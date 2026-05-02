Inter Miami vs. Orlando City, con Messi, en vivo: el minuto a minuto del partido de la MLS
El equipo dirigido por el argentino Guillermo Hoyos busca su primera victoria en el nuevo estadio
Amonestado St. Clair
El arquero demora en la salida y el árbitro lo amonesta por hacer tiempo.
Seis minutos más
Debido a la atención médica para el arquero de Orlando, el árbitro Guido Gonzales Jr señala que se van a jugar seis minutos más.
¡Gol de Orlando!
Martín Ojeda se perfila para su zurda y, sin que la defensa lo presione, saca un zurdazo inatajable que se transforma en el 3-1. Orlando vuelve al partido.
Inter tiene el cuarto
Los jugadores de Orlando casi se hacen el cuarto gol. Crepeau, el arquero, ataja hasta lo que le tiran sus compañeros y también un remate desde afuera del área de De Paul. Inter se florea en el clásico.
¡Gol de Inter! ¡Gol de Messi!
En su partido centenario con Inter Miami, Lionel Messi amaga en la puerta del área, pisa la pelota, se saca de encima a su marcador, relojea el arco y saca el zurdazo. La pelota viaja con la red como destino inexorable. Y es el 3-0 de Inter, que se florea.
Messi is magical. 🔮 pic.twitter.com/v2PlU1vLuX— Major League Soccer (@MLS) May 3, 2026
¡Gol de Inter!
De un pase errado de Angulo, Messi conduce, se la pasa a Suárez, que le devuelve el balón bien profundo. La Pulga saca un centro atrás y define el venezolano Telasco Segovia.
¡Conexión sudamericana! 🇺🇾🇦🇷🇻🇪— MLS Español (@MLSes) May 2, 2026
¡Del uruguayo Luis Suárez al argentino Leo Messi y de él para el venezolano Telasco Segovia y el gol del @InterMiamiCF para el 2-0! pic.twitter.com/wLdMFOi3Y7
Cuatro tiros por un peso
Messi de tiro libre... Suárez por dos y luego De Paul prueban a Maxime Crepeau, arquero de Orlando. En ¡todas! responde el canadiense, que evita el 2-0 de los locales.
¡Súper Crépeau! 🧤🦸— MLS Español (@MLSes) May 2, 2026
El guardameta de @OrlandoCitySC se viste de héroe y le tapa 4 remates consecutivos al Inter Miami: Messi, Suárez y De Paul lo intentaron pero el canadiense tapó todas. pic.twitter.com/uZXl4MrBT7
Messi se va solo... y lo tumban
Jansson ve la primera amarilla del partido luego de perder la pelota y tumbar al 10 argentino, que ahora tendrá un tiro libre peligrosísimo. Hoyos protesta: “¡Es último hombre! ¡Dejate de joder!“, grita. Quiere la roja para el defensor de Orlando. Queda en amarilla.
Ojeda remata desde afuera del área... cerca
El ex Ferro y Godoy Cruz Martín Ojeda prueba desde afuera del área. Muy cerca.
Suárez hace de todo (y casi hace el 2-0)
El uruguayo sale del área para buscar la pelota y decide siempre bien. Ahora deja solo por la banda a Fray, que tira el centro a la posición del 9 y por ahí aparece... Suárez para definir. Inter está cerca del segundo gol.
Berterame tiene el segundo
El argentino nacionalizado mexicano ingresa en posición de 9, recibe un centro y define de primera. La pelota se va cerca. El partido es dominado por Inter Miami, que arrancó decidido a resolver el pleito en los primeros minutos.
¡Gol de Inter!
Poco duró la tensión defensiva de Orlando. Una segunda jugada tras un córner deriva en un centro al corazón del área. Cabecea Fray y somete a Crepeau, arquero canadiense del equipo visitante. Orlando ya recibió 30 goles en 10 partidos en la MLS.
Goooooool del @InterMiamiCF— MLS Español (@MLSes) May 2, 2026
Gol de vestidor de Ian Fray que mueve el marcador temprano en el Derby de la Florida. pic.twitter.com/QYNutEaSwB
Primera llegada de Inter
Luis Suárez soporta todo lo que le tira la defensa de Orlando y encuentra un pase a Messi por la banda izquierda. La Pulga define de zurda y la defensa alcanza a despejar al córner.
¡Se juega!
El árbitro Guido Gonzales Jr da la orden y ya juegan Inter Miami y Orlando City SC, por la MLS.
Orlando también tiene a sus once iniciales
El argentino Martín Perelman, entrenador interino de Orlando City -viene de vencer 4-3 a New England Revolution- tendrá como objetivo evitar que Lionel Messi desequilibre y genere fútbol para Inter Miami. Así, el visitante se concentrará en mantener firme el bloque defensivo. Tendrá a los argentinos Braian y Martín Ojeda desde el inicio y formará así: Maxime Crépeau; Griffin Dorsey, Iago, Robin Jansson (c) yAdrián Marín; Iván Angulo, Braian Ojeda, Luís Otávio, Tiago y Martín Ojeda; Justin Ellis.
XI on a mission 👊 pic.twitter.com/JDZRe9DCiG— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) May 2, 2026
Equipo confirmado: Messi, titular
Guillermo Hoyos, entrenador que reemplazó al frente de Inter Miami a Javier Mascherano, dispone un esquema táctico 4-3-3, con el uruguayo Luis Suárez como referencia ofensiva y Germán Berterame y Lionel Messi más hacia los costados. El otro argentino titular es Rodrigo De Paul, en la mitad de la cancha. El equipo es el siguiente: Dayne St. Clair; Ian Fray, Micael Silva, Maximiliano Falcon y Noah Allen; Rodrigo De Paul, Yannick Bright y Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suarez y German Berterame.
Our starting XI 🆚 Orlando 👊 pic.twitter.com/wcFMrJ3l6O— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 2, 2026
Inter tiene varios alicientes para ganar
Inter Miami juega desde las 20.15 (hora de la Argentina) con Orlando City, por la MLS estadounidense. El partido puede seguirse a través de la plataforma Apple+ y tiene varios condimentos para que los de camiseta rosa busquen la victoria desde el primer minuto: por un lado, un triunfo les garantizará igualar la línea de Nashville al tope de las posiciones en la Conferencia Este. Por el otro, un éxito esta noche le pondría fin a la sequía en el Nu Stadium, la nueva casa de Inter Miami, inaugurada esta temporada.
Seguí leyendo
El fullback más temido. Policía, profesor y rugbier: rey del contraataque, jugó tres años en los All Blacks y fue campeón mundial
¿Por qué le bajaron el pulgar? La gran sorpresa: al Mundial 2026 le faltará un elemento festivo de la cultura estadounidense
Custodios de un mito. El primer gol del Mundial de 1930 se hizo donde tienen construida su casa y hoy viven para contarlo
- 1
Juegan a otro deporte, pero es el mismo que acá: el que quiera espectáculo, ¿que se vaya a ver la Champions?
- 2
Carlos Tevez no se olvidó de Boca: su anhelo de ser DT o presidente y su anécdota con Mauricio Macri
- 3
Cuándo juega Boca vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura 2026
- 4
Facundo Campazzo brilla a los 35 para que Real Madrid gane en la Euroliga: figura ante Hapoel Tel Aviv