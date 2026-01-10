Manchester City logró la victoria más abultada de su historia en la FA Cup: goleó por 10-1 a Exeter

En una instancia de la FA Cup en la que algunos equipos de la Premier League sufrieron la eliminación ante rivales de categorías menores, Manchester City no le dio margen a la ilusión de Exeter, de la tercera inglesa. Y además, la goleada por 10-1 resultó la victoria más abultada de su historia en el torneo más antiguo del fútbol mundial para los Citizens.

Asimismo, la diferencia de nueve goles iguala a las más amplias conseguidas por un equipo dirigido por Pep Guardiola. Como DT de Barcelona estuvo involucrado en un 9-0 sobre L’Hospitalet por la cuarta ronda de la Copa del Rey en diciembre de 2011, y en el City celebró otro 9-0, frente a Burton Albion en la ida de las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra, en enero de 2019. Ahora, sus conducidos llegaron a anotar 10 tantos, pero recibieron uno casi al final del encuentro.

El festejo de los jugadores de Manchester City en el 10-1 sobre Exeter, por la FA Cup; Erling Haaland jugó el primer tiempo y salió. OLI SCARFF - AFP

La paliza en el estadio Ciudad de Manchester se gestó con un equipo que se conformó con una mayoría de jugadores que habitualmente no son titulares, incluida la presencia en la zaga central de Max Alleyne, de 20 años, que regresó de su préstamo a Watford pocos días atrás, jugó su segundo partido seguido en el club celeste y abrió el marcador a los 12 minutos.

A los 24 estiró la diferencia el español Rodri, con un gran remate frontal desde fuera del área que representó mucho para el mediocampista. El gol fue su primero después de la lesión en un ligamento de su rodilla derecha sufrida en septiembre de 2024; su anterior festejo se remontaba a la última fecha de la Premier League 2023-2024, cuando el City le ganó como local por 3-1 a West Ham. Todos fueron a su abrazo cuando levantó sus brazos para celebrar.

Antes de irse al descanso los equipos, dos goles en contra de Exeter, por infortunios de Jake Doyle-Hayes y Jack Fitzwater, habían llevado extrema tranquilidad a Manchester City. Tras el 4-0, para el inicio de la segunda etapa fueron reemplazados Rodri, el noruego Erling Haaland y el neerlandés Nathan Aké.

Otro de los que jugaron desde el inicio es el ghanés Antoine Semeneyo, que hizo su debut en el conjunto inglés después de que se firmara su llegada el día anterior, tras una compra por 74 millones de euros a Bournemouth. Así, con un puñado de minutos de entrenamiento con sus nuevos compañeros, el ahora número 42 asistió a Rico Lewis en el 5-0 y tuvo su bautismo goleador en el club al establecer el 6-0, a más de media hora del final. Se retiró muy aplaudido a los 19 minutos, cuando Guardiola envió a la cancha al portugués Bernando Silva y al belga Jeremy Doku, mientras salía el joven Alleyne.

Luego llegaron los goles del neerlandés Tijjani Reijnders y los ingleses Nico O’Reilly y Ryan McAidoo, por lo que al cumplirse el tiempo reglamentario el tablero marcaba 9-0. No obstante, habría tiempo para otros dos tantos, uno de ellos, un golazo de Isaac Birch, de 19 años, que sobre la hora buscó el arco desde fuera del área para el descuento, luego de una buena recuperación en la salida hacia el medio del local. Así, el mediocampista satisfizo el sueño de su gol, pese a la abultada derrota.

Enseguida, en el tiempo agregado, Lewis volvió a convertir y selló el 10-1 definitivo. Entonces, el City igualó la más amplia victoria del club, según registros de la cadena BBC: el 7 de noviembre de 1987 venció por el mismo marcador a Huddersfield Town en un partido por la segunda categoría.

Lo mejor de Manchester City 10 vs. Exeter 1

Este lunes se conocerá cuál será su rival en los dieciseisavos de final, pero Guardiola no piensa en eso: lo espera el partido de ida por las semifinales de la Copa de la Liga ante Newcastle el martes próximo, en St James’ Park, y dentro de una semana, el sábado 17, los Citizens protagonizarán el clásico con Manchester United en Old Trafford, en el regreso de la Premier League.