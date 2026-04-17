Sofía Solá, hija de Maru Botana, habló sobre la exposición y fue contundente: “Me encanta”
En diálogo con Puro Show (eltrece), la joven habló de la fama, la exposición y cómo enfrenta las críticas; qué dijo
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Sofía Solá, hija de Maru Botana, contó en las últimas horas que está por dar un paso importante: se mudará a Barcelona para abrirse camino en el mundo del modelaje. La noticia, que compartió con sus seguidores, marca el inicio de una nueva etapa en su vida. Luego, en diálogo con Puro Show (eltrece), habló sobre cómo vive la exposición mediática y cuáles son sus expectativas en este nuevo rumbo.
En cuanto a la exposición, Sofía, que cuenta con más de 66 mil seguidores en Instagram y comenzó a dar importantes pasos en el mundo del modelaje, aseguró que es algo con lo que convive desde siempre por el trabajo de su mamá y que no le resulta ajeno. “Lo conozco desde muy chica, todo lo que es la tele, pero me siento cómoda, como en casa”, expresó y dejó en claro que se mueve con naturalidad en ese entorno.
Respecto a las críticas, fue sincera sobre cómo decide manejarlas: “Todo lo que es críticas me lo tomó por el lado de ‘chicos no sean tan malos, soy una persona detrás’, y elijo no mirar nada malo que hablen de mi”. En esa misma línea, explicó por qué toma distancia de los comentarios negativos: “No lo miro para que no me frene a mi de la manera que yo hago mi contenido”.
Al referirse a la fama y la exposición, Sofía la describió de manera simple y directa: “Ir a cualquier lado y que te reconozcan”. Y dejó en claro que es algo que disfruta. “Me encanta”, sostuvo. Con naturalidad, contó cómo cambió su relación con ese reconocimiento con el paso del tiempo: “La verdad es que siempre lo disfruté mucho, después de más grande me empezó a servir para cualquier cosa, pasar al boliche...”.
En un tono más distendido, también habló sobre su vida cotidiana y sorprendió al admitir que no heredó la habilidad culinaria de su familia. “No cocino nada, la envidio a mi hermana porque tiene el don, nos podemos poner a hacer la misma receta, a mí no me sale y a ella sí”, dijo entre risas.
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