Barcelona y Real Madrid viven la previa de la final de la Supercopa con el ojo puesto en la presencia de Mbappé

La previa de la Supercopa de España ofrece todos los condimentos de un clásico: tensión, declaraciones cruzadas, una figura en duda y un título en juego. Barcelona y Real Madrid se enfrentarán este domingo en Yeda, Arabia Saudita, desde las 16 (hora argentina), con el enigma de la presencia desde el inicio de Kylian Mbappé, siempre en el centro de atención. Mientras tanto, hablaron los estrategas: mientras Xabi Alonso mantiene la incógnita, Hansi Flick se permite chicanear sobre el la presencia del delantero francés.

El técnico de Barcelona no esquivó la cuestión al ser consultado. En la conferencia de prensa de este sábado, Flick recordó su favorable historial reciente ante Real Madrid y, con tono desafiante, lanzó: “¿Cuántos clásicos hemos jugado contra Mbappé? ¿Y cuántos hemos perdido? Hemos perdido uno”. Desde su llegada al club catalán hace un año y medio, Flick se enfrentó en cinco oportunidades con el conjunto blanco, con un saldo de cuatro triunfos —entre ellas, dos finales, una de Supercopa y otra de Copa del Rey— y una derrota.

A pesar de los elogios al delantero francés —“Mbappé es el mejor delantero en la actualidad, marca un montón de goles y es de clase mundial”—, el entrenador alemán subrayó que su equipo no modificará sustancialmente su propuesta: “Nosotros tenemos que jugar como juega siempre Barcelona, con nuestro estilo, que es diferente de Real Madrid”.

Con un equipo que viene de golear 5-0 a Athletic Bilbao en semifinales y tras confirmar que todos los jugadores están disponibles —incluido Lamine Yamal, ausente del equipo titular ante los vascos por un cuadro estomacal—, Flick evitó la etiqueta de favorito, aunque destacó la oportunidad: “Queremos ganar un título contra Real Madrid, y no hay más motivación que esta”.

El último duelo, por la liga de España, fue triunfo de Real Madrid por 2-1 como local y terminó en discusiones, especialmente entre Vinícius Júnior y Lamine Yamal OSCAR DEL POZO� - AFP�

Del otro lado, Xabi Alonso optó por una postura más cautelosa, especialmente en torno a la gran incógnita del partido: la presencia de Kylian Mbappé, quien ni siquiera viajó para las semifinales ante Atlético de Madrid por un esguince de rodilla. Sin embargo, finalizado ese partido, el propio entrenador confirmó que estaría para la final. Aunque este sábado, se refugió en la cautela: “Está mucho mejor, se ha entrenado y las sensaciones son buenas. Pero hay que medir el riesgo. No somos kamikazes a la hora de tomar decisiones”, afirmó.

El delantero francés se sumó a la concentración recién el viernes por la noche, tras realizar por la mañana un entrenamiento en Valdebebas. La escena alimentó el misterio sobre su participación. Aunque el propio Alonso confirmó que estará disponible, no garantizó que sea titular: “Lo valoraremos con el jugador, los técnicos y los médicos”.

Mbappé, la figura que siempre aparece en los clásicos Manu Fernandez� - AP�

La historia reciente juega a favor de Mbappé. Desde su llegada a Real Madrid, marcó en las cuatro finales que disputó: la Supercopa de Europa, la Intercontinental, la Copa del Rey y la edición anterior de esta misma Supercopa. También ha sido decisivo en partidos de alto voltaje: anotó un hat-trick en el clásico liguero en Barcelona y un tanto de penal en el último cruce en el Bernabéu. Suma 12 goles en 9 partidos frente al Barcelona, con un promedio superior al de cualquier otro rival azulgrana.

Sin embargo, su estado físico no es ideal. Ya vivió situaciones similares en otras finales recientes, llegando entre algodones y siendo decisivo, tanto desde el inicio como ingresando desde el banco. La decisión final se tomará pocas horas antes del partido.

Para Xabi Alonso, que busca su primer título como entrenador de Real Madrid, el desafío también tiene peso simbólico. “Será una alegría compartida con todos los madridistas, pero no me lo tomo como una liberación personal”, aclaró, en el contexto de una previa que lo viene siendo señalado por la prensa y los hinchas, tras malos resultados. En lo táctico, espera un duelo parejo: “Será un partido con momentos para todo. En la final hay que saber competir”.

Hansi Flick y Xabi Alonso se dan la mano junto al trofeo en la previa de la Supercopa de España captura

El Real Madrid llega con menor descanso y con varias incógnitas defensivas, mientras que Barcelona logró rotar en semifinales y llega más fresco. No obstante, el técnico blanco evitó excusas: “Así salió el sorteo. Tenemos que ser eficientes”.

Con Vinícius aun sin convertir en los últimos 16 partidos y Gonzalo García en alza tras su hat-trick ante Betis, el ataque madridista dependerá del reparto de cargas y, sobre todo, de si Mbappé está en condiciones de comenzar o será, una vez más, el revulsivo de las finales.

En el estadio King Abdullah Sports City, de Yeda, Barcelona y Real Madrid vuelven a verse las caras en este inicio de año, poniendo el primer título en juego para los equipos españoles. Y, sin dudas, las miradas siempre están puestas en la presencia de Kylian Mbappé, un jugador clave en las finales.