Balón de Oro. Hasta los rivales de Lionel Messi creen que debería ganar el premio: “Sería un escándalo que me lo den a mi”

Desde que Lionel Messi ganó la Copa América con la selección argentina en Brasil, los rumores sobre quién debería ganar el Balón de Oro se dispararon. Son muchas las personas que creen que el rosarino debería conquistar su séptimo premio como mejor jugador del mundo.

Hay, sin embargo, en los últimos días, una corriente que dice que el brasileño nacionalizado italiano, Jorginho, también hizo méritos suficientes como para ser elegido como el mejor. Jorginho, mediocampista de Chelsea, ganó este año la Champions League, y más tarde conquistó la Eurocopa con Italia. Y aún así, fue él mismo quién se descartó en esa carrera. “Sería un escándalo si me lo dan a mi. Messi tiene que ganar siempre el Balón de Oro, hasta que se retire”, confesó en una charla con el exjugador Antonio Cassano.

El tema despertó un particular interés en Italia. Porque tras el triunfo en la Eurocopa, muchos piensan que algún jugador de ese país debería ser el elegido como el mejor del mundo. Pero más allá de la notable conquista del equipo dirigido por Roberto Mancini, no hay, sin embargo, unanimidad sobre quién fue la principal figura del campeón.

Públicamente, Jorginho había dicho que le encantaría ganar el Balón de Oro. “Vivimos para los sueños. Pero seré lo suficientemente honesto: depende del criterio que se tenga a la hora de asignarlo. Si hablamos de talento, soy consciente que yo no soy el mejor del mundo. En cambio si elegís por los títulos... Bueno, nadie ganó más que yo esta temporada. ¿Cómo me voy a comparar con Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar? Tienen características completamente diferentes a las mías, pero repito, depende de los criterios”.

Cómo juega Jorginho

Vale para expresarlo como ejemplo. El premio al mejor jugador de la Eurocopa lo ganó el arquero italiano Gianluigi Donnarumma, decisivo en la tanda de penales en la semifinal, contra España, y en la final, contra Inglaterra. Pero el premio al mejor jugador de la final lo ganó su compañero, el defensor Leonardo Bonucci. Además, en el equipo ideal del torneo fueron incluidos Jorginho, Leonardo Spinazzola y Federico Chiesa. El goleador del torneo fue el portugués Cristiano Ronaldo, con cinco tantos y una asistencia.

Mientras tanto, en la Copa América, Messi fue elegido el mejor jugador y dominó todos los rubros estadísticos, algo que en Europa se repartieron entre ocho jugadores diferentes.

Messi, en la Copa América dominó las estadísticas que en la Eurocopa tuvieron entre siete jugadores: Steven Zuber y Xherdan Shaqiri (Suiza), Cristiano Ronaldo (Portugal), Mikkel Damsgaard (Dinamarca), Raheem Sterling (Inglaterra), Kevin De Bruyne (Bélgica), Pedri (España) y Marco Verratti (Italia)

Es decir, la lista de méritos está muy dividida en Europa, mientras que Messi acapara con unanimidad su dominio en América. El detalle no es menor, porque del mismo modo las votaciones para elegir al mejor (ya sea el Balón de Oro de France Football como en el premio The Best, de la FIFA), podría dividir votos de un lado, pero los aglutina en el otro.

Los goles de Messi en la Copa América

Zola, el “promotor” de Jorginho

La idea de que Jorginho debía ser Balón de Oro fue impulsada por muchas personas. Uno de ellos es el exjugador y entrenador italiano Gianfranco Zola, que comentó: “Deberían darle el Balón de Oro a Jorginho. Lo merece. Balancea el juego y el ritmo de sus equipos. Fui afortunado de tenerle en el Chelsea (N. de la R.: en la temporada 2018/19 fue asistente de Maurizio Sarri) y sé de lo que es capaz sobre el terreno de juego. Sería merecido porque no solo estuvo él a un gran nivel, sino que los clubes en los que ha jugado también han estado sensacionales. Hay que tener esto en cuenta”.

Claro que Zola también acepta que su deseo será difícil de cumplir. “Estamos hablando de que un jugador fantástico como Messi hizo cosas extraordinarias para su selección por primera vez, y eso no pasará inadvertido”, reconoció.

Jorge Luiz Frello, más conocido como Jorginho, nació en Imbituba, Brasil, hace 29 años, pero desde los 15 vive en Italia, por lo que adoptó esa nacionalidad. En el calcio jugó en Hellas Verona y en Napoli, hasta que Sarri lo llevó a Chelsea en 2018.

Jorginho, ya arrancó la temporada 2021/22 con Chelsea; en la imagen, durante el partido con Crystal Palace en Stamford Bridge el sábado pasado Darren Walsh - Chelsea FC

La anécdota en la que dijo que él mismo votaría por Messi la contó otro exfutbolista italiano, Antonio Cassano, otro fanático del argentino, que se encontró con Jorginho en Formentera, mientras ambos se encontraban de vacaciones.

“Estaba en la playa y me golpean la espalda: ‘Grande, Antonio. Grande’, me dicen”, contó Cassano. Y continuó: “Me doy vuelta y era Jorginho. Tenía tapabocas y no lo conocí. Nos abrazamos y le dije: ‘¿Cómo es ese escándalo que están diciendo de que te quieren dar el Balón de Oro a vos?’ Entonces el me respondió: ‘Es verdad, sería un escándalo si me lo dan a mí. Estoy de acuerdo con vos, Messi lo tiene que ganar siempre hasta que se retire’. ¡Bravo Jorginho, así se habla!”.

