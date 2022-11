Dibu Martínez: la revelación sobre los penales de la Copa América y el factor Messi en el aura de Argentina campeón

escuchar

Se acerca el Mundial. Y con la cita máxima futbolera, las pasiones se renuevan con mayor intensidad. “Sean Eternos: Campeones de América” movió las fibras más íntimas del hincha argentino, a días de que comience a jugarse Qatar 2022, el 20 de noviembre. Netflix subió a su plataforma una serie documental, una narración inédita, íntima del equipo nacional que se consagró el año pasado, tras 28 años de sequía, en la Copa América. En el mítico estadio Maracaná y ante Brasil. Un 1 a 0 inolvidable. Lo que desató la efervescencia por este plantel, casi como una inyección de motivación.

Desde este jueves, ya está disponible el contenido en Netflix; rápidamente se convirtió en un suceso que navegó sin descanso en redes sociales, portales de diarios y diversos medios de comunicación. Sobre todo, en la gente. Momentos inéditos con Lionel Messi, como protagonista. Un ejemplo: la arenga a sus compañeros en la antesala de la finalísima.

Los guantes de Emiliano Martínez en el abrazo con Messi tras los penales contra Colombia Instagram @leomessi

Además, también se pueden observar las dificultades que atravesó el plantel en los 45 días de concentración durante la competencia y, por sobre todas las cosas, la presión que sentía por conseguir un resultado histórico. Tiempos de pandemia y soledad. Lionel Messi deja esta situación en evidencia en uno de los capítulos de la miniserie: “Mi familia fue siempre la que lo vivió igual que yo, la que sufrió muchísimo, y al mismo tiempo intentaba estar fuerte delante de mí para demostrarme que estaban bien, que no pasaba nada, pero yo sé lo que pasaron y ese momento -el de la consagración- fue como un descargo para todos”.

En esa descarga emotiva, Leo recuerda que Dibu fue padre durante el transcurso de la competencia. “Mi hija nace dos días antes de jugar con Ecuador. Me llamaron a cenar pero no fui, les dije que vayan ellos que mi mujer estaba por dar a luz. Pero a los dos días jugué un partido y era como que... no me vas a meter un gol ni en pedo...”, cuenta, en un tramo del especial.

Hubo un quiebre a favor del elenco nacional. En las semifinales, el rival fue Colombia. Antes de salir al campo de juego, el controvertido arquero recordó lo que sucedió en el vestuario. “Habló Leo y dijo una cosa nomás: ‘En el himno, abracémonos. Sintamos el himno un poco más, que nos vean más unidos’”, advirtió. Y luego del 1-1 en el tiempo reglamentario, se presentaron los penales. La Argentina había tenido una deslucida tarea.

Emiliano Martinez ataja el ultimo penal contra Colombia, el tiro de Cardona @copaAmerica

Los penales suelen darle grandes alegrías a la Argentina. Pero no siempre. “Yo los quería”, confesó Martínez, siempre con una actitud positiva. A veces, un poco arrogante. “Me acuerdo literal que dijo ‘Yo voy a atajar tres’”, recordó Nicolás Tagliafico. Y Messi fue más específico. “El Dibu es un personaje, está re loco... y si te decía eso es porque iba a pasar”.

La tensión fue en aumento. De la Copa América al documental, sin escalas. Sigue contando la anécdota el arquero de Aston Villa: “No necesitaba que nadie me tocara la espalda o que me dijeran que confiaban en mí, sabía exactamente lo que iba a hacer”.

Como si hubiese sido un vaticinio del más allá, contuvo los remates de Davinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona. “Habían bailado contra Uruguay... no me gustó nada. Los vi con tensión y lo aproveché”, advirtió y, al mismo tiempo, aceptó que dijo algunas palabras de más: quién no recuerda su “mirá cómo te como, hermano”, dedicado a Mina. “Nunca lo había hecho, me salió del alma”, afirmó. Papu Gómez también fue parte de la historia grande. “Nosotros estábamos en la mitad de cancha y veíamos que les estaba diciendo cosas. No se notaba bien qué, pero veíamos que había una charla. Y eso no es normal”, expuso el volante de Sevilla.

La definición agónica frente al conjunto cafetero marcó un antes y después en la historia reciente del seleccionado argentino. Luego de adivinar el último penal a Cardona, hoy en conflicto en Racing, el equipo argentino salió disparado en busca del héroe. “Yo vi a la gente correr desaforadamente y yo... ¡pará!, que el referí estaba así (escuchando al VAR, según el gesto). Por favor, decime que no me adelanté. Cuando toca el silbato, parecía que me iba a caer de la sensación, del mareo que tenía”, expresó el arquero argentino.

Los penales contra Colombia, en el recuerdo de Dibu Martínez

La intimidad de los penales de Dibu Martínez vs. Colombia en la Copa América 2021

La compañía PEGSA realizó la producción original de “Sean Eternos: campeones de América”, la serie documental de tres episodios que cuenta, con la figura de Lionel Messi como estandarte, la hazaña de la selección argentina en la Copa América 2021. Los penales contra Colombia resultan un momento estelar, sin dudas.

La imagen final representa al grupo unido, pura celebración. Emocionante, hasta el último segundo. Y más aún, en la antesala del Mundial.

Lionel Messi, en andas, un recuerdo para toda la vida archivo

LA NACION