Leandro Díaz, de sufrir en la cancha a ser el goleador de Estudiantes: “Si tenés depresión, hay que hablarlo”

Estudiantes vive un muy buen momento futbolístico. Está primero en la Zona 2 de la Copa de la Liga e invicto, luego de haberle empatado a Vélez sobre el final este domingo 1-1, en Liniers. Y tiene mucha ilusión de tener acceso a la etapa de grupos de la Copa Libertadores . Este miércoles visitará a Everton de Chile, en Viña del Mar, para afrontar el juego de ida de una serie por la Fase 3 del torneo continental. En este presente tiene mucho que ver su entrenador, Ricardo Zielinski, y también Leandro Díaz, que suma 12 goles en los últimos 11 partidos por certámenes locales.

Luego de convertir el gol de cabeza ante Vélez, abrió su corazón en la entrevista posterior al partido que hizo con TNT Sports. Y allí reconoció un problema que tenía y que, claro, condicionaba su juego. La frase apareció cuando le consultaron “¿por qué te está yendo tan bien en Estudiantes?” Y el delantero respondió: “Acá me aguantaron un poco más. En otros lados me corrían cada seis meses”.

Y desarrolló su explicación: “Confiaron en mí ese año y medio que no estaba bien de la cabeza. Si tenés depresión, hay que hablarlo. El club, los médicos, me ayudaron. Todo esto es el fruto del esfuerzo que metí en los entrenamientos. Los doctores del club me ayudaron un montón. También algunos dirigentes que estuvieron cerca. El Ruso (Zielinski) confía en mí y sabe lo que puedo dar. En ese momento uno no sabía lo que va a pasar. Hasta que un día me agarraron los doctores Hugo y Gustavo y hablaron conmigo. Ahí empecé a tratarme y lo demás vino solo. Gracias a Dios se me están dando las cosas”.

El gol de Leandro Díaz vs. Vélez

Leandro Díaz mantiene la titularidad y es una de los futbolistas claves del equipo, más allá de las rotaciones que hace Zielinski entre el torneo local y la Libertadores. Viene de hacer goles importantes en los últimos partidos, hasta les exige a los compañeros: “Siempre les rompo las b... para que me tiren centros, que me busquen que yo voy a todas dentro del área”, reconoció luego de convertir el gol del 2-1 parcial ante Arsenal, en La Plata. Y por esa vía no para de convertir.

Volviendo a su situación personal, Leandro Díaz agregó: “Es difícil cuando no lo contas. Tuve la ayuda que necesitaba en el momento justo. Empecé a jugar, me empecé a soltar y demostré que puedo jugar en Estudiantes. Me aguantaron muchos partidos, por eso lo agradezco. Cuando vino la gente me ayudó un montón en lo ánimo. Todo es gracias a Estudiantes”, señaló el atacante de 29 años.

Leandro Díaz le hizo un gol de cabeza también a Arsenal de Sarandí FotoBAIRES

“Debemos manejar mejor la ansiedad”

Ricardo Zielinski, DT de Estudiantes, aguardará la evolución del defensor Agustín Rogel para definir el equipo que el miércoles se enfrentará con Everton. El probable equipo es: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Rogel o Ezequiel Muñoz, Fabián Noguera y Emmanuel Más; Manuel Castro o Matías Pellegrini, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y Gustavo Del Prete; Mauro Boselli y Leandro Díaz.

Copa Libertadores. Estudiantes de La Plata vs Audax Italiano. Fotobaires

Zielinski reconoció en la conferencia de prensa que Estudiantes no debe repetir los errores cometidos en la llave anterior ante Audax Italiano, también de Chile: “Creo que debemos manejar mejor nuestra ansiedad, en especial los primeros tiempos de cada partido porque jugamos apurados y nerviosos. Hay que aprender de los defectos y potenciar las virtudes”.

Sobre el próximo rival, el entrenador del Pincha analizó: ”Everton es un equipo que juega bien, generalmente se para con línea de 3, y es muy intenso. No será un partido sencillo y lo importante es que sigamos siendo competitivos, como lo somos cada vez que salimos a la cancha”, expresó el Ruso.

Ricardo Zielinski, el timonel de un equipo que marcha bien en los dos frentes Fotobaires

Sobre el momento de su equipo, líder invicto de la Zona 2 de la Copa de la Liga, Zielinski analizó: ”Estamos bien, los muchachos entregan todo, tienen una actitud enorme y eso nos deja tranquilos. Sabemos que para nosotros cada partido es una final y sólo nos enfocamos en lo que nos toca, no miramos más allá de este partido del miércoles con Everton”.