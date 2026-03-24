Chappell Roan rompió el silencio tras la acusación de que hizo llorar a la hija de Jude Law: “Es una locura”

Chappell Roan decidió salir a hablar tras el escándalo que se generó en Río de Janeiro luego de la denuncia pública realizada por Jorginho. El jugador del Flamengo había expuesto una situación incómoda que, según su relato, habría atravesado su hijastra en el hotel donde se hospedaba la artista, lo que desató una fuerte repercusión y puso a la cantante en el centro de la polémica. La niña es hijastra de Jorginho, pero hija del actor Jude Law, lo cual generó más repercusión.

Chappell Roan

La polémica se desató tras una denuncia en redes sociales realizada por Jorginho Frello, quien aseguró que su hijastra, Ada, de 11 años, vivió una experiencia negativa en un hotel de São Paulo. Según el deportista, la menor —hija de la actriz Catherine Harding y del actor Jude Law— habría sido abordada de manera agresiva por personal de seguridad presuntamente vinculado a la cantante, lo que generó una fuerte repercusión en redes sociales.

Los detalles de lo ocurrido

El episodio, según se dio a conocer, tuvo lugar apenas unas horas antes del show de Chappell Roan en el Lollapalooza Brasil, en Río de Janeiro. De acuerdo al relato de Jorginho, su hija se había acercado a la mesa donde se encontraba la artista y, al pasar, simplemente la miró, en una situación que parecía no tener mayor trascendencia.

La acusación de Jorginho contra Chappell Roan (Captura: Instagram @jorginhofrello)

Sin embargo, el futbolista aseguró que la escena tomó otro tono cuando un miembro de seguridad, al que describió como “corpulento”, se aproximó de manera brusca y les habló en un tono agresivo, exigiendo que la nena dejara de “faltar el respeto o acosar a otras personas”, lo que generó incomodidad y desató la posterior polémica.

Tras la fuerte repercusión que tomó el episodio, Chappell Roan recurrió a sus redes sociales para dar su versión de los hechos. A través de una serie de videos publicados en Instagram, la artista se mostró seria y visiblemente afectada por lo ocurrido. “Voy a contar mi parte de lo que pasó hoy”, comenzó diciendo.

Chappell Roan publicó un descargo tras la polémica que se generó

Luego, hizo una aclaración clave: “No le pedí al guardia de seguridad que se acercara a hablar con esta madre y su hija”. En esa misma línea, remarcó que el hombre involucrado en el episodio no formaba parte de su equipo de seguridad personal y buscó dejar en claro que no tuvo injerencia en la situación. Además, fue contundente al referirse a su vínculo con el público: “No odio a las personas que son fans de mi música, no odio a los niños”.

Sobre el final, la cantante dejó entrever su angustia por el conflicto que se generó y el impacto que tuvo su nombre en la polémica. “Esto es una locura, lo siento por la madre y su niña”, expresó, afectada por lo ocurrido. Por último, cerró con una reflexión vinculada a su imagen pública: “Me pone muy triste que asuman que reaccionaría así en una situación”.