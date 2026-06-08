Azerbaiyán vs. San Marino, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se disputará este martes 9 de junio a las 15.00 h en el Szombathelyi Haladás Stadion, ubicado en la ciudad de Szombathely.

El presente de ambos seleccionados

Azerbaiyán llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras perder su último encuentro ante Malta por 2-0. Por su parte, San Marino buscará mejores sensaciones luego de empatar 0-0 en su presentación más reciente frente a Andorra.

Estadísticas del duelo

Ambos equipos afrontan este amistoso con el objetivo de ajustar piezas y mejorar su rendimiento colectivo. Mientras que los locales buscarán romper una racha negativa de cara al arco rival, el visitante intentará mantener la solidez defensiva demostrada en su último partido disputado.

El objetivo del partido

Este enfrentamiento resulta fundamental para que ambos conjuntos sumen rodaje internacional. Para Azerbaiyán, ganar supone recuperar la confianza perdida, mientras que para San Marino representa una oportunidad de consolidar su estructura defensiva ante un nuevo desafío fuera de casa.