En qué canal pasan San Lorenzo vs. Vélez por el Torneo Apertura 2026 hoy

La fecha 15 del Torneo Apertura 2026 se cierra este lunes con seis encuentros y el más trascendente es el que protagonizan San Lorenzo y Vélez desde las 19.30 en el Nuevo Gasómetro con arbitraje de Leandro Rey Hilfer, por el Grupo A.

El partido se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Vélez está a un paso de los octavos de final del Torneo Apertura 2026 Fotobaires / Santiago Viana

La previa de San Lorenzo vs. Vélez

El Ciclón necesita imperiosamente una victoria para meterse en zona de clasificación a los octavos de final porque marcha noveno en la tabla de posiciones con 18 puntos producto de cuatro triunfos, seis empates y tres caídas. Desde la llegada de Gustavo Álvarez al cargo de entrenador en reemplazo de Damián Ayude está invicto con dos victorias y tres pardas entre el Apertura y la Copa Sudamericana.

El Fortín, por su parte, es uno de los mejores equipos del certamen y el virtual puntero. Tiene 25 unidades gracias a siete alegrías, cuatro igualdades y dos cáidas y necesita imponerse ante el azulgrana para recuperar la cima de la clasificación que le arrebató Estudiantes de La Plata con su alegría vs. Instituto en Córdoba 1 a 0. Sin competencia internacional, el combinado de Guillermo Barros Schelotto es uno de los candidatos a ganar el Apertura.

Posibles formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathías De Ritis; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi y Matías Reali. DT: Gustavo Álvarez.

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathías De Ritis; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi y Matías Reali. DT: Gustavo Álvarez. Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro o Claudio Baeza, Tobías Andrada, Dilan Godoy o Manuel Lanzini; Diego Valdés, Matías Pellegrini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.55 contra 3.17 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate paga hasta 2.82.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en agosto de 2025 por el Torneo Clausura de ese año y ganó San Lorenzo 1 a 0 en el Nuevo Gasómetro con gol de Alexis Cuello.