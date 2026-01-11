Cuándo juega Boca por los amistosos de verano 2026

Boca Juniors disputará dos amistosos en la pretemporada 2026 para prepararse para el inicio de la actividad oficial a fines de enero y ambos serán frente a equipos internacionales, uno como local en la Bombonera y otro a poco más de 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

El primero de los encuentros del xeneize será ante Millonarios de Colombia el miércoles 14 de enero en el Alberto J. Armando. Allí se pondrá en juego la Copa Miguel Ángel Russo en homenaje al fallecido ex-DT del club que también dirigió al club cafetero y dejó un gran recuerdo en sus hinchas. El duelo no se transmitirá en vivo por TV y la única opción para verlo será a través de la plataforma digital Disney+ Premium.

Boca Juniors hizo la pretemporada en el predio que tiene en Ezeiza JAVIER GARCIA MARTINO

Luego, el domingo 18, el equipo dirigido por Claudio Úbeda se presentará en el estadio Único de San Nicolás frente a Olimpia de Paraguay. El cotejo iba a ser inicialmente vs. Nacional de Uruguay, pero el Bolso desistió de hacerlo.

El escenario de la ciudad del norte de la Provincia de Buenos Aires es conocido para el elenco azul y oro porque allí disputó un amistoso en enero de 2025 ante Juventude de Brasil, al que derrotó 2 a 0.

Amistosos de Boca en el verano 2026

Miércoles 14 de enero

19: Boca Juniors vs. Millonarios de Colombia - La Bombonera.

Domingo 18 de enero

21: Boca Juniors vs. Olimpia de Paraguay - Estadio Único de San Nicolás.

Miguel Ángel Russo, un legado indeleble 💙



Boca Juniors vs. Millonarios FC | La Bombonera pic.twitter.com/SlUFszI9d7 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 6, 2026

El año de Boca

Este año Boca Juniors intentará volver a levantar trofeos, algo que no consigue desde marzo de 2023. En el plano local, competirá en el Apertura y el Clausura. El xeneize integra la zona A y en el primer campeonato debutará frente al Deportivo Riestra como local el domingo 25 de enero a las 18.30. En la fecha 6, la de los interzonales, se verá las caras con Racing en la Bombonera el viernes 20 de febrero a las 20 mientras que el Superclásico ante River será en la jornada 15.

En la Copa Argentina, certamen en el que se mantiene como el máximo ganador con cuatro títulos, debutará frente a Gimnasia de Chivilcoy, uno de los representantes del Federal A, el martes 24 de febrero en fecha a definir. En caso de avanzar, se enfrentará a Sarmiento de Junín o Tristán Suárez. Con los restantes equipos grandes podría cruzarse en instancias más avanzadas: a Racing lo vería en cuartos de final, a San Lorenzo en semifinales, y a River e Independiente en la final.

Claudio Úbeda sigue al mando de Boca Juniors en la temporada 2026

El sorteo para determinar en qué grupo de la Libertadores quedará ubicado se llevará a cabo en la semana del 18 de marzo de 2026, al término de las tres rondas preliminares que darán a conocer los últimos clasificados. Como referencia, esta es la instancia en la que Boca quedó eliminado en 2025, cuando perdió por penales con Alianza Lima, de Perú, tras empatar 2 a 2 en el resultado global de la serie.

Lo único que, hasta el momento, sabe el xeneize, es que será uno de los cabezas de serie. El único de la Argentina. Por este motivo, integrará el Bombo 1, reservado para los campeones y los mejores ubicados del ranking de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Allí también aparecen pesos pesados como Flamengo (vigente campeón), Palmeiras (subcampeón en ejercicio), Peñarol, Nacional y Liga de Quito.

Leandro Paredes jugará la Copa Libertadores con Boca Juniors Marcos Brindicci - LA NACION

Fixture de Boca en el Torneo Apertura 2026