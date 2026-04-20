Próximos partidos de River: cuándo juega por el Apertura y la Copa Sudamericana

La caída en el Superclásico ante Boca 1 a 0 en el estadio Monumental, la primera desde que Eduardo Coudet es el entrenador, fue un cimbronazo para River, pero no trastocó su agenda porque en el Torneo Apertura 2026 ya está clasificado a octavos de final y en la Copa Sudamericana 2026 puja por ingresar a los playoffs y está bien perfilado.

Sin margen para lamentarse de la dura derrota ante el xeneize, el Millonario volverá a presentarse el próximo sábado ante Aldosivi de Mar del Plata por la última fecha de la primera etapa del Apertura, en el que marcha segundo en el Grupo B con 26 puntos. Posteriormente, recibirá a Atlético Tucumán en el cotejo postergado de la novena jornada, que se suspendió en su momento por el paro del fútbol argentino.

En ocho partidos como DT de River, Eduardo Coudet acumula seis triunfos, un empate y una caída Instagram @riverplate

Entremedio, el jueves 30 de abril visitará a Bragantino de Brasil por la tercera fecha de la Copa Sudamericana, donde acumula un empate y una victoria y lidera la zona H con cuatro unidades. Luego de recibir al Decano, irá a Venezuela a medirse con Carabobo el jueves 7 de mayo por el torneo internacional.

A su regreso, River tendrá que disputar los octavos del Apertura frente a un rival a definir y en caso de ir avanzando, los cuartos y las semifinales. Si llega a la definición del Apertura, la afrontará luego de recibir a Bragantino en el Monumental y antes de ser local de Blooming de Bolivia por la última fecha de la Sudamericana. Este será su último duelo previo al parate por la Copa del Mundo.

Calendario de River

Vs. Aldosivi de Mar del Plata (L) - Sábado 25 de abril a las 21.30 - Torneo Apertura 2026.

Vs. Bragantino de Brasil (V) - Jueves 30 de abril a las 21.30 - Copa Sudamericana 2026.

Vs. Atlético Tucumán (L) - Fecha a confirmar - Torneo Apertura 2026.

Vs. Carabobo (V) - Jueves 7 de mayo a las 21.30 - Copa Sudamericana 2026.

Vs. Rival a confirmar - Fecha a confirmar - Octavos de final del Torneo Apertura 2025.

Vs. Bragantino (L) - Miércoles 20 de mayo a las 21.30 - Copa Sudamericana 2026.

Vs. Blooming (L) - Miércoles 27 de mayo a las 21.30 - Copa Sudamericana 2026.

Es un mes clave para el River de Coudet, con al menos siete encuentros por delante y un potencial máximo de 10 si llega a la final del Torneo Apertura. Casi 40 días en los que se juega lo que resta del primer semestre de una temporada ya quedó marcada a fuego por la salida de Marcelo Gallardo en su segundo ciclo como entrenador a raíz de los malos resultados.

La última vez que el Millonario dio una vuelta olímpica fue en marzo de 2024, por la Supercopa Argentina 2023, al derrotar a Estudiantes de La Plata 2 a 1.