Así quedó el cuadro de semifinales de la Copa Africana de Naciones 2025-2026

Los cuatro mejores protagonizarán las series de la próxima instancia el miércoles 14 de enero; el rival de la selección argentina en el Mundial 2026 quedó eliminado
- 3 minutos de lectura'
Este sábado concluyeron los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025-2026 y, de esta manera, ya se conoce a los cuatro semifinalistas. Los cruces serán así: Senegal vs. Egipto y Nigeria vs. Marruecos. Ambos partidos se llevarán a cabo este miércoles 14 de enero en Marruecos y los ganadores pasarán a la final del domingo 18 de enero, mientras que los perdedores jugarán por el tercer puesto el sábado 17. A su vez, el rival de la selección argentina en el Mundial 2026 quedó eliminado.
Los primeros en meterse en la instancia de los cuatro mejores fueron los leones de la Teranga, que derrotaron a Malí por la mínima diferencia con un gol de Iliman Ndiaye (Everton). Luego, llegó el turno del seleccionado que quedó cuarto en el Mundial Qatar 2022, que avanzó de ronda tras vencer a Camerún por 2 a 0 con tantos de Brahim Díaz (Real Madrid) e Ismael Saibari (PSV).
Posteriormente, Argelia, oponente de la Argentina en el Grupo J de la próxima Copa del Mundo, se despidió del certamen continental. Su eliminación se dio a manos de Nigeria, que no participará del Mundial pese a su tradición. Las Súper Aguilas se impusieron por 2 a 0, gracias a los goles de Victor Osimhen (Galatasaray) y Akor Adams (Sevilla). El DT del seleccionado albiceleste, Lionel Scaloni, elogió previamente el nivel de los argelinos: “Ya estamos viendo que es un rival de temer, como habíamos dicho en el sorteo. Tiene un gran entrenador también (Vladimir Petkovic, lo dirigió en Lazio)”, comentó.
El último en clasificarse a las semifinales fue Egipto, el máximo ganador en la historia de este certamen con siete títulos, aunque no lo obtiene desde 2020. El equipo que tiene a Mohamed ‘Mo’ Salah como máxima figura se impuso al que seguía en carrera como campeón en ejercicio, Costa de Marfil, por 3 a 2 con goles de Omar Marmoush a los 4′, Rami Rabia 32′ y justamente Salah a los 52′. A los 40′ descontó Costa de Marfil por el tanto en contra de Ahmed Fatouh y a los 73′ por el de Guéla Doué.
Así se jugaron los cuartos de final
- Malí 0 - 1 Senegal
- Camerún 0 - 2 Marruecos
- Argelia 0 - 2 Nigeria
- Egipto 3 - 2 Costa de Marfil
Cronograma de las semifinales
- Senegal vs. Egipto - Miércoles 14 de enero a las 14 - Estadio de Tánger.
- Nigeria vs. Marruecos - Miércoles 14 de enero a las 17 - Estadio Príncipe Moulay Abdellah.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Tabla de campeones de la Copa Africana de Naciones
- Egipto: Siete títulos
- Camerún: Cinco
- Ghana: Cuatro
- Nigeria y Costa de Marfil: Tres cada uno
- Argelia y RD Congo: Dos cada uno
- Zambia, Túnez, Sudán, Senegal, Sudáfrica, Marruecos, Etiopía y Congo: Uno cada uno.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Copa de África
Rival de la Argentina en el Mundial. La jerarquía de una figura “europea” enmascarada fue suficiente para eliminar a Argelia
Streaming. Argelia vs. Nigeria, por la Copa Africana de Naciones: horario y dónde ver
Senegal y Marruecos, a semifinales. El blooper del arquero que le costó la eliminación a la selección sensación de la Copa Africana
- 1
River Plate vs. Millonarios, por el torneo de verano 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 2
Independiente repescó un problema: Javier Ruiz pasó de esperanza para 2026 a borrado por declararse en rebeldía
- 3
River no se baja del mercado de pases: mientras espera la respuesta de Andino, busca cerrar a Maher Carrizo
- 4
Es oficial: estos son todos los partidos del torneo de verano 2026