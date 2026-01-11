Cuándo juega Boca por los amistosos de verano 2026

El xeneize enfrentará a Millonarios de Colombia en la Bombonera y a Olimpia de Paraguay en el estadio Único de San Nicolás
Boca Juniors disputará dos amistosos en la pretemporada 2026 para prepararse para el inicio de la actividad oficial a fines de enero y ambos serán frente a equipos internacionales, uno como local en la Bombonera y otro a poco más de 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
El primero de los encuentros del xeneize será ante Millonarios de Colombia el miércoles 14 de enero en el Alberto J. Armando. Allí se pondrá en juego la Copa Miguel Ángel Russo en homenaje al fallecido ex-DT del club que también dirigió al club cafetero y dejó un gran recuerdo en sus hinchas. El duelo no se transmitirá en vivo por TV y la única opción para verlo será a través de la plataforma digital Disney+ Premium.
Luego, el domingo 18, el equipo dirigido por Claudio Úbeda se presentará en el estadio Único de San Nicolás frente a Olimpia de Paraguay. El cotejo iba a ser inicialmente vs. Nacional de Uruguay, pero el Bolso desistió de hacerlo.
El escenario de la ciudad del norte de la Provincia de Buenos Aires es conocido para el elenco azul y oro porque allí disputó un amistoso en enero de 2025 ante Juventude de Brasil, al que derrotó 2 a 0.
Amistosos de Boca en el verano 2026
Miércoles 14 de enero
- 19: Boca Juniors vs. Millonarios de Colombia - La Bombonera.
Domingo 18 de enero
- 21: Boca Juniors vs. Olimpia de Paraguay - Estadio Único de San Nicolás.
Miguel Ángel Russo, un legado indeleble 💙— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 6, 2026
Boca Juniors vs. Millonarios FC | La Bombonera pic.twitter.com/SlUFszI9d7
El año de Boca
Este año Boca Juniors intentará volver a levantar trofeos, algo que no consigue desde marzo de 2023. En el plano local, competirá en el Apertura y el Clausura. El xeneize integra la zona A y en el primer campeonato debutará frente al Deportivo Riestra como local el domingo 25 de enero a las 18.30. En la fecha 6, la de los interzonales, se verá las caras con Racing en la Bombonera el viernes 20 de febrero a las 20 mientras que el Superclásico ante River será en la jornada 15.
En la Copa Argentina, certamen en el que se mantiene como el máximo ganador con cuatro títulos, debutará frente a Gimnasia de Chivilcoy, uno de los representantes del Federal A, el martes 24 de febrero en fecha a definir. En caso de avanzar, se enfrentará a Sarmiento de Junín o Tristán Suárez. Con los restantes equipos grandes podría cruzarse en instancias más avanzadas: a Racing lo vería en cuartos de final, a San Lorenzo en semifinales, y a River e Independiente en la final.
El sorteo para determinar en qué grupo de la Libertadores quedará ubicado se llevará a cabo en la semana del 18 de marzo de 2026, al término de las tres rondas preliminares que darán a conocer los últimos clasificados. Como referencia, esta es la instancia en la que Boca quedó eliminado en 2025, cuando perdió por penales con Alianza Lima, de Perú, tras empatar 2 a 2 en el resultado global de la serie.
Lo único que, hasta el momento, sabe el xeneize, es que será uno de los cabezas de serie. El único de la Argentina. Por este motivo, integrará el Bombo 1, reservado para los campeones y los mejores ubicados del ranking de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Allí también aparecen pesos pesados como Flamengo (vigente campeón), Palmeiras (subcampeón en ejercicio), Peñarol, Nacional y Liga de Quito.
Fixture de Boca en el Torneo Apertura 2026
- Fecha 1: Boca vs. Deportivo Riestra - Lunes 25 de enero a las 18.30
- Fecha 2: Estudiantes (LP) vs. Boca - Miércoles 28 de enero a las 22.15.
- Fecha 3: Boca vs. Newells - Domingo 1° de febrero a las 19.15.
- Fecha 4: Vélez vs. Boca - Domingo 8 de febrero a las 22.15.
- Fecha 5: Boca vs. Platense - Domingo 15 de febrero a las 19.30.
- Fecha 6: Boca vs. Racing (Interzonal) - Viernes 20 de febrero a las 20.
- Fecha 7: Lanús vs. Boca - A confirmar.
- Fecha 8: Boca vs. Gimnasia de Mendoza - Sábado 28 de febrero a las 17.45.
- Fecha 9: Central Córdoba vs. Boca - Domingo 8 de marzo a las 19.15.
- Fecha 10: Boca vs. San Lorenzo - Miércoles 11 de marzo a las 19.45.
- Fecha 11: Unión vs. Boca - Domingo 15 de marzo a las 22.
- Fecha 12: Boca vs. Instituto - Domingo 22 de marzo a las 20.
- Fecha 13: Talleres vs. Boca - Fin de semana del 5 de abril.
- Fecha 14: Boca vs. Independiente - Fin de semana del 12 de abril.
- Fecha 15: River vs. Boca (Interzonal) - Fin de semana del 19 de abril.
- Fecha 16: Defensa y Justicia vs. Boca - Fin de semana del 26 de abril.
