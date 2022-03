Atletismo: Armand Duplantis hizo historia al batir su propio récord mundial en garrocha

Indetenible. El atleta sueco Armand Duplantis batió su propio récord mundial de salto con garrocha al superar el listón ubicado a 6,19 m en su tercer intento en la reunión celebrada este lunes en Belgrado, Serbia.

El campeón olímpico de 22 años batió el récord mundial de la especialidad tras saltar 6,17 m en Torun (Polonia) en febrero de 2020. Esa marca la mejoró a 6,18 m en Glasgow (Escocia), una semana después.

Este verdadero prodigio del salto con garrocha, creció en la ciudad de Lafayette, en Luisiana, Estados Unidos, aunque compite por Suecia, el país de su madre, que lo entrena junto a su padre. A los 22 años, Duplantis está muy por encima de todos sus rivales: en 2018, con tan solo 18, se proclamó campeón de Europa en Berlín y en los Juegos Olímpicos de Tokio, disputados en 2021, obtuvo el oro, con una marca de 6,02 m.

Con este nuevo récord, Duplantis se perfila como el favorito absoluto al título mundial de pista cubierta que se disputará la próxima semana en la misma sede de Belgrado. Además, es uno de los pocos títulos que faltan en su palmarés, junto al Mundial al aire libre, que tendrá la ocasión de ganar en julio próximo en Estados Unidos en Eugene, Oregón.

Este lunes, el atleta sueco batió su récord en un salón casi vacío y en un concurso en el que era el único participante de talla mundial. Luego de superar con facilidad el listón en 5,61m, 5,85m y 6m, pasó a intentar los 6,19 m que pudo superar en su tercer intento, antes de festejarlo en brazos de su novia que estaba en el lugar.

Vale destacar que el pasado 19 de febrero, en una reunión en Birmingham, en el Reino Unido, Duplantis estableció una nueva marca universal de la temporada al superar los 6,05 en el tercer intento, y mejorar los 6,04, que él mismo había logrado el 9 de ese mes en el IFU Arena de Uppsala, Suecia. Después de superar esa marca trató de saltar los 6,19 m obtenidos este lunes, un centímetro más que su récord mundial, pero no pudo, aunque no estuvo muy lejos.

Duplantis tiene una historia de éxito con pilares sólidos, establecidos desde su infancia en un entorno familiar competitivo. Las primeras miradas tras un éxito o una decepción son para ellos. En plena competición, es habitual ver al joven garrochista buscando el apoyo a la distancia de sus padres, Greg y Helena, que son también sus entrenadores. Greg, estadounidense de grandes brazos, tuvo una carrera destacable en esta disciplina (con una mejor marca personal de 5,80 metros) y supervisa la técnica, mientras que Helena, sueca y exheptatleta, se encarga sobre todo de la preparación física de su hijo.

Esta doble faceta de padres y entrenadores no tiene nada de excepcional, y en realidad, hay numerosos casos similares en el atletismo. Pero los Duplantis han conseguido una maquinaria que funciona a la perfección, desde el jardín familiar en Lafayette (Luisiana), donde Mondo aprendió el arte de la garrocha. “Cuando tienen que vestirse con los hábitos de entrenadores, lo hacen. Pero cuando se trata de ver una película en familia, tienen una relación normal de padres e hijos, muy equilibrada, dinámica”, le explicó a la AFP Brennan Robideaux, director del documental Born To Fly (Nacido para volar), basado en la vida de Duplantis.

Hiperactivo cuando era pequeño, Mondo competía contra sus hermanos mayores, Andreas y Antoine. ”Mondo no sería hoy tan bueno si no hubiera tenido esos dos hermanos mayores para presionarle, sin duda. Ya de niño era un competidor feroz”, cuenta el director. Andreas representó a Suecia en el Mundial júnior en 2009, antes de dejar de competir a un alto nivel. Antoine es ahora jugador de béisbol, reconocido en los New York Mets, tras haber sido uno de los mejores universitarios. La hermana pequeña, Johanna, a la que Armand está muy unido, practica también el deporte familiar favorito, pero Armand se convirtió pronto en el hermano más talentoso para el salto con garrocha.