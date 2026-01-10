Show de Buendía en Aston Villa para eliminar a Tottenham: golazo y asistencia de taco

No es un titular afirmado e indiscutido en la formación de Unai Emery, pero Emiliano Buendía es una pieza valiosa como futbolista complementario en Aston Villa, independientemente de la cantidad de minutos que dispute. Con un amplio recorrido en el fútbol inglés -siete años entre Norwich y el club de Birmingham, con un préstamo en medio de un semestre en Bayer Leverkusen-, el mediapunta marplatense, con un gol y una asistencia, fue el hombre de la victoria por 2-1 sobre Tottenham, por la tercera rueda de la FA Cup.

Si bien en las primeras ruedas de la copas nacionales los entrenadores recurren a las rotaciones para repartir esfuerzos y cargas físicas ante rivales de categorías del ascenso, el sorteo de la FA Cup les impuso a los dos equipos un examen entre pares, más allá de que la actualidad de Aston Villa es más alentadora que la de Tottenham. Unos antecedentes que quedaron ratificados en el estadio de los Spurs. Incluso los medios ingleses plantean que el director técnico Thomas Frank tiene los días contados en Tottenham (14° en la Premier League, 11° en la Champions League y también eliminado en la Copa de la Liga -Carabao Cup-).

Buendía lucha por la pelota con Xavi Simons GLYN KIRK - AFP

Con Ollie Watkins en el banco, Buendía aprovechó plenamente la oportunidad de ser titular. Puso en marcha la victoria a los 22 minutos del primer tiempo, con un zurdazo al primer palo en el ingreso al área. Aston Villa era superior y los problema para Tottenham se acumulaban con la salida por lesión de Richarlison. También Aston Villa sufrió una baja por razones físicas: el volante Boubacar Kamara.

En el conjunto de Londres tampoco estaba su capitán, Cristian Romero, que el día anterior había recibido la mala noticia de una suspensión de una fecha adicional, además de 50.000 libras de multa, por demorar la salida del campo tras ser expulsado en el tiempo adicionado de la derrota por 2-1 frente a Liverpool, por la Premier League. Fue una semana agitada para el zaguero central de la selección argentina, que el miércoles, luego de la caída contra Bournemouth, cuestionó a la dirigencia por no dar la cara en los momentos de dificultad y solo aparecer en las circunstancias favorables.

Estaba encendido Buendía, gran gestor del 2-0, al comenzar la jugada y dar dentro del área una sutil asistencia de taco para la definición de Morgan Rogers. De los 27 partidos por competencias oficiales que disputó esta temporada, el de este sábado fue el segundo en el que el volante que nunca jugó en la primera división de la Argentina disputó los 90 minutos.

Fue su sexto gol en la temporada, la mejor marca desde que está en Aston Villa, que en el curso pasado también eliminó a Tottenham y llegó hasta las semifinales de la FA Cup, que obtuvo en siete oportunidades. Emery fue elogioso con el argentino: “Estuvo fantástico. Es versátil, tanto por la izquierda como de N° 10. Domina su posición por detrás del delantero. Es un jugador competitivo y siempre demuestra su compromiso con este club. Su entusiasmo por jugar es fantástico, tiene calidad".

Fue un final caliente, con Watkins y Palhinha a punto de agredirse GLYN KIRK - AFP

En la segunda etapa, ya con un Tottenham recuperado, que descontó con Wilson Odobert, Buendía estuvo cerca del gol con un remate que sacó el defensor Pedro Porro a un metro del arco y otro disparo que salió por encima del travesaño. También mostró compromiso defensivo en los últimos minutos, cuando Tottenham apretó en búsqueda del empate. En más de una oportunidad retrocedió por la banda izquierda para colaborar en la recuperación.

No atajó Emiliano Martínez, pero en este caso no se debió a la rotación. Dibu fue reemplazado al final del primer período en el último partido de la Premier League. “Una pequeña lesión en una pantorrilla”, informó Emery, que no dio precisiones sobre cuándo podría reaparecer.

Aunque tiene mucha competencia en la zona del campo que ocupa, Buendía conserva alguna posibilidad de integrar el plantel de la selección argentina que irá al Mundial. Disputó 20 minutos en el último amistoso, en el 2-0 contra Angola, cuando sustituyó a Thiago Almada. No había formado parte de la primera lista para ese ensayo, pero Scaloni lo citó ante las bajas por lesiones de Enzo Fernández, Giuliano Simeone y Julián Álvarez. El anterior llamado que había recibido fue la para la serie por las eliminatorias de mediados de 2025, ante Chile y Colombia, sin tener minutos.

