Barcelona - Almería: Gerard Piqué se retiró, tuvo su última función como futbolista profesional en el 2-0 del equipo catalán

Faltan siete minutos para el final de un partido-trámite en el Camp Nou. Barcelona le gana 2-0 a Almería, pero llama el corazón. El cartel luminoso muestra el número 3, que durante 15 temporadas vistió un tal Gerard Piqué. El defensor central lleva por última vez la cinta de capitán. Saluda al árbitro y a Frenkie de Jong. Lo aplauden todos y se emociona en los hombros del arquero Mar-André Ter Stegen.

“Gracies per tot (Gracias por todo, en catalán)”, dice una pancarta. Levanta las manos y aplaude. Agradece, emocionado. Saluda a Robert Lewandowski. Suspira. Enfila por última vez hacia el banco de suplentes. Se abraza al danés Andreas Christensen y saluda a un emocionado Xavi Hernández, el entrenador que le dijo que no era prioridad; que no sería titular. Se acabó la carrera de un defensor que será leyenda: 30 títulos, 615 partidos, quinto futbolista con más presencias en toda la historia.

La noche catalana había arrancado repleta de sensaciones. El “Sempr3″ (un juego entre el número en su camiseta y la palabra “siempre” en catalán) engalanó la mitad de la cancha. El Camp Nou lo recibió como se merece, acorde a una trayectoria impecable: 4 veces integrante del equipo ideal, campeón de Europa y del mundo. Ganador de 30 trofeos desde su debut como profesional. De repente, Piqué dijo basta. Y a los 35 años decidió dejar el fútbol.

Y ahí está, con el buzo celeste de entrenamiento, conversando con otro peso pesado del vestuario: Sergio Busquets. Quizás, dos de los últimos grandes productos de La Masía, esa enorme fábrica de talento futbolístico de la que se nutre Barcelona.

Quien se va para siempre de las canchas es el defensor más goleador en la historia de la Champions League, ni más ni menos. Es un hombre que estaba en la lista preliminar de Luis Enrique, el entrenador español, para Qatar 2022, lo que demuestra su vigencia. Es cierto: el declive físico de Piqué empezó en la pandemia y se profundizó este año, con errores que costaron goles y goles que costaron caro. Hubo algún insulto (o pitada, como dicen los españoles) en el mismísimo corazón del Camp Nou.

Piqué también fue noticia por su separación de la cantante colombiana Shakira y por su nueva novia. También, por su faceta empresaria al frente de la empresa Kosmos, que tiene los derechos comerciales de la Copa Davis. El Piqué empresario es joven y tiene mucho por dar; el Piqué futbolista, en cambio, ya no brindará nada más. Queda el Piqué dirigente, al que el propio (ex) futbolista le abrió la puerta en su video despedida: “Volveré”, asegura. Y detrás suyo está el palco presidencial del club que lo formó. Todo un indicio de lo que viene.

El encuentro ante Almería tenía todo para ser un encuentro tramposo. Los visitantes sabían que el estadio se teñiría de emociones en un a noche especial. Cuando el polaco Robert Lewandowski, casi siempre infalible, erró un penal a los 7 minutos de juego, algunos temieron lo peor. Para colmo, en el ecuador de esa primera mitad, Ter Stegen debió estirarse para evitar el gol de Ramazani para el equipo que tuvo a Lucas Robertone (ex Vélez) desde el inicio. Barcelona tuvo varias chances y no pudo convertir ninguna en esos primeros 45 minutos.

Pero en la segunda parte apareció la contundencia: primero Ousmane Dembelé y después Frenkie De Jong anotaron los goles que dejaron los tres puntos en Cataluña. El pitazo final no sólo sentenció el resultado, sino que además llevó todas las miradas al banco de suplentes local. Piqué se sacó la campera de entrenamiento, fue hacia la mitad de la cancha y entregó la cinta de capitán. La emoción le fluía por dentro. Era su última vez. Era la transición del futbolista a la leyenda.

Elche volvió a perder y Almirón está en la cuerda floja

Elche, dirigido por Jorge Almirón, cayó por 2-1 ante Valladolid y se hunde en el fondo de la tabla de LaLiga con apenas cuatro puntos. El exentrenador de San Lorenzo y Lanús, en la Argentina, dijo tras la derrota que entendería si el club tomara una decisión sobre su futuro. “Posiblemente, puedan tomar una decisión y yo lo entiendo. Cualquier entrenador que venga tiene que sacar al club de esta situación y yo lo conozco mejor que nadie. Lo de hoy es muy duro”, dijo Almirón.

Y añadió: “El equipo no tuvo pretemporada, llegaron muy tarde todos, muchas goleadas seguidas... Es difícil armar un grupo. Yo llevo 15 días entrenando y he tenido cinco partidos. Es una situación delicada porque hay que sumar puntos y se escapa un rival directo. Faltan 25 partidos, queda mucho y hay que jugar”.

