamente, el cobro pasó a pertenecer a un tercero por gerenciamiento, gestión y coordinación, por un monto de 93 millones de pesos.

El predio de Ezeiza fue una de las cosas que más se le destacó a la anterior directiva. Sin embargo, aunque reconocen que es un espacio muy acertado para el fútbol profesional (de hecho, Miguel Ángel Russo lo elogia siempre que puede), advirtieron en el comunicado varios problemas de construcción y económicos. Por ejemplo, montos adicionales que fueron apareciendo fuertemente con el tiempo. También que la obra se detuvo. y cuando se la retomó, generó un gasto elevado, lo que elevó finalmente cuatro veces más de lo que había sido cotizado inicialmente: el primer presupuesto era de 73 millones de pesos, pero terminó saliendo $280.000.000.

Por otro lado, explican que el predio sufre con la falta de juntas de dilatación, fisuras y fallas en el sector de administración, problemas de calefacción en el vestuario y la no instalación de agua caliente. Asimismo, con la sentencia "Drenajes de inexpertos", detallan que los campos de juego costaron 35 millones de pesos, el doble de lo que se había prometido y "con una pésima confección que generó inundaciones que ocurrieron hasta hace pocas semanas".

También avisan que el Gimnasio Central y el Salón de Usos Múltiples sufrieron inundaciones, fallas eléctricas con mucho riesgo, problemas en la construcción del estacionamiento, filtraciones en SUM que afectaron cielorraso y luminarias, pérdidas de agua en el sector sanitario, desprendimiento de revestimientos y rajaduras en la parte de las parrillas.

La Bombonera es otro de los focos. Por un lado, su campo de juego y las inundaciones que sufrió en partidos como, por ejemplo, ante River en la ida de la final de la Copa Libertadores 2018, que se terminó suspendiendo una tarde de fuerte lluvia y se jugó al día siguiente. Según el comunicado, la refacción le costó a la anterior comisión directiva 580 mil dólares que, afirman, no sirvió para nada y la actual gestión se hará cargo de un nuevo trabajo sobre el césped.

Otra de las sospechas vinculadas a lo económico pasa por la construcción de un sector de la planta administrativa del estadio: aunque fue presupuestado por 13.000.000 de pesos dicen que el club terminó pagando diez millones más, llamándoles la atención la compra directa sin asesorarse con la posible existencia de valores más económicos.

Otra de las denuncias ya habladas hace meses por Jorge Ameal e, incluso, por Angelici cuando todavía estaba al mando tiene que ver con el dinero que desapareció durante 2019: PSG debía transferirle 519 mil euros al xeneize producto de la primera cuota del mecanismo de solidaridad cuando Leandro Paredes pasó del Zenit ruso a la entidad parisina. Según denunció la anterior gestión y ahora lo hace el actual gobierno, un grupo de piratas informáticos interceptó ese pago y la desvió a otra cuenta. Los actuales miembros informan que lograron que desde Francia abonen nuevamente ese monto perdido.

La última denuncia pasa alrededor de Cristian Pavón. Cuando arribó a la Ribera en 2014 se había acordado una plusvalía con Talleres, de Córdoba, en caso de que Boca vendiera al delantero de 24 años. Aunque hoy esté a préstamo en Los Ángeles Galaxy, Pavón sigue perteneciendo al club azul y oro y en diciembre debe retornar. Es decir, jamás fue transferido. No obstante, denuncian que entre agosto y diciembre de 2018 Boca le abonó a los cordobeses 2.500.000 dólares sin que la venta en cuestión se efectuara.

Por fin, algunas de las denuncias prometidas ya fueron formalizadas. Y se espera que la auditoría avance con mayor fuerza.

