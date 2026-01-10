Así quedó el cuadro de semifinales de la Copa Africana de Naciones 2025-2026

Este sábado concluyeron los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025-2026 y, de esta manera, ya se conoce a los cuatro semifinalistas. Los cruces serán así: Senegal vs. Egipto y Nigeria vs. Marruecos. Ambos partidos se llevarán a cabo este miércoles 14 de enero en Marruecos y los ganadores pasarán a la final del domingo 18 de enero, mientras que los perdedores jugarán por el tercer puesto el sábado 17. A su vez, el rival de la selección argentina en el Mundial 2026 quedó eliminado.

Los primeros en meterse en la instancia de los cuatro mejores fueron los leones de la Teranga, que derrotaron a Malí por la mínima diferencia con un gol de Iliman Ndiaye (Everton). Luego, llegó el turno del seleccionado que quedó cuarto en el Mundial Qatar 2022, que avanzó de ronda tras vencer a Camerún por 2 a 0 con tantos de Brahim Díaz (Real Madrid) e Ismael Saibari (PSV).

Los senegaleses celebran la clasificación de su selección nacional a las semifinales de la Copa Africana de Naciones Themba Hadebe - AP

Posteriormente, Argelia, oponente de la Argentina en el Grupo J de la próxima Copa del Mundo, se despidió del certamen continental. Su eliminación se dio a manos de Nigeria, que no participará del Mundial pese a su tradición. Las Súper Aguilas se impusieron por 2 a 0, gracias a los goles de Victor Osimhen (Galatasaray) y Akor Adams (Sevilla). El DT del seleccionado albiceleste, Lionel Scaloni, elogió previamente el nivel de los argelinos: “Ya estamos viendo que es un rival de temer, como habíamos dicho en el sorteo. Tiene un gran entrenador también (Vladimir Petkovic, lo dirigió en Lazio)”, comentó.

Argelia no pudo con Nigeria y quedó eliminada de la Copa Africana de Naciones en cuartos de final NurPhoto - NurPhoto

El último en clasificarse a las semifinales fue Egipto, el máximo ganador en la historia de este certamen con siete títulos, aunque no lo obtiene desde 2020. El equipo que tiene a Mohamed ‘Mo’ Salah como máxima figura se impuso al que seguía en carrera como campeón en ejercicio, Costa de Marfil, por 3 a 2 con goles de Omar Marmoush a los 4′, Rami Rabia 32′ y justamente Salah a los 52′. A los 40′ descontó Costa de Marfil por el tanto en contra de Ahmed Fatouh y a los 73′ por el de Guéla Doué.

Así se jugaron los cuartos de final

Malí 0 - 1 Senegal

Camerún 0 - 2 Marruecos

Argelia 0 - 2 Nigeria

Egipto 3 - 2 Costa de Marfil

Egipto sacó al campeón vigente y se instaló en semifinales de la mano de su gran figura, Salah (en el centro) FRANCK FIFE� - AFP�

Cronograma de las semifinales

Senegal vs. Egipto - Miércoles 14 de enero a las 14 - Estadio de Tánger.

Nigeria vs. Marruecos - Miércoles 14 de enero a las 17 - Estadio Príncipe Moulay Abdellah.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Tabla de campeones de la Copa Africana de Naciones