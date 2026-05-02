Inter Miami vs. Orlando City, con Messi, en vivo: el minuto a minuto del partido de la MLS

Inter Miami juega desde las 20.15 (hora de la Argentina) con Orlando City, por la MLS estadounidense. El partido puede seguirse a través de la plataforma Apple+ y tiene varios condimentos para que los de camiseta rosa busquen la victoria desde el primer minuto: por un lado, un triunfo les garantizará igualar la línea de Nashville al tope de las posiciones en la Conferencia Este. Por el otro, un éxito esta noche le pondría fin a la sequía en el Nu Stadium, la nueva casa de Inter Miami, inaugurada esta temporada.